MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} وأكثر‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬قوله‭ ‬للاعبينا‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬خسارة‭ ‬معركة‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬خسارة‭ ‬الحرب؛‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬إصلاح‭ ‬الأخطاء‭ ‬والتعويض‭ ‬فيما‭ ‬هو‭ ‬آت‭ ‬من‭ ‬مباريات،‭ ‬وإن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وهي‭ ‬جولة‭ ‬ستأتي‭ ‬بعد‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬مهم‭ ‬سيتيح‭ ‬للمدرب‭ ‬التبديل‭ ‬والإحلال‭!‬





} لم‭ ‬نشطح‭ ‬كثيرا‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أستراليا،‭ ‬ولكن‭ ‬قُلنا‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬الياباني‭ ‬ليس‭ ‬سهلا؛‭ ‬وإن‭ ‬سباعيته‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬هي‭ ‬مصدر‭ ‬تحذير‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬فريقنا‭ ‬أن‭ ‬يحذر‭ ‬منه،‭ ‬فالتاريخ‭ ‬لا‭ ‬يرحم‭ ‬المتقاعسين؛‭ ‬والملامة‭ ‬ستكون‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬اليابان‭ ‬لو‭ ‬خسر‭ ‬بهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬أو‭ ‬أقل،‭ ‬وهو‭ ‬سيتقبلها؛‭ ‬لأن‭ ‬ثقافة‭ ‬الفوز‭ ‬والخسارة‭ ‬مرسومة‭ ‬في‭ ‬أذهانهم‭ ‬منذ‭ ‬الصغر‭.‬





} وبالمناسبة‭ ‬فإن‭ ‬عدم‭ ‬تأهل‭ ‬اليابان‭ ‬أو‭ ‬السعودية‭ ‬أو‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬أو‭ ‬إيران‭ ‬أو‭ ‬أستراليا؛‭ ‬سيمثل‭ ‬إليها‭ ‬فشلا‭ ‬وإخفاقا‭ ‬ويُمكن‭ ‬أن‭ ‬تُحاسب‭ ‬بشكل‭ ‬عسير؛‭ ‬لأنها‭ ‬سبق‭ ‬وأن‭ ‬تأهلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬للمونديال،‭ ‬ومن‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬تُرشح‭ ‬مبدئيا؛‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬تأهل‭ ‬مرة‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬يتأهل‭ ‬من‭ ‬قبل؛‭ ‬فالأمر‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عاديا‭ ‬له‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يعملوا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭!‬





} ومع‭ ‬ذلك‭ ‬فالمنافسة‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬بعد‭ ‬الجولتين‭ ‬الأوليين،‭ ‬ولا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتسرب‭ ‬اليأس‭ ‬للوافدين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية؛‭ ‬لأن‭ ‬الفارق‭ ‬ليس‭ ‬سوى‭ ‬نقطتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاث؛‭ ‬لأن‭ ‬الطريق‭ ‬طويل‭ ‬وغير‭ ‬معبد‭ ‬بالورود؛‭ ‬فالأمور‭ ‬قد‭ ‬تتغربل‭ ‬فيما‭ ‬هو‭ ‬آت‭ ‬من‭ ‬جولات،‭ ‬ومن‭ ‬يملك‭ ‬ثقافة‭ ‬التفاؤل‭ ‬والإصرار‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬والترشح‭ ‬سيكون‭ ‬الأقرب‭ ‬إلى‭ ‬التأهل‭..‬





} وبرأيي‭ ‬إن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نضع‭ ‬ثقتنا‭ ‬في‭ ‬منتخبنا‭ ‬لانتزاع‭ ‬بطاقة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ (‬الثالثة‭) ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تليها،‭ ‬والكرة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬المدرب‭ (‬دراغان‭) ‬لكي‭ ‬يجري‭ ‬عملية‭ ‬تصحيحية‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إضافات‭ (‬نوعيّة‭) ‬شابة‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬الثلاثة،‭ ‬وأن‭ ‬يُفعل‭ ‬برنامجه‭ ‬للمواجهتين‭ ‬المقبلتين؛‭ ‬وألا‭ ‬يأكله‭ ‬انطلاق‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬تعديلات‭ ‬منتظرة‭!‬