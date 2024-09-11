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نحو حكومات مرنة.. واتصال مبتكر - 2

9/11/2024 7:12:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


من‭ ‬أهم‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬ناقشها‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬قضية‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬المعلومات‮»‬‭.‬

‮«‬حرب‭ ‬المعلومات‮»‬‭ ‬أصبحت‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬الحروب‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬الدول‭ ‬والمجتمعات‭ ‬اليوم‭.‬

هي‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬الحروب‭ ‬لأنه‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬استخدام‭ ‬كل‭ ‬صور‭ ‬وأشكال‭ ‬التزييف‭ ‬والتضليل‭ ‬الإعلامي‭ ‬والسياسي‭ ‬والأخبار‭ ‬والمعلمات‭ ‬الكاذبة‭.‬

والأمر‭ ‬الذي‭ ‬يفاقم‭ ‬خطورة‭ ‬حرب‭ ‬المعلومات‭ ‬التقنيات‭ ‬والتطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬التزييف‭ ‬والتزوير‭ ‬وبالأخص‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتزييف‭ ‬العميق‭ ‬وغيرها‭. ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأحيان‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الحقيقة‭ ‬والأكاذيب‭ ‬وبين‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬صحيح‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬زائف‭.‬

حرب‭ ‬المعلومات‭ ‬أصبحت‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬تلجأ‭ ‬إليها‭ ‬دول‭ ‬ومنظمات‭ ‬وعصابات‭ ‬إجرامية‭ ‬تستهدف‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬دولا‭ ‬ومجتمعات‭ ‬وأفرادا‭. ‬حرب‭ ‬المعلومات‭ ‬أصبحت‭ ‬تلحق‭ ‬دمارا‭ ‬هائلا‭ ‬بالدول‭ ‬والمجتمعات‭ ‬والأفراد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭.‬

المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬ناقش‭ ‬القضية‭ ‬بتوسع‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬جلسة‭ ‬ومن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬جانب‭.‬

تحديات‭ ‬حرب‭ ‬المعلومات‭ ‬

‮«‬حرب‭ ‬المعلومات‭ ‬وتحديات‭ ‬عولمة‭ ‬الاتصال‮»‬‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الجلسات‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المنتدى،‭ ‬وتحدث‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والخبراء‭ ‬وأثاروا‭ ‬قضايا‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية‭.‬

الدكتور‭ ‬جمال‭ ‬الكعبي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للإعلام‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬حول‭ ‬التضليل‭ ‬الإعلامي‭ ‬أكد‭ ‬خصوصا‭ ‬مسؤولية‭ ‬الحكومات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬قال‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬مسؤولية‭ ‬أساسية‭ ‬وضرب‭ ‬مثالا‭ ‬بالإمارات‭ ‬حيث‭ ‬أنشأت‭ ‬الحكومة‭ ‬قنوات‭ ‬متعددة‭ ‬لإيصال‭ ‬المعلومات‭ ‬الموثوقة‭ ‬والحقيقية‭ ‬بلغة‭ ‬بسيطة‭ ‬وسهلة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬مستويات‭ ‬تعليمهم‭ ‬وفئاتهم‭.‬

وأضاف‭ ‬الكعبي‭: ‬‮«‬الحكومة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬المجتمع‭ ‬بكل‭ ‬أطيافه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رسم‭ ‬صورة‭ ‬موثوقة‭ ‬للمعلومات‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬الحكومة،‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬ثقة‭ ‬الناس‭ ‬بالقنوات‭ ‬الحكومية‭ ‬الرسمية،‭ ‬كما‭ ‬نجحت‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأزمات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمعلومات‭ ‬وتحديات‭ ‬الاتصال،‭ ‬وهي‭ ‬تمتلك‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬تقنية‭ ‬متطورة‭ ‬تضمن‭ ‬وصول‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬الحقيقية‮»‬‭.‬

الدكتور‭ ‬حميد‭ ‬مجول‭ ‬النعيمي‭ ‬مدير‭ ‬جامعة‭ ‬الشارقة‭ ‬قال‭: ‬‮«‬تكنولوجيا‭ ‬الاتصال‭ ‬ستظل‭ ‬حديثة‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬مائة‭ ‬عام،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬تجددها‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ساعة،‭ ‬والطلبة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الجامعة‭ ‬يستخدمون‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬بمعدل‭ ‬ست‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬ساعات‭ ‬يومياً،‭ ‬مما‭ ‬يستدعي‭ ‬مواجهة‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭. ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬توفير‭ ‬شبكة‭ ‬إنترنت‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الجامعات،‭ ‬فعام‭ ‬2020‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬انتشاراً‭ ‬للمعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬بسبب‭ ‬الأحداث‭ ‬الكبرى‭ ‬مثل‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬النعيمي‭ ‬الجامعات‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬سياسات‭ ‬لاستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬المتجددة،‭ ‬وإنشاء‭ ‬إدارات‭ ‬خاصة‭ ‬لمكافحة‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة،‭ ‬وتوعية‭ ‬الجمهور‭ ‬بمخاطرها‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬جامعة‭ ‬الشارقة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬لزيادة‭ ‬الوعي،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الباحثين‭ ‬والطلاب‭ ‬على‭ ‬كتابة‭ ‬الأبحاث‭ ‬والدراسات‭ ‬حول‭ ‬مواجهة‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬وسبل‭ ‬التعامل‭ ‬معها،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬التفكير‭ ‬النقدي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الاتصال‭ ‬التي‭ ‬تفرض‭ ‬نهجاً‭ ‬جديداً‭ ‬للتعليم‭ ‬والتعلم‭ ‬يتجاوز‭ ‬الحدود‭ ‬التقليدية‭.‬

هيلين‭ ‬ماكلهيني‭ ‬المديرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لشبكة CDAC ،‭ ‬وهي‭ ‬تحالف‭ ‬عالمي‭ ‬لوصول‭ ‬المعلومات‭ ‬الموثوقة‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬أثارت‭ ‬جانبا‭ ‬مهما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتأثير‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬والمعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭. ‬قالت‭: ‬‮«‬في‭ ‬عصر‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬الأخبار‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المنصات‭ ‬التي‭ ‬تصاغ‭ ‬فيها‭ ‬الأخبار‭ ‬بأسلوب‭ ‬مختلف‭ ‬تماماً‭ ‬عن‭ ‬الطريقة‭ ‬التقليدية‭. ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬الكبير‭ ‬أثر‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬على‭ ‬وكالات‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني،‭ ‬حيث‭ ‬رأينا‭ ‬تأثيراً‭ ‬سلبياً‭ ‬وتحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬نتيجة‭ ‬للمحتوى‭ ‬المتلاعب‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬المعلومات‭ ‬خلال‭ ‬بعض‭ ‬الأزمات‭ ‬والكوارث‮«‬‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الزائفة‭ ‬أصبحت‭ ‬عملاً‭ ‬مربحاً‭ ‬للبعض،‭ ‬وهي‭ ‬تضع‭ ‬مجتمع‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬أمام‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة؛‭ ‬فالناس‭ ‬يجدون‭ ‬صعوبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬معرفة‭ ‬من‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يثقوا‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬ومن‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يستقي‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬معلوماتهم‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬موثوقة،‭ ‬وأن‭ ‬يصدروا‭ ‬المعلومات‭ ‬إلى‭ ‬الناس‭ ‬بموثوقية،‭ ‬لتقديم‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬وتبني‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬المصابين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الكوارث‮»‬‭.‬

وبشكل‭ ‬عام،‭ ‬أكد‭ ‬المتحدثون‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬يجب‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي،‭ ‬وتطوير‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الشائعات،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭.‬

في‭ ‬سياق‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬حرب‭ ‬المعلومات‭ ‬والتضليل‭ ‬والتزييف،‭ ‬أكد‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬الأهمية‭ ‬الكبرى‭ ‬للدور‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬الإعلام‭ ‬الوطني‭.‬

تحدث‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬بطي‭ ‬آل‭ ‬حامد،‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للإعلام،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجلس‭ ‬الإمارات‭ ‬للإعلام،‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬الاعلام‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الإعلام‭ ‬الوطني‭ ‬سيمفونية‭ ‬تتناغم‭ ‬فيها‭ ‬مختلف‭ ‬الأصوات‭ ‬لإنتاج‭ ‬لحن‭ ‬واحد‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬الوطن‭ ‬وطموحاته،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬متماسكة‭ ‬وقوية‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الاعلام‭ ‬عنصر‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬الوعي؛‭ ‬فالمعلومات‭ ‬تجوب‭ ‬العالم‭ ‬وتعبر‭ ‬القارات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حواجز،‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬تركت‭ ‬بصمتها‭ ‬على‭ ‬حياتنا‭ ‬وعلى‭ ‬تعلمنا‭. ‬وأضاف‭ ‬ان‭ ‬الإعلام‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬وتوعية‭ ‬المجتمع،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬وعصر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬

حديثه‭ ‬وحديث‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬أخرى‭ ‬عن‭ ‬الإعلام‭ ‬الوطني‭ ‬ودوره‭ ‬كانت‭ ‬الفكرة‭ ‬الجوهرية‭ ‬فيها‭ ‬ان‭ ‬الإعلام‭ ‬الوطني‭ ‬دوره‭ ‬حاسم‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬المعلومات‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬حملات‭ ‬التضليل‭ ‬والتزييف،‭ ‬فهو‭ ‬الذي‭ ‬يكرس‭ ‬الوعي‭ ‬الوطني‭ ‬السليم‭ ‬وبمقدوره‭ ‬تحصين‭ ‬المجتمع‭ ‬ضد‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬والتوعية‭ ‬بأخطارها،‭ ‬وهو‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الحقائق‭ ‬والمعلومات‭ ‬الموثوقة‭ ‬ومواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الحملات،‭ ‬ولهذا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬بأكبر‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬الدولة‭.‬

تأثيرات‭ ‬مدمرة‭ ‬للاقتصاد

ابتسام‭ ‬السعدي،‭ ‬مديرة‭ ‬السياسات‭ ‬والتشريعات‭ ‬الصناعية‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬الامارات‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬جانب‭ ‬مهم‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التوقف‭ ‬عنده،‭ ‬أثناء‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬قضية‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬وهو‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والقطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬خصوصا‭.‬

قالت‭ ‬ان‭ ‬انتشار‭ ‬المعلومات‭ ‬المغلوطة‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬الأفراد‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الحقائق‭ ‬والإشاعات،‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭. ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الإماراتيين‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬كثيراً‭ ‬عن‭ ‬صادرات‭ ‬الدولة،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬جهودها‭ ‬لتوعية‭ ‬الجمهور‭ ‬بأن‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬مفتوح‭ ‬للجميع،‭ ‬وليس‭ ‬كما‭ ‬يعتقد‭ ‬البعض‭ ‬أنه‭ ‬قطاع‭ ‬معقد‭ ‬أو‭ ‬يهيمن‭ ‬عليه‭ ‬كبار‭ ‬المستثمرين‭ ‬فقط‭. ‬

الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتزييف‭ ‬العميق

من‭ ‬الجلسات‭ ‬المهمة‭ ‬جدا‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬المنتدى‭ ‬جلسة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الحكومات‭ ‬المرنة‭ ‬تبني‭ ‬دروعاً‭ ‬واقية‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.. ‬ما‭ ‬السبب؟‮»‬‭.‬

أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬ان‭ ‬الذين‭ ‬تحدثوا‭ ‬فيها‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

قبل‭ ‬ان‭ ‬نعرض‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬هؤلاء‭ ‬الخبراء‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬صادمة‭ ‬أعلنوها‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭. ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬سوء‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬كلف‭ ‬العالم‭ ‬3‭ ‬تريليونات‭ ‬دولار‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬الكلفة‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬تريليونات‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬التزييف‭ ‬العميق‮»‬‭ ‬ازداد‭ ‬بنسبة‭ ‬550‭% ‬من‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬إلى‭ ‬2023‭.‬

هيكتور‭ ‬مونسيجور‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬ناشئة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬قال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التزييف‭ ‬العميق‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ليسا‭ ‬بجديدين،‭ ‬ولكن‭ ‬الفارق‭ ‬أنها‭ ‬أصبحت‭ ‬الآن‭ ‬وسائل‭ ‬متاحة‭ ‬ومتوافرة،‭ ‬ولذلك‭ ‬يمكن‭ ‬استغلالها‭ ‬وتطويرها‭ ‬والتفاعل‭ ‬معها‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬العاديين‮»‬‭. ‬أي‭ ‬انه‭ ‬أصبح‭ ‬بمقدور‭ ‬أي‭ ‬أحد‭ ‬أن‭ ‬يستغلها‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يحمل‭ ‬معه‭ ‬منافع‭ ‬وأغراضا‭ ‬جيدة‭ ‬مثل‭ ‬القيام‭ ‬بالترجمة‭ ‬وفتح‭ ‬مجالات‭ ‬جديدة‭ ‬للتعليم،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إغفال‭ ‬الجانب‭ ‬السلبي‭ ‬منه،‭ ‬فهنالك‭ ‬أشخاص‭ ‬يستخدمونه‭ ‬لأهدافهم‭ ‬الخاصة،‭ ‬ولديهم‭ ‬نوايا‭ ‬تخريبية‭ ‬وغير‭ ‬سليمة‮»‬‭.‬

الدكتور‭ ‬نادر‭ ‬الغزال‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والخبير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬التزييف‭ ‬العميق‭ ‬وقال‭: ‬إنها‭ ‬مسألة‭ ‬حساسة‭ ‬تحمل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المخاوف‭ ‬والمخاطر‭ ‬وأن‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬الخداع‭ ‬المالي‭ ‬أو‭ ‬نشر‭ ‬الأكاذيب‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬الأمور،‭ ‬أصبح‭ ‬يعرض‭ ‬سلامة‭ ‬الأفراد‭ ‬وأسس‭ ‬المجتمعات‭ ‬وقيمها‭ ‬للخطر،‭ ‬فهو‭ ‬يقوض‭ ‬الثقة،‭ ‬ويتلاعب‭ ‬بالمشاعر‭ ‬العامة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬له‭ ‬قدرة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬إثارة‭ ‬الفوضى‭ ‬والعنف‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭.‬

وقال‭ ‬انه‭: ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تظهر‭ ‬فيه‭ ‬مخاطر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬إيجابيات؛‭ ‬فهناك‭ ‬مجالات‭ ‬يمكن‭ ‬تطويع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬لخدمة‭ ‬الحكومات،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬توعية‭ ‬موظفي‭ ‬الحكومات‭ ‬بكيفية‭ ‬تجنب‭ ‬التزييف‭ ‬العميق‮»‬‭.‬

‭ ‬عن‭ ‬التزييف‭ ‬العميق‭ ‬تحدث‭ ‬أيضا‭ ‬ألان‭ ‬سيمثسون‭ ‬المؤسس‭ ‬والمشارك‭ ‬للميتا‭ ‬فيرس‭ ‬وقال‭: ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬المبرمجين‭ ‬ينفقون‭ ‬وقتاً‭ ‬على‭ ‬التزييف‭ ‬العميق‭ ‬بالدخول‭ ‬إلى‭ ‬الإنترنت‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬أو‭ ‬صوت‭ ‬بشكل‭ ‬مجاني‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬فيه‭ ‬التزييف‭ ‬العميق‭ ‬ذا‭ ‬خطورة‭ ‬كبيرة،‭ ‬فإن‭ ‬البعض‭ ‬يطوّعه‭ ‬ويستخدمه‭ ‬في‭ ‬جوانب‭ ‬إيجابية‭.‬

وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬عدم‭ ‬استخدام‭ ‬تلك‭ ‬التقنية‭ ‬لأسباب‭ ‬سيئة؛‭ ‬لاسيما‭ ‬أن‭ ‬التزييف‭ ‬العميق‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تحويل‭ ‬مقطع‭ ‬صوتي‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬لغات‭ ‬وبالتالي‭ ‬يفيد‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الترجمة‭ ‬وتحويل‭ ‬الخطابات‭ ‬وغيرها‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬لغات‭ ‬مثلما‭ ‬فعل‭ ‬سياسي‭ ‬هندي‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬إساءة‭ ‬استخدامه‭ ‬أيضاً‭ ‬عبر‭ ‬نشر‭ ‬معلومات‭ ‬غير‭ ‬حقيقية‭. ‬وبالتالي‭ ‬فالخلاصة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬ليست‭ ‬جيدة‭ ‬أو‭ ‬سيئة‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬استخدامها‭ ‬من‭ ‬الحكومات‭ ‬في‭ ‬الخير‭ ‬وليس‭ ‬الشر‭.‬

وعن‭ ‬المخاطر‭ ‬الكبيرة‭ ‬للتزييف‭ ‬العميق‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬خسارة‭ ‬الثقة‭ ‬بالإعلام‭ ‬ومصادر‭ ‬الأخبار،‭ ‬وهذا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬أو‭ ‬يثير‭ ‬فوضى‭ ‬واضطرابات،‭ ‬وربما‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬إغلاق‭ ‬السوق‭ ‬المالي،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأزمات‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬إنهايوك‭ ‬تشا،‭ ‬الأستاذ‭ ‬بمعهد‭ ‬غوانغجو‭ ‬للعلوم‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬ونائب‭ ‬الرئيس‭ ‬عن‭ ‬التعاون‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬إن‭ ‬طبيعة‭ ‬البشر‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬قصّ‭ ‬الحكايات‭ ‬ورغبتهم‭ ‬بأن‭ ‬يكونوا‭ ‬مسموعين،‭ ‬وفكرة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬التزييف‭ ‬العميق‮»‬‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬مضاعفة‭ ‬هذه‭ ‬الرغبة،‭ ‬ولكن‭ ‬السؤال‭ ‬هو‭: ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬القصص‭ ‬قابل‭ ‬للتصديق؟

وأضاف‭: ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الحكومات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تفكر‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر،‭ ‬ولماذا‭ ‬يفعل‭ ‬بعض‭ ‬البشر‭ ‬ذلك،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬قبل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬نظام‭ ‬رقابي؛‭ ‬فإنه‭ ‬على‭ ‬الحكومات‭ ‬التفكير‭ ‬بالنزعات‭ ‬البشرية‭ ‬الأساسية‭ ‬وفهم‭ ‬الطرق‭ ‬البديلة‭ ‬لتوجيه‭ ‬سلوك‭ ‬الناس‭ ‬ليصبح‭ ‬أكثر‭ ‬إيجابية‭.‬


كما‭ ‬نرى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحقائق‭ ‬والأبعاد‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬عرضها‭ ‬في‭ ‬المنتدى،‭ ‬تعتبر‭ ‬قضية‭ ‬حرب‭ ‬المعلومات‭ ‬ومواجهة‭ ‬حملات‭ ‬التزييف‭ ‬والتضليل‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأخطر‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تهتم‭ ‬بها‭ ‬الحكومات‭ ‬وتعطي‭ ‬للتعامل‭ ‬معها‭ ‬ومواجهتها‭ ‬أولوية‭ ‬كبرى‭. ‬

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