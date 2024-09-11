ترامب: ((إسرائيل ستزول)) إذا فازت هاريس بالرئاسة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية الرئيس السابق إن «إسرائيل ستزول» إذا انتخبت منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس رئيسة للبلاد.
وفي إطار الحديث عن حرب غزة خلال المناظرة التلفزيونية بين الخصمين اتهمت هاريس ترامب بالضعف وقالت: «ترامب مخطئ وضعيف في السياسة الخارجية».
وأكدت أن «آلاف الفلسطينيين الأبرياء راحوا ضحية الحرب في غزة ويجب أن يحظى الفلسطينيون بحق تقرير المصير. كما يجب أن تنتهي الحرب في غزة فوراً وإيجاد مسار لحل الدولتين».
من جهته ردّ ترامب بالقول إنّ «إسرائيل ستزول إذا انتخبت هاريس رئيسة».
وأضاف: «إدارة بايدن منحت إيران أموالاً لدعم الإرهاب، وطهران لم يكن لديها أموال لدعم حماس وحزب الله خلال ولايتي».
وأكد أن «هاريس تكره إسرائيل ورفضت لقاء (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، ولو كنت رئيساً لما قامت الحرب في غزة ولا اجتاحت روسيا أوكرانيا».
MENAFN11092024000055011008ID1108664205
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.