ترامب: ((إسرائيل ستزول)) إذا فازت هاريس بالرئاسة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬إطار‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬المناظرة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬بين‭ ‬الخصمين‭ ‬اتهمت‭ ‬هاريس‭ ‬ترامب‭ ‬بالضعف‭ ‬وقالت‭: ‬‮«‬ترامب‭ ‬مخطئ‭ ‬وضعيف‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬راحوا‭ ‬ضحية‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬بحق‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬فوراً‭ ‬وإيجاد‭ ‬مسار‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬ردّ‭ ‬ترامب‭ ‬بالقول‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬ستزول‭ ‬إذا‭ ‬انتخبت‭ ‬هاريس‭ ‬رئيسة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬منحت‭ ‬إيران‭ ‬أموالاً‭ ‬لدعم‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وطهران‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديها‭ ‬أموال‭ ‬لدعم‭ ‬حماس‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬خلال‭ ‬ولايتي‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هاريس‭ ‬تكره‭ ‬إسرائيل‭ ‬ورفضت‭ ‬لقاء‭ (‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭) ‬نتنياهو،‭ ‬ولو‭ ‬كنت‭ ‬رئيساً‭ ‬لما‭ ‬قامت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولا‭ ‬اجتاحت‭ ‬روسيا‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬