مدته 25 ثانية فقط.. ((التسجيل الصوتي)) قد يكشف الإصابة بالسكري قريبا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووجد‭ ‬العلماء‭ ‬أنه‭ ‬عينات‭ ‬صوتية‭ ‬من‭ ‬أصوات‭ ‬المرضى،‭ ‬مدتها‭ ‬25‭ ‬ثانية‭ ‬فقط،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بيانات‭ ‬صحية‭ ‬أساسية‭ ‬مثل‭ ‬العمر‭ ‬والجنس‭ ‬والطول‭ ‬ومؤشر‭ ‬كتلة‭ ‬الجسم،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الشخص‭ ‬مصابا‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬أو‭ ‬لا‭.‬

وفي‭ ‬الدراسة‭ ‬حلل‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬607‭ ‬تسجيلات‭ ‬لتحديد‭ ‬السمات‭ ‬الصوتية‭ ‬التي‭ ‬تميز‭ ‬غير‭ ‬المصابين‭ ‬بالسكري‭ ‬عن‭ ‬المصابين‭ ‬به،‭ ‬حيث‭ ‬طُلب‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬قراءة‭ ‬الجمل‭ ‬المقدمة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬هواتفهم‭ ‬أو‭ ‬أجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬المحمولة‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭.‬

وباستخدام‭ ‬معالجة‭ ‬الإشارات‭ ‬تمكن‭ ‬نموذج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المطور‭ ‬من‭ ‬اكتشاف‭ ‬التغييرات‭ ‬الدقيقة‭ ‬في‭ ‬درجة‭ ‬الصوت‭ ‬والنغمة‭ ‬والشدة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للأذن‭ ‬البشرية‭ ‬إدراكها‭.‬

والتقطت‭ ‬إحدى‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المتقدمة‭ ‬زهاء‭ ‬6000‭ ‬سمة‭ ‬صوتية‭ ‬مفصلة‭. ‬وركزت‭ ‬تقنية‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬1024‭ ‬سمة‭ ‬رئيسية‭. ‬وبلغ‭ ‬معدل‭ ‬دقة‭ ‬النموذج‭ ‬66 ‭%‬ ‭ ‬للنساء،‭ ‬و71 ‭%‬ ‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭.‬

وقالت‭ ‬أبير‭ ‬البيجي‭ ‬الخبيرة‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬للصحة‭ ‬والمعدة‭ ‬الرئيسية‭ ‬للدراسة‭: ‬‮«‬تتطلب‭ ‬معظم‭ ‬الطرق‭ ‬الحالية‭ ‬لفحص‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬2‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوقت،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬مكلفة‭. ‬إن‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬الصوت‭ ‬لديه‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬جعل‭ ‬الاختبار‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إزالة‭ ‬هذه‭ ‬العقبات‭. ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬هي‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬نحو‭ ‬استخدام‭ ‬تحليل‭ ‬الصوت‭ ‬كاستراتيجية‭ ‬فحص‭ ‬أولية‭ ‬وقابلة‭ ‬للتطوير‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬لمرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬2‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬النتائج،‭ ‬قالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬لوسي‭ ‬تشامبرز‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭: ‬‮«‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تشخيص‭ ‬سريع‭ ‬ودقيق‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬لمنع‭ ‬المضاعفات‭ ‬الخطرة‭ ‬لمرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬2‭. ‬إن‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتطوير‭ ‬طرق‭ ‬فحص‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬2‭ ‬المريحة‭ ‬والفعّالة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الكلفة‭ ‬سيساعد‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬العلاج‭ ‬والدعم،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬نوعية‭ ‬حياتهم‭ ‬وتقليل‭ ‬مخاطر‭ ‬مضاعفات‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬البحث‭ ‬حول‭ ‬أدوات‭ ‬تحليل‭ ‬الصوت‭ ‬المبتكرة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لفحص‭ ‬مرض‭ ‬السكري‮»‬‭.‬

وستُقدم‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬للجمعية‭ ‬الأوروبية‭ ‬لدراسة‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ (‬ EASD ‭) ‬في‭ ‬مدريد‭.‬