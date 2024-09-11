افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ومقعد لفلسطين مع الدول الأعضاء لأول مرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأصبح‭ ‬حضور‭ ‬فلسطين‭ ‬ممكنا‭ ‬بفضل‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬تبنته‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬الذي‭ ‬أكدت‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬فلسطين‭ ‬مؤهلة‭ ‬لعضوية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وخلال‭ ‬الدورة‭ ‬سيكون‭ ‬بإمكان‭ ‬فلسطين‭ ‬إدراج‭ ‬ممثليها‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬المتحدثين‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وعرض‭ ‬تعديلات‭ ‬واقتراحات‭.‬

ومع‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬فلسطين‭ ‬بصفة‭ ‬عضو‭ ‬مراقب،‭ ‬ولا‭ ‬تمتلك‭ ‬حق‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لها‭ ‬ترشيح‭ ‬ممثليها‭ ‬لمختلف‭ ‬المناصب‭ ‬في‭ ‬الأجهزة‭ ‬والهيئات‭ ‬الأممية‭.‬

وأثناء‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬الـ79‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تولى‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬الكاميرون‭ ‬السابق‭ ‬فيليمون‭ ‬يانغ‭ ‬مهام‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭.‬

وسيكون‭ ‬الجزء‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬أسبوع‭ ‬المستوى‭ ‬العالي،‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬24‭ ‬و30‭ ‬سبتمبر،‭ ‬الذي‭ ‬سيدلي‭ ‬خلاله‭ ‬زعماء‭ ‬الدول‭ ‬ورؤساء‭ ‬الحكومات‭ ‬ووزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬بخطاباتهم‭ ‬لتقديم‭ ‬الرؤى‭ ‬بشأن‭ ‬أهم‭ ‬القضايا‭ ‬الدولية‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتحدث‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬والرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬الزعماء‭.‬