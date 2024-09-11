Thursday, 12 September 2024 04:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ومقعد لفلسطين مع الدول الأعضاء لأول مرة

9/11/2024 7:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتحت‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬الدورة‭ ‬الـ79‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬فلسطين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬رسمي‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭.‬

وأصبح‭ ‬حضور‭ ‬فلسطين‭ ‬ممكنا‭ ‬بفضل‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬تبنته‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬الذي‭ ‬أكدت‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬فلسطين‭ ‬مؤهلة‭ ‬لعضوية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وخلال‭ ‬الدورة‭ ‬سيكون‭ ‬بإمكان‭ ‬فلسطين‭ ‬إدراج‭ ‬ممثليها‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬المتحدثين‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وعرض‭ ‬تعديلات‭ ‬واقتراحات‭.‬

ومع‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬فلسطين‭ ‬بصفة‭ ‬عضو‭ ‬مراقب،‭ ‬ولا‭ ‬تمتلك‭ ‬حق‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لها‭ ‬ترشيح‭ ‬ممثليها‭ ‬لمختلف‭ ‬المناصب‭ ‬في‭ ‬الأجهزة‭ ‬والهيئات‭ ‬الأممية‭.‬

وأثناء‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬الـ79‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تولى‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬الكاميرون‭ ‬السابق‭ ‬فيليمون‭ ‬يانغ‭ ‬مهام‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭.‬

وسيكون‭ ‬الجزء‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬أسبوع‭ ‬المستوى‭ ‬العالي،‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬24‭ ‬و30‭ ‬سبتمبر،‭ ‬الذي‭ ‬سيدلي‭ ‬خلاله‭ ‬زعماء‭ ‬الدول‭ ‬ورؤساء‭ ‬الحكومات‭ ‬ووزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬بخطاباتهم‭ ‬لتقديم‭ ‬الرؤى‭ ‬بشأن‭ ‬أهم‭ ‬القضايا‭ ‬الدولية‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتحدث‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬والرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬الزعماء‭.‬

MENAFN11092024000055011008ID1108664203

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث