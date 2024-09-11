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تقدم دروس اللغة العربية بأسلوبها الخاص..طالبات المعلمة زينب الصايغ يتحدثن عن حصصها الممتعة

9/11/2024 7:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عبّرت‭ ‬طالبات‭ ‬الأستاذة‭ ‬زينب‭ ‬محمد‭ ‬الصايغ‭ ‬معلمة‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬السهلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬عن‭ ‬حبهن‭ ‬لحصصها‭ ‬الممتعة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الإبهار‭ ‬والأنشطة‭ ‬التفاعلية‭ ‬ودمج‭ ‬الفن‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التعلّم‭.‬

ومن‭ ‬ضمنهن،‭ ‬قالت‭ ‬الطالبة‭ ‬آية‭ ‬جاسم‭ ‬جمعة‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬محظوظة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬لوجودي‭ ‬ضمن‭ ‬طالبات‭ ‬هذه‭ ‬المعلمة،‭ ‬وأنا‭ ‬أحب‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬دروس‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬معها،‭ ‬فهي‭ ‬تجعل‭ ‬الحصة‭ ‬ممتعة‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نشعر‭ ‬بمرور‭ ‬وقتها،‭ ‬وأنا‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬حصد‭ ‬بطاقات‭ ‬التميز‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬للمجتهدات‮»‬‭.‬

بدورها‭ ‬أوضحت‭ ‬المعلمة‭ ‬أنها‭ ‬تمارس‭ ‬مهنتها‭ ‬بحب‭ ‬وشغف،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬دفعها‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬أساليب‭ ‬تدريس‭ ‬غير‭ ‬تقليدية،‭ ‬بحيث‭ ‬تمنح‭ ‬الطالبات‭ ‬فرصة‭ ‬للعب‭ ‬والتعلّم‭ ‬في‭ ‬آنٍ‭ ‬واحد‭.‬

وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬تنفذ‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المصممة‭ ‬لتعزيز‭ ‬السلوكيات‭ ‬الإيجابية‭ ‬والإنجاز‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬منها‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬بطاقات‭ ‬التميز‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬لتعزيز‭ ‬روح‭ ‬المنافسة‭ ‬والتحدي‭ ‬بين‭ ‬الطالبات،‭ ‬ومنحهن‭ ‬بطاقات‭ ‬تحمل‭ ‬عبارات‭ ‬تحفيزية‭ ‬تشجعهن‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التفوق،‭ ‬أما‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬كوبونات‭ ‬اللايكات‮»‬،‭ ‬فهو‭ ‬يشجع‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬الصفية،‭ ‬وتمنح‭ ‬خلاله‭ ‬الطالبة‭ ‬كوبونات‭ ‬كجوائز‭ ‬نظير‭ ‬مساهمتها‭ ‬ومشاركتها‭.‬

وقالت‭ ‬الأستاذة‭ ‬هنادي‭ ‬جاسم‭ ‬المقهوي‭ ‬مديرة‭ ‬المدرسة‭ ‬إن‭ ‬الأستاذة‭ ‬زينب‭ ‬تمثل‭ ‬نموذجاً‭ ‬يُحتذى‭ ‬به،‭ ‬فهي‭ ‬لا‭ ‬تقوم‭ ‬بتعليم‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬تحفز‭ ‬الطالبات‭ ‬على‭ ‬حب‭ ‬المعرفة‭ ‬والابتكار،‭ ‬ولقد‭ ‬كان‭ ‬لبرامجها‭ ‬الدور‭ ‬المؤثر‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬الطالبات‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الدراسية‭ ‬السابقة‭.‬

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