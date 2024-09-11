تقدم دروس اللغة العربية بأسلوبها الخاص..طالبات المعلمة زينب الصايغ يتحدثن عن حصصها الممتعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عبّرت طالبات الأستاذة زينب محمد الصايغ معلمة اللغة العربية في مدرسة السهلة الابتدائية للبنات عن حبهن لحصصها الممتعة القائمة على الإبهار والأنشطة التفاعلية ودمج الفن في عملية التعلّم.
ومن ضمنهن، قالت الطالبة آية جاسم جمعة: «أنا محظوظة في هذا العام الدراسي الجديد، لوجودي ضمن طالبات هذه المعلمة، وأنا أحب الذهاب إلى دروس اللغة العربية معها، فهي تجعل الحصة ممتعة إلى درجة أننا لا نشعر بمرور وقتها، وأنا حريصة على حصد بطاقات التميز التي تمنحها للمجتهدات».
بدورها أوضحت المعلمة أنها تمارس مهنتها بحب وشغف، وهذا ما دفعها إلى استخدام أساليب تدريس غير تقليدية، بحيث تمنح الطالبات فرصة للعب والتعلّم في آنٍ واحد.
وأضافت أنها تنفذ مجموعة من البرامج المصممة لتعزيز السلوكيات الإيجابية والإنجاز الأكاديمي، منها برنامج «بطاقات التميز» الذي أطلقته لتعزيز روح المنافسة والتحدي بين الطالبات، ومنحهن بطاقات تحمل عبارات تحفيزية تشجعهن على الاستمرار في التفوق، أما برنامج «كوبونات اللايكات»، فهو يشجع على التفاعل الإيجابي والمشاركة في الأنشطة الصفية، وتمنح خلاله الطالبة كوبونات كجوائز نظير مساهمتها ومشاركتها.
وقالت الأستاذة هنادي جاسم المقهوي مديرة المدرسة إن الأستاذة زينب تمثل نموذجاً يُحتذى به، فهي لا تقوم بتعليم اللغة العربية فقط، بل تحفز الطالبات على حب المعرفة والابتكار، ولقد كان لبرامجها الدور المؤثر في تحسين مستوى الطالبات في الأعوام الدراسية السابقة.
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