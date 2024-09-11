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50 مليون دولار لأمريكي أسود سُجن 10 سنوات لجريمة لم يرتكبها

9/11/2024 7:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حُكم‭ ‬على‭ ‬سلطات‭ ‬مدينة‭ ‬شيكاغو‭ ‬الأمريكية‭ ‬بدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬قياسي‭ ‬يبلغ‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لأمريكي‭ ‬ثلاثيني‭ ‬أسود‭ ‬أمضى‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬إثر‭ ‬إدانته‭ ‬بجريمة‭ ‬قتل‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬لم‭ ‬يرتكبها‭. ‬

وأظهرت‭ ‬وثائق‭ ‬قضائية‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬محلفين‭ ‬فدرالية‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬إلينوي‭ (‬شمال‭) ‬قررت‭ ‬بالإجماع‭ ‬دفع‭ ‬تعويض‭ ‬لمارسيل‭ ‬براون‭ (‬34‭ ‬عاما‭) ‬بقيمة‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬عن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الاحتجاز‭ ‬والسجن‭ ‬الجنائي،‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬

وأعلنت‭ ‬شركة‭ ‬المحاماة‭ ‬‮«‬لوفي‭ ‬أند‭ ‬لوفي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬براون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬أكبر‭ ‬مبلغ‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يُمنح‭ ‬لمدعٍ‭ ‬مُدان‭ ‬بجرم‭ ‬لم‭ ‬يرتكبه‮»‬‭. ‬

وحُكم‭ ‬على‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬بالسجن‭ ‬35‭ ‬عاما‭ ‬بتهمة‭ ‬قتل‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬في‭ ‬شيكاغو،‭ ‬إثر‭ ‬اعتراف‭ ‬انتزعته‭ ‬الشرطة‭ ‬بالقوة‭ ‬وبالاعتماد‭ ‬على‭ ‬أدلة‭ ‬ملفقة‭. ‬

وعلق‭ ‬الرجل‭ ‬الثلاثيني‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلها‭ ‬محاموه‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬مجرد‭ ‬فتى‮»‬‭ ‬و«قد‭ ‬ألقوا‭ ‬بي‭ ‬في‭ ‬عرين‭ ‬الأسود‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬اعتبار‭ ‬أو‭ ‬ندم‮»‬‭. ‬

وبُرّئ‭ ‬مارسيل‭ ‬براون‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم،‭ ‬وأُطلق‭ ‬سراحه‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬قبل‭ ‬تقديمه‭ ‬شكوى‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬التالي‭ ‬ضد‭ ‬سلطات‭ ‬شيكاغو‭ ‬والشرطة‭ ‬والمحاكم‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭. ‬

وبحسب‭ ‬نص‭ ‬الشكوى‭ ‬ومعلومات‭ ‬أوردتها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬،‭ ‬قُبض‭ ‬على‭ ‬براون‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2008‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اتهمته‭ ‬امرأة‭ ‬زورا‭ ‬بالتواطؤ‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬رجل‭ ‬عُثر‭ ‬عليه‭ ‬مقتولا‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬بالمدينة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬البحيرات‭ ‬العظمى‭. ‬

وقد‭ ‬استجوبه‭ ‬شرطيون‭ ‬مدة‭ ‬33‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬بلا‭ ‬نوافذ،‭ ‬ومنعوه‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬والأكل‭ ‬ومقابلة‭ ‬محامٍ،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انتزاع‭ ‬اعتراف‭ ‬منه‭ ‬‮«‬بالإكراه‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مارسيل‭ ‬براون،‭ ‬بحسب‭ ‬محاميه،‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تحقّقت‭ ‬العدالة‭ ‬أخيرا‭ ‬لي‭ ‬ولعائلتي‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬المحامون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحقق‭ ‬الذي‭ ‬أجرى‭ ‬الاستجواب‭ ‬قبل‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬سيتعين‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬لبراون‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭. ‬

ولفت‭ ‬المحامون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬المحلفين‭ ‬خلصت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حقوق‭ (‬براون‭) ‬الدستورية‭ ‬انتُهكت‭ ‬وأن‭ ‬شرطة‭ ‬شيكاغو‭ ‬لفّقت‭ ‬الأدلة‭... ‬كفى‭. ‬يجب‭ ‬على‭ ‬شرطة‭ ‬شيكاغو‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬الناس‭ ‬زورا‮»‬‭. ‬

يعود‭ ‬آخر‭ ‬تعويض‭ ‬لأحد‭ ‬أكبر‭ ‬أخطاء‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022،‭ ‬إثر‭ ‬تبرئة‭ ‬أمريكيين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬السود‭ ‬بعد‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬بتهمة‭ ‬اغتيال‭ ‬مالكولم‭ ‬إكس‭ ‬عام‭ ‬1965،‭ ‬إذ‭ ‬تقاضيا‭ ‬36‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬سلطات‭ ‬نيويورك‭ ‬المدينة‭ ‬والولاية‭. ‬

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