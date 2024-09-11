رونالدو: تن هاغ يفرض أجواء سلبية على يونايتد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لندن - (د ب أ): قال كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، إن مدرب مانشستر يونايتد، إريك تن، يفرض أجواء سلبية للغاية على النادي بتصريحاته الأخيرة.
ونشب خلاف بين النجم البرتغالي وتن هاغ قبل انتهاء الرحلة الثانية لرونالدو داخل جدران أولد ترافورد أواخر عام 2022.
وقال رونالدو في حلقة من بودكاست النجم الإنجليزي السابق ريو فرديناند، من المقرر بثها اليوم الخميس: «أرى أن مانشستر يحتاج إلى إعادة بناء كل شيء».
وأضاف: «يقول المدرب إن الفريق لا يستطيع المنافسة من أجل الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا، وهو كلام غير مقبول، ولا يصح أن يصدر عن مدرب مانشستر يونايتد، بل لابد أن يقول إننا سنقاتل على الفوز بالدوري ودوري الأبطال».
وتابع: «يجب أن تقول لنفسك: ربما ليس لدينا الإمكانيات، لكن لن أقول ذلك بشكل علني، بل سنحاول، ويجب أن نحاول».
ورغم المفاجأة المدوية بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي في المباراة النهائية، أنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في أسوأ مركز له بالدوري الإنجليزي الممتاز بعدما جمع 60 نقطة في المركز الثامن.
وبدأ يونايتد، الفائز بلقب الدوري 20 مرة، مشواره هذا الموسم بالفوز بهدف على فولهام ثم خسر مباراتين متتاليتين أمام برايتون وليفربول قبل التوقف الدولي.
وقال رونالدو: «يحتاج هذا النادي إلى الوقت لإعادة البناء، لأنه يبقى أحد أفضل الأندية في العالم، لكنهم بحاجة إلى التغيير».
وأشار: «إنهم يدركون حقيقة ما اقوله، هذه هي الطريقة الوحيدة، ولهذا السبب بدأوا التغيير على مستوى الهيكلة الإدارية للنادي والرئيس والبنية التحتية والملاك وكل شيء».
وشدد رونالدو: «اعتقد أن المستقبل سيكون مشرقا، ولكن الأمر لن يتوقف على مجرد الاعتماد على المواهب بل يجب أن يتحد الجميع داخل النادي، وليس اللاعبين فقط».
وأوضح: «بإمكانهم الفوز بكأس الرابطة (كاراباو)، لكن الدوري أو دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي سيكون الأمر صعبا، وأتمنى أن أكون مخطئا، ولكن المهمة صعبة».
MENAFN11092024000055011008ID1108664199
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.