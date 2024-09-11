رونالدو: تن هاغ يفرض أجواء سلبية على يونايتد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونشب‭ ‬خلاف‭ ‬بين‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬وتن‭ ‬هاغ‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬الرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬لرونالدو‭ ‬داخل‭ ‬جدران‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

وقال‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬من‭ ‬بودكاست‭ ‬النجم‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابق‭ ‬ريو‭ ‬فرديناند،‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬بثها‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬أرى‭ ‬أن‭ ‬مانشستر‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يقول‭ ‬المدرب‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭ ‬بالدوري‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وهو‭ ‬كلام‭ ‬غير‭ ‬مقبول،‭ ‬ولا‭ ‬يصح‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬بل‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬إننا‭ ‬سنقاتل‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بالدوري‭ ‬ودوري‭ ‬الأبطال‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تقول‭ ‬لنفسك‭: ‬ربما‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬الإمكانيات،‭ ‬لكن‭ ‬لن‭ ‬أقول‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬علني،‭ ‬بل‭ ‬سنحاول،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نحاول‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬المفاجأة‭ ‬المدوية‭ ‬بالتتويج‭ ‬بكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬أنهى‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬مركز‭ ‬له‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬بعدما‭ ‬جمع‭ ‬60‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭.‬

وبدأ‭ ‬يونايتد،‭ ‬الفائز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬20‭ ‬مرة،‭ ‬مشواره‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بالفوز‭ ‬بهدف‭ ‬على‭ ‬فولهام‭ ‬ثم‭ ‬خسر‭ ‬مباراتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬أمام‭ ‬برايتون‭ ‬وليفربول‭ ‬قبل‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭.‬

وقال‭ ‬رونالدو‭: ‬‮«‬يحتاج‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬الوقت‭ ‬لإعادة‭ ‬البناء،‭ ‬لأنه‭ ‬يبقى‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬لكنهم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التغيير‮»‬‭.‬

وأشار‭: ‬‮«‬إنهم‭ ‬يدركون‭ ‬حقيقة‭ ‬ما‭ ‬اقوله،‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحيدة،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬بدأوا‭ ‬التغيير‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الهيكلة‭ ‬الإدارية‭ ‬للنادي‭ ‬والرئيس‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والملاك‭ ‬وكل‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬رونالدو‭: ‬‮«‬اعتقد‭ ‬أن‭ ‬المستقبل‭ ‬سيكون‭ ‬مشرقا،‭ ‬ولكن‭ ‬الأمر‭ ‬لن‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬مجرد‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتحد‭ ‬الجميع‭ ‬داخل‭ ‬النادي،‭ ‬وليس‭ ‬اللاعبين‭ ‬فقط‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬بإمكانهم‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬الرابطة‭ (‬كاراباو‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬أو‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬سيكون‭ ‬الأمر‭ ‬صعبا،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬مخطئا،‭ ‬ولكن‭ ‬المهمة‭ ‬صعبة‮»‬‭.‬



