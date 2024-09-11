ناغلسمان سعيد بتطور المنتخب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬ناغلسمان‭ ‬إنه‭ ‬سعيد‭ ‬‮«‬بالخطوة‭ ‬التالية‭ ‬من‭ ‬تطور‮»‬‭ ‬فريقه‭ ‬الذي‭ ‬تعادل‭ ‬2‭-‬2‭ ‬مع‭ ‬هولندا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬ومنذ‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬قبل‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام،‭ ‬فقد‭ ‬الألمان‭ ‬بريقهم‭ ‬وفشلوا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نسختين‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬يمر‭ ‬بفترة‭ ‬عصيبة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬هانز‭ ‬فليك‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬ليتولى‭ ‬ناغلسمان‭ ‬زمام‭ ‬الأمور‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التحسن‭ ‬الملحوظ‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬فإن‭ ‬الألمان‭ ‬خرجوا‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬لبطولة‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬استضافوها‭ ‬على‭ ‬أرضهم‭. ‬ويتبقى‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬لكن‭ ‬ناغلسمان‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التحسن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭.‬

وقال‭ ‬ناغلسمان‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬يوهان‭ ‬كرويف‭ ‬بعدما‭ ‬افتتح‭ ‬المنتخب‭ ‬الهولندي‭ ‬التسجيل‭ ‬خلال‭ ‬100‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬هدف‭ ‬يهز‭ ‬الشباك‭ ‬الألمانية‭ ‬منذ‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬ندرك‭ ‬تماما‭ ‬أهمية‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭. ‬‮«‬لدينا‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الآن،‭ ‬والتصفيات‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬التي‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تؤهلنا‭ ‬لكأس‭ ‬العالم،‭ ‬لدينا‭ ‬18‭ ‬مباراة‭ ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭. ‬إذا‭ ‬سارت‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬يثق‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬نفسه‭ ‬ويؤمن‭ ‬بحظوظه‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الشيء‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭. ‬شاهدنا‭ ‬اليوم‭ ‬فريقا‭ ‬متعطشا‭ ‬للفوز‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬المدرب‭ ‬سعيدا‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بكيفية‭ ‬تعافي‭ ‬الألمان‭ ‬بعد‭ ‬تأخرهم‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬عدنا‭ ‬بها‭ ‬كانت‭ ‬جيدة‭ ‬للغاية‭. ‬استغرق‭ ‬الأمر‭ ‬منا‭ ‬خمس‭ ‬أو‭ ‬ست‭ ‬دقائق،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬دخلنا‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬المباراة‭ ‬ولعبنا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬المثيرة‭ ‬في‭ ‬أمستردام‭.‬

وقال‭ ‬ناغلسمان‭ ‬‮«‬دفاع‭ ‬الفريقين‭ ‬كان‭ ‬مخترقا‭ ‬لكننا‭ ‬كنا‭ ‬الأقوى‭ ‬هجوميا‭. ‬حاولنا‭ ‬صناعة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬وخاطرنا‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭.‬