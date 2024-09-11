كارسلي يستمر في تجديد دماء الفريق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لندن - (د ب أ): يريد لي كارسلي، المدير الفني المؤقت للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أن يستمر في تجديد دماء الفريق، حيث يبدو أنه يسعى للبناء على المعسكر الأول الواعد و«مواصلة تقدم الفريق» الشهر المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن المدير الفني لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاما تم ترقيته لتدريب المنتخب الأول بشكل مؤقت في أغسطس الماضي بعدما أنهى جاريث ساوثجيت مسيرته التي امتدت لـ8 سنوات مع المنتخب الإنجليزي عقب خسارة نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) أمام إسبانيا. ومن المقرر أن يتولى كارسلي تدريب المنتخب الإنجليزي حتى نهاية العام الجاري، وبدأ فترته مع المنتخب الإنجليزي بالفوز على مضيفه منتخب إيرلندا 2/صفر يوم السبت الماضي في دوري أمم أوروبا قبل أن يتغلب على منتخب فنلندا بنفس النتيجة بعدها بثلاثة أيام. واحتفل هاري كين بخوض مباراته رقم مائة مع المنتخب الإنجليزي من خلال تسجيله الهدفين في المباراة التي أقيمت بملعب ويمبلي، والتي بمجرد انتهائها نقل المدرب المؤقت تركيزه للمباريات الدولية التي تقام في أكتوبر المقبل.
وقال كارسلي: «دائما تحتاج إلى المنافسة، نحتاج إلى هذا في كل المراكز بالملعب».
وأضاف: «أفكر في مباراة اليوم، لكن لم يمر وقت طويل بعد نهايتها ومغادرة الملعب، حيث كنت أفكر، حسنا، أحتاج للتفكير في المباراة المقبلة الآن».
وأردف: «وكيف ستبدو المباراة، ومن هم اللاعبون الذين سيستعيدون مستواهم وكيف ستتطور الأمور، لذلك، نعم، المنافسة على المراكز داخل الفريق كبيرة للغاية».
واستدعى المدير الفني في معسكر سبتمبر للمرة الأولى كلا من أنجيل جوميز ونوني مادويكي وتنيو ليفرامينتو ومورجان جيبس وايت، لتدعيم صفوف الفريق الذي يعاني من حزن خسارة يورو 2024.
وقال كارسلي: «بالفريق الذي اخترناه، كان لدينا لاعبون جدد، اللاعبون الأصغر سنا مع حماسهم، والطاقة التي يمتلكونها كانت دائما تساعد الفريق».
وأضاف: «تريد أن تقف على جانب الملعب وتستمع برؤية الفريق يلعب، ويهاجم، ويشعر بالإثارة. أعتقد أننا حققنا هذا في المباراتين».
وأردف: «أن تسجل أربعة أهداف في مباراتين هو أمر جيد، أعتقد أنه بإمكاننا أن نقوم بعمل أفضل».
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