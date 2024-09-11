Thursday, 12 September 2024 04:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كارسلي يستمر في تجديد دماء الفريق

9/11/2024 7:12:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يريد‭ ‬لي‭ ‬كارسلي،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬المؤقت‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬دماء‭ ‬الفريق،‭ ‬حيث‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬يسعى‭ ‬للبناء‭ ‬على‭ ‬المعسكر‭ ‬الأول‭ ‬الواعد‭ ‬و«مواصلة‭ ‬تقدم‭ ‬الفريق‮»‬‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬تم‭ ‬ترقيته‭ ‬لتدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬جاريث‭ ‬ساوثجيت‭ ‬مسيرته‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬لـ8‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬عقب‭ ‬خسارة‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ (‬يورو‭ ‬2024‭) ‬أمام‭ ‬إسبانيا‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬كارسلي‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬وبدأ‭ ‬فترته‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬إيرلندا‭ ‬2‭/‬صفر‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتغلب‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬فنلندا‭ ‬بنفس‭ ‬النتيجة‭ ‬بعدها‭ ‬بثلاثة‭ ‬أيام‭. ‬واحتفل‭ ‬هاري‭ ‬كين‭ ‬بخوض‭ ‬مباراته‭ ‬رقم‭ ‬مائة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسجيله‭ ‬الهدفين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بملعب‭ ‬ويمبلي،‭ ‬والتي‭ ‬بمجرد‭ ‬انتهائها‭ ‬نقل‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬تركيزه‭ ‬للمباريات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬كارسلي‭: ‬‮«‬دائما‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة،‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المراكز‭ ‬بالملعب‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أفكر‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يمر‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬بعد‭ ‬نهايتها‭ ‬ومغادرة‭ ‬الملعب،‭ ‬حيث‭ ‬كنت‭ ‬أفكر،‭ ‬حسنا،‭ ‬أحتاج‭ ‬للتفكير‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬المقبلة‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬وكيف‭ ‬ستبدو‭ ‬المباراة،‭ ‬ومن‭ ‬هم‭ ‬اللاعبون‭ ‬الذين‭ ‬سيستعيدون‭ ‬مستواهم‭ ‬وكيف‭ ‬ستتطور‭ ‬الأمور،‭ ‬لذلك،‭ ‬نعم،‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬داخل‭ ‬الفريق‭ ‬كبيرة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

واستدعى‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬سبتمبر‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬أنجيل‭ ‬جوميز‭ ‬ونوني‭ ‬مادويكي‭ ‬وتنيو‭ ‬ليفرامينتو‭ ‬ومورجان‭ ‬جيبس‭ ‬وايت،‭ ‬لتدعيم‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬حزن‭ ‬خسارة‭ ‬يورو‭ ‬2024‭.‬

وقال‭ ‬كارسلي‭: ‬‮«‬بالفريق‭ ‬الذي‭ ‬اخترناه،‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬لاعبون‭ ‬جدد،‭ ‬اللاعبون‭ ‬الأصغر‭ ‬سنا‭ ‬مع‭ ‬حماسهم،‭ ‬والطاقة‭ ‬التي‭ ‬يمتلكونها‭ ‬كانت‭ ‬دائما‭ ‬تساعد‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تقف‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬الملعب‭ ‬وتستمع‭ ‬برؤية‭ ‬الفريق‭ ‬يلعب،‭ ‬ويهاجم،‭ ‬ويشعر‭ ‬بالإثارة‭. ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬حققنا‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬المباراتين‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬أن‭ ‬تسجل‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬جيد،‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬بإمكاننا‭ ‬أن‭ ‬نقوم‭ ‬بعمل‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬



MENAFN11092024000055011008ID1108664197

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث