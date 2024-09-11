كارسلي يستمر في تجديد دماء الفريق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬تم‭ ‬ترقيته‭ ‬لتدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬جاريث‭ ‬ساوثجيت‭ ‬مسيرته‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬لـ8‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬عقب‭ ‬خسارة‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ (‬يورو‭ ‬2024‭) ‬أمام‭ ‬إسبانيا‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬كارسلي‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬وبدأ‭ ‬فترته‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬إيرلندا‭ ‬2‭/‬صفر‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتغلب‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬فنلندا‭ ‬بنفس‭ ‬النتيجة‭ ‬بعدها‭ ‬بثلاثة‭ ‬أيام‭. ‬واحتفل‭ ‬هاري‭ ‬كين‭ ‬بخوض‭ ‬مباراته‭ ‬رقم‭ ‬مائة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسجيله‭ ‬الهدفين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بملعب‭ ‬ويمبلي،‭ ‬والتي‭ ‬بمجرد‭ ‬انتهائها‭ ‬نقل‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬تركيزه‭ ‬للمباريات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬كارسلي‭: ‬‮«‬دائما‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة،‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المراكز‭ ‬بالملعب‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أفكر‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يمر‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬بعد‭ ‬نهايتها‭ ‬ومغادرة‭ ‬الملعب،‭ ‬حيث‭ ‬كنت‭ ‬أفكر،‭ ‬حسنا،‭ ‬أحتاج‭ ‬للتفكير‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬المقبلة‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬وكيف‭ ‬ستبدو‭ ‬المباراة،‭ ‬ومن‭ ‬هم‭ ‬اللاعبون‭ ‬الذين‭ ‬سيستعيدون‭ ‬مستواهم‭ ‬وكيف‭ ‬ستتطور‭ ‬الأمور،‭ ‬لذلك،‭ ‬نعم،‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬داخل‭ ‬الفريق‭ ‬كبيرة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

واستدعى‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬سبتمبر‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬أنجيل‭ ‬جوميز‭ ‬ونوني‭ ‬مادويكي‭ ‬وتنيو‭ ‬ليفرامينتو‭ ‬ومورجان‭ ‬جيبس‭ ‬وايت،‭ ‬لتدعيم‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬حزن‭ ‬خسارة‭ ‬يورو‭ ‬2024‭.‬

وقال‭ ‬كارسلي‭: ‬‮«‬بالفريق‭ ‬الذي‭ ‬اخترناه،‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬لاعبون‭ ‬جدد،‭ ‬اللاعبون‭ ‬الأصغر‭ ‬سنا‭ ‬مع‭ ‬حماسهم،‭ ‬والطاقة‭ ‬التي‭ ‬يمتلكونها‭ ‬كانت‭ ‬دائما‭ ‬تساعد‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تقف‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬الملعب‭ ‬وتستمع‭ ‬برؤية‭ ‬الفريق‭ ‬يلعب،‭ ‬ويهاجم،‭ ‬ويشعر‭ ‬بالإثارة‭. ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬حققنا‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬المباراتين‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬أن‭ ‬تسجل‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬جيد،‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬بإمكاننا‭ ‬أن‭ ‬نقوم‭ ‬بعمل‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬







