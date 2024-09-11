يونايتد يلجأ إلى برنامج تقشف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬أحدث‭ ‬خسائر‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو،‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬5ر115‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬20212022،‭ ‬و1ر42‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬في‭ ‬2022‭ / ‬2023‭.‬

وتسمح‭ ‬قواعد‭ ‬الربحية‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭ ‬للخسارة‭ ‬يبلغ‭ ‬105‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواسم،‭ ‬ولكن‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬فإن‭ ‬بعض‭ ‬الخسائر‭ ‬المالية‭ ‬‮«‬مسموح‭ ‬بها‮»‬‭ ‬كالتي‭ ‬تتعلق‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬وفريق‭ ‬الشباب‭ ‬وفريق‭ ‬السيدات‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭.‬

وكشفت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‭)‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لمصادر‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخسائر‭ ‬تعود‭ ‬جزئيا‭ ‬للإنفاق‭ ‬على‭ ‬جلب‭ ‬صفقات‭ ‬جديدة،‭ ‬وكذلك‭ ‬دفع‭ ‬الرواتب‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬للنادي‭ ‬الإنجليزي‭: ‬‮«‬يظل‭ ‬النادي‭ ‬ملتزما‭ ‬بقواعد‭ ‬الربح‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬وقواعد‭ ‬اللعب‭ ‬المالي‭ ‬النظيف‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭)‬‮»‬‭.‬

وتضمنت‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عنها‭ ‬حديثا‭ ‬في‭ ‬يونايتد‭ ‬تكاليف‭ ‬بقيمة‭ ‬7ر48‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالمراجعة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬شرعت‭ ‬فيها‭ ‬عائلة‭ ‬جليزر،‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬النادي،‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬عن‭ ‬استحواذ‭ ‬جيم‭ ‬راتكليف‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬تبلغ‭ ‬7ر27 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬النادي‭. ‬وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬حققت‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬إيرادات‭ ‬قياسية‭ ‬بلغت‭ ‬8ر661‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭.‬

وقال‭ ‬عمر‭ ‬برادة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعملاق‭ ‬الإنجليزي‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬استدامة‭ ‬مالية‭ ‬أكبر‭ ‬وإجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬على‭ ‬عملياتنا‭ ‬لجعلها‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة،‭ ‬لضمان‭ ‬توجيه‭ ‬مواردنا‭ ‬لتحسين‭ ‬الأداء‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬برادة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلتها‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭: ‬‮«‬نعلن‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬إرشادات‭ ‬جديدة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2025‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬التأثير‭ ‬الجزئي‭ ‬للعام‭ ‬المالي‭ ‬لتخفيضات‭ ‬التكاليف‭ ‬والتغييرات‭ ‬التنظيمية‭ ‬التي‭ ‬كنا‭ ‬مشغولين‭ ‬بتنفيذها‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬تستمد‭ ‬قوة‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬من‭ ‬شغف‭ ‬وولاء‭ ‬جماهيرنا‭. ‬هدفنا‭ ‬الواضح‭ ‬هو‭ ‬إعادة‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية‮»‬‭. ‬