يونايتد يلجأ إلى برنامج تقشف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لندن - (د ب أ): سجل نادي مانشستر يونايتد خسائر صافية في ميزانيته بقيمة 2ر113 مليون جنيه استرليني (148 مليون دولار) في أحدث إصدار لحساباته، لكنه شدد في الوقت نفسه على عدم انتهاكه القواعد المالية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتأتي أحدث خسائر مانشستر يونايتد، خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، بعد خسارة 5ر115 مليون جنيه استرليني في ميزانية 20212022، و1ر42 مليون جنيه استرليني في 2022 / 2023.
وتسمح قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز بحد أقصى للخسارة يبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاثة مواسم، ولكن ضمن هذه الفترة فإن بعض الخسائر المالية «مسموح بها» كالتي تتعلق بالبنية التحتية وفريق الشباب وفريق السيدات على سبيل المثال.
وكشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا)، وفقا لمصادر في مانشستر يونايتد، أن هذه الخسائر تعود جزئيا للإنفاق على جلب صفقات جديدة، وكذلك دفع الرواتب خلال هذه الفترة.
وذكر بيان للنادي الإنجليزي: «يظل النادي ملتزما بقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز وقواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)».
وتضمنت الخسائر التي تم الإبلاغ عنها حديثا في يونايتد تكاليف بقيمة 7ر48 مليون جنيه استرليني مرتبطة بالمراجعة الاستراتيجية التي شرعت فيها عائلة جليزر، التي تملك النادي، في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 والتي أسفرت في النهاية عن استحواذ جيم راتكليف على حصة تبلغ 7ر27 % في النادي. وفي المقابل، حققت مانشستر يونايتد إيرادات قياسية بلغت 8ر661 مليون جنيه استرليني.
وقال عمر برادة، الرئيس التنفيذي للعملاق الإنجليزي «نعمل من أجل تحقيق استدامة مالية أكبر وإجراء تغييرات على عملياتنا لجعلها أكثر كفاءة، لضمان توجيه مواردنا لتحسين الأداء على أرض الملعب».
وأضاف برادة في تصريحات نقلتها «بي.أيه.ميديا»: «نعلن اليوم عن إرشادات جديدة للسنة المالية 2025 والتي تعكس التأثير الجزئي للعام المالي لتخفيضات التكاليف والتغييرات التنظيمية التي كنا مشغولين بتنفيذها خلال الصيف».
وأوضح «في النهاية، تستمد قوة مانشستر يونايتد من شغف وولاء جماهيرنا. هدفنا الواضح هو إعادة النادي إلى قمة كرة القدم الأوروبية».
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