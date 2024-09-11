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هاريس تدفع ترامب إلى موقع الدفاع في مناظرة محمومة

9/11/2024 7:12:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فيلادلفيا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حملت‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬دفاعي‭ ‬مهاجمة‭ ‬إياه‭ ‬بقوة‭ ‬خلال‭ ‬مناظرة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬محتدمة‭ ‬يبقى‭ ‬معرفة‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنقسم‭ ‬بعمق‭. ‬

وخاض‭ ‬المرشحان‭ ‬المناظرة‭ ‬الأولى‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬وقد‭ ‬تمحورت‭ ‬على‭ ‬مواضيع‭ ‬حساسة‭ ‬تراوح‭ ‬بين‭ ‬الإجهاض‭ ‬ومصير‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬استعدادا‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬فيما‭ ‬يأمل‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منهما‭ ‬بتحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬متقارب‭ ‬النتائج‭ ‬جدا‭. ‬

وتفاعل‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يظن‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬أنه‭ ‬يشق‭ ‬طريقه‭ ‬بسهولة‭ ‬نحو‭ ‬الرئاسة،‭ ‬مع‭ ‬الضغط‭ ‬الذي‭ ‬مارسته‭ ‬عليه‭ ‬هاريس‭ ‬برفع‭ ‬نبرت‭ ‬صوته،‭ ‬مطلقا‭ ‬التصريحات‭ ‬الطنانة‭ ‬ومكررا‭ ‬شتائم‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يستخدمها‭ ‬في‭ ‬لقاءاته‭ ‬الانتخابية‭. ‬وردت‭ ‬هاريس‭ ‬البالغة‭ ‬59‭ ‬عاما‭ ‬بنظرات‭ ‬ساخرة‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬أثارت‭ ‬غضبه‭ ‬بقولها‭ ‬إنها‭ ‬تمثل‭ ‬انطلاقة‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬فوضى‮»‬‭ ‬ولايته‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأولى‭. ‬وشددت‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نعود‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭. ‬

وبدأت‭ ‬المناظرة‭ ‬التي‭ ‬بثتها‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬إيه‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬اقتربت‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الديمقراطية‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬السابق‭ ‬لمصافحته‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتوجها‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬المخصص‭ ‬لهما‭. ‬

إلا‭ ‬ان‭ ‬المجاملات‭ ‬توقفت‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭. ‬ففي‭ ‬غضون‭ ‬دقائق،‭ ‬اتهمها‭ ‬ترامب‭ ‬البالغ‭ ‬78‭ ‬عاما‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬ماركسية‮»‬‭ ‬وادعى‭ ‬خطأ‭ ‬بأنها‭ ‬سمحت‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬لملايين‭ ‬الأشخاص‭ ‬للتدفق‭ ‬إلى‭ ‬بلدنا‭ ‬من‭ ‬السجون‭ ‬والمصحات‭ ‬العقلية‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬هاريس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬مجرم‭ ‬مدان‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬متطرف‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬لمأساة‮»‬‭ ‬لكونه‭ ‬استخدم‭ ‬طوال‭ ‬مسيرته‭ ‬‮«‬العرق‭ ‬لقسمة‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬أكثر‭ ‬تبادلاتهما‭ ‬حدة‭ ‬حول‭ ‬رفض‭ ‬ترامب‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الاعتراف‭ ‬بهزيمته‭ ‬أمام‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬عندما‭ ‬حاول‭ ‬قلب‭ ‬النتيجة‭. ‬وأمام‭ ‬المشاهدين‭ ‬الذي‭ ‬يقدر‭ ‬عددهم‭ ‬بعشرات‭ ‬الملايين‭ ‬تمسك‭ ‬ترامب‭ ‬بموقفه‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ثمة‭ ‬أدلة‭ ‬كثيرة‮»‬‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬فاز‭ ‬فعلا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاقتراع‭. ‬

وتوجهت‭ ‬هاريس‭ ‬إلى‭ ‬ترامب‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬مسؤوليه‭ ‬الأمنيين‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬اعتبروه‭ ‬‮«‬وصمة‭ ‬عار‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬يسخرون‭ ‬من‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‮»‬‭. ‬

ورأت‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬سيسلم‮»‬‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬هو‭ ‬ديكتاتور‭ ‬سيكون‭ ‬لقمة‭ ‬سائغة‭ ‬له‮»‬،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الطغاة‭ ‬والمستبدين‭ ‬يحبذون‭ ‬عودتك‭ ‬رئيسا‮»‬‭. ‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬اعتبر‭ ‬ترامب‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬ستزول‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أصبحت‭ ‬هاريس‭ ‬رئيسة‭ ‬للبلاد‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تكره‭ ‬إسرائيل،‭ ‬إذا‭ ‬أصبحت‭ ‬رئيسة،‭ ‬أعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عامين‮»‬‭. ‬لتردّ‭ ‬عليه‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬بالقول‭ ‬إنّ‭ ‬اتّهامها‭ ‬بكره‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬،‭ ‬مذكّرة‭ ‬بأنّها‭ ‬دعمت‭ ‬الكيان‭ ‬طوال‭ ‬حياتها‭ ‬ومسيرتها‭ ‬المهنية‭. ‬

وشكل‭ ‬موضوع‭ ‬الإجهاض‭ ‬أيضا‭ ‬محور‭ ‬تبادلات‭ ‬حادة‭ ‬بين‭ ‬المرشحين‭. ‬

وشدد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬دفع‭ ‬باتجاه‭ ‬منع‭ ‬حق‭ ‬الإجهاض‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الفدرالي‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬أراد‭ ‬لكل‭ ‬ولاية‭ ‬أن‭ ‬تعتمد‭ ‬سياساتها‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وقالت‭ ‬هاريس‭ ‬إن‭ ‬ترامب‭ ‬ينشر‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬من‭ ‬الأكاذيب‮»‬‭ ‬واعتبرت‭ ‬سياساته‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭ ‬‮«‬مهينة‭ ‬لنساء‭ ‬أمريكا‮»‬‭. ‬

وتُعرف‭ ‬هاريس‭ ‬بشراستها‭ ‬في‭ ‬النقاشات‭ ‬وبأنها‭ ‬تطرح‭ ‬الأسئلة‭ ‬الصعبة‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الأمريكي‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الأيام‭ ‬الخمسة‭ ‬التي‭ ‬استعدت‭ ‬خلالها‭ ‬أعطت‭ ‬ثمارها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬السياسيين‭ ‬حدة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وكان‭ ‬ترامب‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬يبدو‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬يواجهه‭ ‬من‭ ‬متاعب‭. ‬

فقد‭ ‬أدين‭ ‬بتهمة‭ ‬تزوير‭ ‬سجلات‭ ‬تجارية‭ ‬لطمس‭ ‬علاقة‭ ‬مع‭ ‬نجمة‭ ‬أفلام‭ ‬إباحية‭ ‬سابقة،‭ ‬وحُددت‭ ‬مسؤوليته‭ ‬في‭ ‬اعتداء‭ ‬جنسي‭ ‬فيما‭ ‬يواجه‭ ‬مجموعة‭ ‬تهم‭ ‬تتعلق‭ ‬بمحاولة‭ ‬قلب‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬2020‭. ‬

إلا‭ ‬ان‭ ‬هاريس‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬إثارة‭ ‬حفيظته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬مهرجاناته‭ ‬الانتخابية‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬الحضور‭ ‬يغادرون‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬بشكل‭ ‬مبكر‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬التعب‭ ‬والملل‮»‬‭. ‬

وتحدث‭ ‬ترامب‭ ‬بحدة‭ ‬أيضا‭ ‬عندما‭ ‬تناول‭ ‬مطولا‭ ‬فرضية‭ ‬مؤامرة‭ ‬تم‭ ‬دحضها‭ ‬بأن‭ ‬المهاجرين‭ ‬الهايتيين‭ ‬يأكلون‭ ‬الحيوانات‭ ‬الأليفة‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬أوهايو‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬يأكلون‭ ‬كلابا،‭ ‬الناس‭ ‬الوافدون‭ ‬يأكلون‭ ‬القطط‮»‬‭ ‬ما‭ ‬استدعى‭ ‬تدخل‭ ‬مسيّر‭ ‬المناظرة‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬سلطات‭ ‬مدينة‭ ‬سبرينغفيلد‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭. ‬

وقبل‭ ‬56‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬الانتخابات،‭ ‬شكلت‭ ‬المناظرة‭ ‬فرصة‭ ‬نادرة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬لمحاولة‭ ‬ترجيح‭ ‬كفته‭ ‬فيما‭ ‬تظهر‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬منافسة‭ ‬محمومة‭ ‬جدا‭. ‬

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