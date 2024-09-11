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الـسـودانـي وبـزشـكـيـان يـؤكـدان رفـضـهـمـا ((توسعة الـصـراع)) فـي غـزة ومضيــهـمـا في التعاون الثنائي

9/11/2024 7:12:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بغداد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكّد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬بغداد‭ ‬وطهران‭ ‬ترفضان‭ ‬‮«‬توسعة‭ ‬الصراع‮»‬‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬شهرا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬له‭ ‬للخارج‭ ‬منذ‭ ‬انتخابه‭ ‬ويسعى‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭. ‬وحطّت‭ ‬طائرة‭ ‬بزشكيان‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬‮«‬هجوم‮»‬‭ ‬على‭ ‬‮«‬منشأة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬أمريكية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تسجيل‭ ‬إصابات،‭ ‬حسبما‭ ‬أكّدت‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الأربعاء‭. ‬

واستقبل‭ ‬السوداني‭ ‬بزشكيان‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬الدولي‭ ‬حيث‭ ‬تصافحا‭ ‬ثم‭ ‬استمعا‭ ‬إلى‭ ‬عزف‭ ‬النشيدين‭ ‬الوطنيين‭. ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬توجه‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إلى‭ ‬النصب‭ ‬التذكاري‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬اغتيال‭ ‬القائد‭ ‬السابق‭ ‬لفيلق‭ ‬القدس‭ ‬اللواء‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬أبو‭ ‬مهدي‭ ‬المهندس‭ ‬بضربة‭ ‬أمريكية‭ ‬على‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬ووضع‭ ‬إكليلا‭ ‬من‭ ‬الزهر،‭ ‬حسبما‭ ‬أظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬العراقي‭. ‬

والتقى‭ ‬بعدها‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬عبداللطيف‭ ‬رشيد‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إطلاق‭ ‬مياه‭ ‬الأنهر‭ ‬الحدودية‭ ‬المشتركة‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬تفاهمات‭ ‬مُرضية‭ ‬للجميع‭ ‬حول‭ ‬تقاسم‭ ‬المياه‮»‬‭. ‬ثم‭ ‬توجه‭ ‬بزشكيان‭ ‬إلى‭ ‬القصر‭ ‬الحكومي‭ ‬حيث‭ ‬وقّع‭ ‬مع‭ ‬السوداني‭ ‬‮«‬14‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‮»‬‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكّد‭ ‬المسؤولان‭. ‬وتشمل‭ ‬المذكرات‭ ‬الموقّعة‭ ‬مجالات‭ ‬التربية‭ ‬والإعلام‭ ‬والاتصالات‭ ‬والزراعة‭ ‬والمناطق‭ ‬الحرة‭ ‬العراقية‭-‬الإيرانية‭.

وقال‭ ‬السوداني‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬المذكرات‭ (...) ‬ستمثل‭ ‬مع‭ ‬مذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬الموقعة‭ ‬السابقة‭ ‬خارطة‭ ‬عمل‭ ‬واعدة‭ ‬للمضي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬كلما‭ ‬اتسعت‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات،‭ ‬فإنها‭ ‬تنعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أكّد‭ ‬بزشكيان‭ ‬أنه‭ ‬والسوداني‭ ‬‮«‬بحثا‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬استراتيجية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬ستؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تعاون‭ ‬أكبر‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭. ‬

بعد‭ ‬حرب‭ ‬استمرت‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬1980‭ ‬و1988،‭ ‬تعزّزت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وإيران‭ ‬خلال‭ ‬العقدين‭ ‬الماضيين‭ ‬بعد‭ ‬الغزو‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬الذي‭ ‬أطاح‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭. ‬وتتمتع‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬أحد‭ ‬الشركاء‭ ‬التجاريين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬للعراق‭ ‬بنفوذ‭ ‬سياسي‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬خصوصا‭ ‬على‭ ‬الأحزاب‭ ‬الشيعية‭ ‬الرئيسية‭ ‬وفصائل‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬منضوية‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬الرسمية‭ ‬العراقية‭. ‬

وتستمر‭ ‬زيارة‭ ‬بزشكيان‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬يعقد‭ ‬خلالها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الرسمية،‭ ‬لقاءات‭ ‬مع‭ ‬إيرانيين‭ ‬ورجال‭ ‬أعمال،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الإيرانية‭. ‬وسيزور‭ ‬مدن‭ ‬النجف‭ ‬وكربلاء‭ ‬والبصرة‭ ‬وكذلك‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬تربطه‭ ‬بطهران‭ ‬علاقات‭ ‬متوترة‭. ‬وقال‭ ‬بزشكيان‭ ‬قبل‭ ‬مغادرته‭ ‬طهران‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬ستكون‭ ‬جيدة‭ ‬وفعالة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خلق‭ ‬وتعميق‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والثقافية‭ ‬والسياسية‭ ‬والأمنية‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬بدءا‭ ‬بالعراق‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬تعهد‭ ‬إعطاء‭ ‬‮«‬الأولوية‮»‬‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعيه‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬عزلة‭ ‬إيران‭ ‬الدولية‭ ‬وتخفيف‭ ‬تأثير‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬على‭ ‬اقتصاد‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬كذلك،‭ ‬تعهّد‭ ‬بزشكيان‭ ‬خلال‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬السعي‭ ‬لإحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬الدولي‭ ‬لعام‭ ‬2015‭ ‬الذي‭ ‬أتاح‭ ‬رفع‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬عن‭ ‬طهران‭ ‬لقاء‭ ‬تقييد‭ ‬أنشطتها‭ ‬النووية‭. ‬وانسحبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أحاديا‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬معيدة‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬قاسية‭ ‬خصوصا‭ ‬على‭ ‬صادرات‭ ‬النفط‭. ‬وعيّن‭ ‬بزشكيان‭ ‬مهندس‭ ‬اتفاق‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬نائبا‭ ‬له‭ ‬للشؤون‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعيه‭ ‬إلى‭ ‬انفتاح‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭. ‬

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