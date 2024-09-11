زين البحرين تواصل ريادتها في ((الاتصال المستدام)) عبر أحدث ميزاتها التجريبية المتقدمة الموفرة للطاقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تواصل زين البحرين، شركة الاتصالات الرائدة، تحقيق خطوات كبيرة نحو نهج الاتصال المستدام من خلال تجربة ميزات جهاز الراديو الجديدة الموفرة، التي أسهمت في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 35% في مواقع الراديو. ويأتي هذا الإنجاز كجزء من استراتيجية الشركة وجهودها المستمرة للحد من الانبعاثات التي تهدف إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ( SDGs ).
والدافع الرئيسي نحو هذا النجاح هو تجربة حلول إريكسون لتوفير الطاقة، التي تتيح تقييم الأداء الوظيفي في الوقت الفعلي وضبط عمليات شبكة الراديو على مدار اليوم، ما يقلل من استهلاك الطاقة بشكل كبير خلال ساعات الذروة المنخفضة. وتعمل هذه المبادرة على تعزيز الكفاءة التشغيلية لزين، ما يساعد على خلق نظام بيئي ومستقبل مستدام لجميع أصحاب المصلحة والأجيال القادمة.
وتلتزم زين البحرين بتزويد عملائها بأفضل تجربة ممكنة، بالرغم من التطورات المستمرة في مجال الاستدامة. وتهدف الشركة إلى مواصلة تجاربها لتقديم خدمات عالية المستوى وذلك كجزء من التزامها بالتحسين المستمر وتقليل تأثيرها البيئي من خلال دمج الابتكار والتحول الرقمي مع أهداف التنمية المستدامة الخاصة بها.
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