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زين البحرين تواصل ريادتها في ((الاتصال المستدام)) عبر أحدث ميزاتها التجريبية المتقدمة الموفرة للطاقة

9/11/2024 7:11:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تواصل‭ ‬زين‭ ‬البحرين،‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬الرائدة،‭ ‬تحقيق‭ ‬خطوات‭ ‬كبيرة‭ ‬نحو‭ ‬نهج‭ ‬الاتصال‭ ‬المستدام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجربة‭ ‬ميزات‭ ‬جهاز‭ ‬الراديو‭ ‬الجديدة‭ ‬الموفرة،‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬بنسبة‭ ‬35‭% ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬الراديو‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬وجهودها‭ ‬المستمرة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ (‬ SDGs ‭).‬

والدافع‭ ‬الرئيسي‭ ‬نحو‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬هو‭ ‬تجربة‭ ‬حلول‭ ‬إريكسون‭ ‬لتوفير‭ ‬الطاقة،‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬تقييم‭ ‬الأداء‭ ‬الوظيفي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭ ‬وضبط‭ ‬عمليات‭ ‬شبكة‭ ‬الراديو‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬اليوم،‭ ‬ما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬الذروة‭ ‬المنخفضة‭. ‬وتعمل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬لزين،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬نظام‭ ‬بيئي‭ ‬ومستقبل‭ ‬مستدام‭ ‬لجميع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬والأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

وتلتزم‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بتزويد‭ ‬عملائها‭ ‬بأفضل‭ ‬تجربة‭ ‬ممكنة،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬التطورات‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة‭. ‬وتهدف‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تجاربها‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬وذلك‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزامها‭ ‬بالتحسين‭ ‬المستمر‭ ‬وتقليل‭ ‬تأثيرها‭ ‬البيئي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬الابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭.‬

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