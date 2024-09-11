زين البحرين تواصل ريادتها في ((الاتصال المستدام)) عبر أحدث ميزاتها التجريبية المتقدمة الموفرة للطاقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

والدافع‭ ‬الرئيسي‭ ‬نحو‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬هو‭ ‬تجربة‭ ‬حلول‭ ‬إريكسون‭ ‬لتوفير‭ ‬الطاقة،‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬تقييم‭ ‬الأداء‭ ‬الوظيفي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭ ‬وضبط‭ ‬عمليات‭ ‬شبكة‭ ‬الراديو‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬اليوم،‭ ‬ما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬الذروة‭ ‬المنخفضة‭. ‬وتعمل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬لزين،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬نظام‭ ‬بيئي‭ ‬ومستقبل‭ ‬مستدام‭ ‬لجميع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬والأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

وتلتزم‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بتزويد‭ ‬عملائها‭ ‬بأفضل‭ ‬تجربة‭ ‬ممكنة،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬التطورات‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة‭. ‬وتهدف‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تجاربها‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬وذلك‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزامها‭ ‬بالتحسين‭ ‬المستمر‭ ‬وتقليل‭ ‬تأثيرها‭ ‬البيئي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬الابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭.‬