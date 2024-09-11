رئيس ألبا التنفيذي يناقش أهم قضايا الصناعة في مؤتمر فاست ماركتس 2024 بأثينا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين، (البا)، علي البقالي، كمتحدث رئيسي في حلقة النقاش التنفيذية «رؤى الصناعة من كبار منتجي الألمنيوم»، وذلك خلال مؤتمر فاست ماركتس الدولي للألمنيوم الذي يقام في الفترة 10 - 12 سبتمبر 2024 في العاصمة اليونانية أثينا.
انضم الرئيس التنفيذي إلى نخبة من كبار الرؤساء والتنفيذيين بمجموعة هونغكياو وسينتشري للألمنيوم، حيث تناول البقالي عددًا من المواضيع المهمة التي تواجهها صناعة الألمنيوم، من بينها ارتفاع تكاليف المصاهر، والطلب المتنامي على منتجات القيمة المضافة، وكذلك تأثير آلية تعديل حدود الكربون المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على الصناعة، وخفض انبعاثات الكربون، وتحقيق الاستدامة في سلسلة الإمدادات، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه الصناعة والتوقعات المستقبلية.
وسلط البقالي الضوء في حديثه كذلك على ظروف العرض والطلب في سوق الألمنيوم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنتج إترنال ( EternAlTM )، وهو خط منتجات الشركة من الألمنيوم منخفض الكربون، بالإضافة إلى جهود مملكة البحرين نحو تحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول 2060.
وخلال تواجده في العاصمة اليونانية، أجرى الرئيس التنفيذي زيارة لشركة إلفال، أحد عملاء الشركة، حيث اطلع على العمليات الإنتاجية للشركة ومبادرات الاستدامة فيها، كما ناقش ظروف العرض والطلب في سوق الألمنيوم وفرص التعاون المستقبلية.
MENAFN11092024000055011008ID1108664190
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.