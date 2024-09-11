رئيس ألبا التنفيذي يناقش أهم قضايا الصناعة في مؤتمر فاست ماركتس 2024 بأثينا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

انضم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬إلى‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الرؤساء‭ ‬والتنفيذيين‭ ‬بمجموعة‭ ‬هونغكياو‭ ‬وسينتشري‭ ‬للألمنيوم،‭ ‬حيث‭ ‬تناول‭ ‬البقالي‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬صناعة‭ ‬الألمنيوم،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬المصاهر،‭ ‬والطلب‭ ‬المتنامي‭ ‬على‭ ‬منتجات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬وكذلك‭ ‬تأثير‭ ‬آلية‭ ‬تعديل‭ ‬حدود‭ ‬الكربون‭ ‬المفروضة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬الصناعة،‭ ‬وخفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬الإمدادات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراض‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الصناعة‭ ‬والتوقعات‭ ‬المستقبلية‭. ‬

وسلط‭ ‬البقالي‭ ‬الضوء‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬ظروف‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الألمنيوم‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬ومنتج‭ ‬إترنال‭ (‬ EternAlTM ‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬خط‭ ‬منتجات‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬الألمنيوم‭ ‬منخفض‭ ‬الكربون،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬2060‭.‬‭ ‬

وخلال‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬اليونانية،‭ ‬أجرى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬زيارة‭ ‬لشركة‭ ‬إلفال،‭ ‬أحد‭ ‬عملاء‭ ‬الشركة،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬على‭ ‬العمليات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬للشركة‭ ‬ومبادرات‭ ‬الاستدامة‭ ‬فيها،‭ ‬كما‭ ‬ناقش‭ ‬ظروف‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الألمنيوم‭ ‬وفرص‭ ‬التعاون‭ ‬المستقبلية‭. ‬