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البحرين تعزي المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الفيضانات

9/11/2024 7:11:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬تعاطف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتضامنها‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬جراء‭ ‬الفيضانات‭ ‬التي‭ ‬اجتاحت‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬نتيجة‭ ‬للأمطار‭ ‬الغزيرة،‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيها‭ ‬ومواساتها‭ ‬للحكومة‭ ‬والشعب‭ ‬المغربي،‭ ‬ولأهالي‭ ‬وذوي‭ ‬الضحايا،‭ ‬وتمنياتها‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬لجميع‭ ‬المصابين،‭ ‬ودوام‭ ‬السلامة‭ ‬للمملكة‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭. ‬

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