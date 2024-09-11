البحرين تعزي المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الفيضانات
التاريخ
9/11/2024 7:11:58 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة جراء الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق جنوب البلاد نتيجة للأمطار الغزيرة، معبرة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب المغربي، ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ودوام السلامة للمملكة وشعبها الشقيق.
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