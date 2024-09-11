((البلديات)) توافق على استحداث شهادة براءة الذمة على الأجانب قبل مغادرة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





وافقت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬بشأن‭ ‬استحداث‭ ‬شهادة‭ ‬براءة‭ ‬الذمة‭ ‬على‭ ‬الأجانب‭ ‬‮«‬عملاء‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‮»‬‭ ‬لسداد‭ ‬المستحقات‭ ‬البلدية‭ ‬قبل‭ ‬مغادرة‭ ‬المملكة‭. ‬وعلمت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬ذلك،‭ ‬بحيث‭ ‬يلزم‭ ‬الأجنبي‭ ‬بعدم‭ ‬مغادرة‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬قبل‭ ‬سداد‭ ‬كل‭ ‬المستحقات‭ ‬والمتـأخرات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبلدية‭ ‬والكهربـاء‭ ‬والمـاء‭.‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬قد‭ ‬عقد‭ ‬صبـاح‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬اجتماعه‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الجديد،‭ ‬وخلاله‭ ‬ناقش‭ ‬الردود‭ ‬الوزارية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬وعضوية‭ ‬اللجان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬تصنيفات‭ ‬بعض‭ ‬العقارات‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬وفي‭ ‬الاجتماع‭ ‬ناقش‭ ‬المجلس‭ ‬الرد‭ ‬الوارد‭ ‬بشـأن‭ ‬مقترح‭ ‬استحداث‭ ‬شهادة‭ ‬براءة‭ ‬الذمة‭ ‬على‭ ‬الأجانب‭ ‬‮«‬عملاء‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‮»‬‭ ‬لسداد‭ ‬المستحقات‭ ‬البلدية‭ ‬قبل‭ ‬مغادرة‭ ‬المملكة،

وحضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الرئيس‭ ‬صالح‭ ‬طرادة‭ ‬وخلود‭ ‬القطان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأعضاء‭ ‬كافّة‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬الأمانة‭ ‬بالعاصمة‭.‬

وفي‭ ‬الاجتماع‭ ‬ناقش‭ ‬المجلس‭ ‬الموافقة‭ ‬الـوزارية‭ ‬بشـأن‭ ‬التوصية‭ ‬التي‭ ‬رُفعت‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬حول‭ ‬استحداث‭ ‬شهادة‭ ‬براءة‭ ‬الذمة‭ ‬على‭ ‬الأجانب‭ ‬‮«‬عملاء‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‮»‬‭ ‬لسداد‭ ‬المستحقات‭ ‬البلدية‭ ‬قبل‭ ‬مغادرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬عرض‭ ‬المقترح‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتوازن‭ ‬المالي‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص،‭ ‬وتمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الربط‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬مع‭ ‬أنظمة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الآليات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتحصيل‭ ‬مديونيات‭ ‬المشتركين‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬حصلت‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة،‭ ‬فإنه‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬التحصيل‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬اتباعها‭ ‬لتحقيق‭ ‬المقترح‭ ‬وتطبيقه‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إرساء‭ ‬آلية‭ ‬التحصيل‭ ‬الحكومية‭ ‬لتطبيق‭ ‬هذه‭ ‬التوصية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬المتـأخرات‭ ‬البلدية‭ ‬والكهربـاء‭ ‬والمـاء‭.‬

وحول‭ ‬الرد‭ ‬الوزاري‭ ‬المرتبط‭ ‬بتوفير‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬لصيانة‭ ‬وتطوير‭ ‬الحدائق‭ ‬والمماشي‭ ‬التابعة‭ ‬لأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬فقد‭ ‬صدرت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬للصيانة‭ ‬وتطوير‭ ‬الحدائق‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬سيتم‭ ‬تخصيصه‭ ‬لأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬من‭ ‬موازنات‭ ‬مالية‭ ‬ضمن‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬2025‭-‬2026‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬المجلس‭ ‬بتحديد‭ ‬أولويات‭ ‬الصيانة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرافق‭ ‬بحسب‭ ‬القائمة‭ ‬المقترحة‭ ‬والمرفقة‭ ‬بطي‭ ‬خطاب‭ ‬المجلس‭ ‬وذلك‭ ‬لتتمكن‭ ‬شئون‭ ‬البلديات‭ ‬من‭ ‬الخوض‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬تصنيف‭ ‬عقار‭ ‬كائن‭ ‬في‭ ‬السيف‭ ‬لإنشاء‭ ‬مسجد،‭ ‬كما‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬تغيير‭ ‬تصنيف‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العقارات‭ ‬المتعثرة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تسهيل‭ ‬تعاون‮»‬،‭ ‬ودراسة‭ ‬تغيير‭ ‬تصنيف‭ ‬عقار‭ ‬في‭ ‬السويفة‭ ‬لإنشاء‭ ‬مسجد‭ ‬كذلك‭ ‬ووافق‭ ‬المجلس‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬تصنيف‭ ‬عقارات‭ ‬أخرى‭ ‬واقعة‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬كما‭ ‬اعتمد‭ ‬المجلس‭ ‬رؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة‭ ‬وأعضاءها‭.‬