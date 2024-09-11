((البلديات)) توافق على استحداث شهادة براءة الذمة على الأجانب قبل مغادرة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تغطية: مروة أحمد
وافقت وزارة شؤون البلديات والزراعة على مقترح أمانة العاصمة بشأن استحداث شهادة براءة الذمة على الأجانب «عملاء أمانة العاصمة» لسداد المستحقات البلدية قبل مغادرة المملكة. وعلمت «أخبار الخليج» أنه يجري العمل حاليا على تنفيذ ذلك، بحيث يلزم الأجنبي بعدم مغادرة المنافذ الحدودية قبل سداد كل المستحقات والمتـأخرات المتعلقة بالبلدية والكهربـاء والمـاء.
وكان مجلس أمانة العاصمة قد عقد صبـاح أمس الأربعاء اجتماعه الأول من دور الانعقاد الجديد، وخلاله ناقش الردود الوزارية إلى جانب التصويت على رئاسة وعضوية اللجان، بالإضافة إلى الموافقة على تغيير تصنيفات بعض العقارات الواقعة في العاصمة، وفي الاجتماع ناقش المجلس الرد الوارد بشـأن مقترح استحداث شهادة براءة الذمة على الأجانب «عملاء أمانة العاصمة» لسداد المستحقات البلدية قبل مغادرة المملكة،
وحضر الاجتماع الرئيس صالح طرادة وخلود القطان نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة إلى جانب الأعضاء كافّة في مبنى الأمانة بالعاصمة.
وفي الاجتماع ناقش المجلس الموافقة الـوزارية بشـأن التوصية التي رُفعت في فبراير الماضي حول استحداث شهادة براءة الذمة على الأجانب «عملاء أمانة العاصمة» لسداد المستحقات البلدية قبل مغادرة مملكة البحرين حيث جرى عرض المقترح على اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وتمت الموافقة على الربط الإلكتروني لوزارة شؤون البلديات والزراعة مع أنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف تعزيز الآليات المتعلقة بتحصيل مديونيات المشتركين غير البحرينيين وذلك بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء.
وفي تصريح حصلت عليه «أخبار الخليج» من مجلس أمانة العاصمة، فإنه يجري العمل على إجراءات التحصيل التي من المقرر اتباعها لتحقيق المقترح وتطبيقه إلى جانب العمل على إرساء آلية التحصيل الحكومية لتطبيق هذه التوصية التي تقوم على دفع المتـأخرات البلدية والكهربـاء والمـاء.
وحول الرد الوزاري المرتبط بتوفير الموارد المالية لصيانة وتطوير الحدائق والمماشي التابعة لأمانة العاصمة فقد صدرت الموافقة على توفير الموارد المالية للصيانة وتطوير الحدائق من حيث المبدأ، وذلك وفقًا لما سيتم تخصيصه لأمانة العاصمة من موازنات مالية ضمن الميزانية العامة 2025-2026 على أن يقوم المجلس بتحديد أولويات الصيانة في هذه المرافق بحسب القائمة المقترحة والمرفقة بطي خطاب المجلس وذلك لتتمكن شئون البلديات من الخوض فيها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع الأول وافق المجلس على تغيير تصنيف عقار كائن في السيف لإنشاء مسجد، كما وافق المجلس على دراسة تغيير تصنيف مجموعة من العقارات المتعثرة من برنامج «تسهيل تعاون»، ودراسة تغيير تصنيف عقار في السويفة لإنشاء مسجد كذلك ووافق المجلس أيضًا على تغيير تصنيف عقارات أخرى واقعة في العاصمة، كما اعتمد المجلس رؤساء اللجان الدائمة وأعضاءها.
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