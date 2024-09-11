بحضور رئيس الأعلى للصحة.. انطلاق مؤتمر وملتقى الهيئات العربية للصحة في نسخته الأولى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





نظمت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أمس‭ ‬مؤتمر‭ ‬وملتقى‭ ‬الهيئات‭ ‬العربية‭ ‬للصحة‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬وبمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المملكة،‭ ‬يستعرضون‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬البلدان‭ ‬العربية،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وبحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬فريق‭ ‬طبيب‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬ووزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬جواد،‭ ‬والدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬ورؤساء‭ ‬الهيئات‭ ‬الصحية‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬بالمجال‭ ‬الطبي‭. ‬كما‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المؤتمر‭ ‬ملتقى‭ ‬الدائرة‭ ‬المستديرة‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬لمناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬والتحديات‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬والأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬والصحة‭ ‬العامة‭ ‬واستحداث‭ ‬استراتيجيات‭ ‬لوضع‭ ‬الهيئات‭ ‬التنظيمية‭ ‬العربية‭ ‬كقادة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

وخلال‭ ‬حديثه‭ ‬مع‭ ‬الصحافة‭ ‬صرح‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يأتي‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لإنجازات‭ ‬تحققها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية،‭ ‬وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬اقامة‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬تنظيم‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬الموضوعات‭ ‬والمبادرات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدان‭ ‬العربية،‭ ‬منوها‭ ‬بأهمية‭ ‬استمرارية‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬لتحقيق‭ ‬الصحة‭ ‬والرفاه‭ ‬للجميع‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باستضافة‭ ‬ودعم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الصحية‭ ‬والعلمية‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬واستدامة‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بما‭ ‬يتواكب‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المستجدات‭ ‬العلمية‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭. ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬والملتقى‭ ‬والمعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬له‭ ‬داعما‭ ‬لهذا‭ ‬التوجه‭ ‬ولتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬مواصلة‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الطبية‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬ارتقاء‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬يشكل‭ ‬فرصة‭ ‬لمناقشة‭ ‬المستجدات‭ ‬الطبية‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭ ‬والذي‭ ‬ينعكس‭ ‬ايجابا‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬المؤتمر‭. ‬

وشهد‭ ‬الافتتاح‭ ‬تكريم‭ ‬الجهات‭ ‬الراعية‭ ‬والداعمة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الطبي‭ ‬الضخم‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬تكريم‭ ‬الوفود‭ ‬العربية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬ورئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬ووزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬وذلك‭ ‬تقديرا‭ ‬لدورهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬المستمر‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭.‬

كما‭ ‬رافق‭ ‬انطلاق‭ ‬المؤتمر‭ ‬تنظيم‭ ‬معرض‭ ‬مصاحب،‭ ‬ضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬قدمت‭ ‬أحدث‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬والأدوية‭ ‬والاجهزة‭ ‬الجديدة‭ ‬والتي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬الطبي‭.‬

المؤتمر‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬شركة‭ (‬إس‭ ‬إم‭).‬