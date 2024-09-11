بحضور رئيس الأعلى للصحة.. انطلاق مؤتمر وملتقى الهيئات العربية للصحة في نسخته الأولى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: لمياء ابراهيم
نظمت مملكة البحرين أمس مؤتمر وملتقى الهيئات العربية للصحة الأول من نوعه في الخليج والوطن العربي في دورته الأولى في فندق الخليج وبمشاركة واسعة من داخل وخارج المملكة، يستعرضون فيه على مدار يومين التحديات الصحية المشتركة التي تواجه البلدان العربية، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وبحضور الشيخ فريق طبيب محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد جواد، والدكتور أحمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ورؤساء الهيئات الصحية وعدد كبير من المهتمين بالمجال الطبي. كما أقيم على هامش المؤتمر ملتقى الدائرة المستديرة للدول العربية المشاركة في القمة لمناقشة القضايا والتحديات في الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والصحة العامة واستحداث استراتيجيات لوضع الهيئات التنظيمية العربية كقادة للرعاية الصحية.
وخلال حديثه مع الصحافة صرح الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله رئيس المجلس الأعلى للصحة أن المؤتمر يأتي تأكيدًا لإنجازات تحققها مملكة البحرين في مختلف القطاعات الصحية، وأكد أهمية اقامة هذه المؤتمرات التي تعزز تنظيم خدمات الرعاية الصحية من خلال مناقشة أبرز الموضوعات والمبادرات، بالإضافة إلى التحديات الصحية المشتركة بين البلدان العربية، منوها بأهمية استمرارية تنفيذ الخطط والاستراتيجيات لتحقيق الصحة والرفاه للجميع بما يتماشى مع الأهداف الدولية في هذا الشأن.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة جليلة السيد جواد وزيرة الصحة حرص واهتمام مملكة البحرين باستضافة ودعم المؤتمرات الصحية والعلمية كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز القطاع الصحي واستدامة المنظومة الصحية في المملكة بما يتواكب مع مختلف المستجدات العلمية المحلية والعالمية. حيث جاء هذا المؤتمر والملتقى والمعرض المصاحب له داعما لهذا التوجه ولتعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع الصحي.
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مواصلة تنظيم المؤتمرات الطبية النوعية التي تسهم في ارتقاء القطاع الطبي.
وأضاف أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لمناقشة المستجدات الطبية وتبادل الخبرات على المستوى المحلي والدولي والذي ينعكس ايجابا على جودة الرعاية الصحية في مملكة البحرين، معربا عن اعتزازه بالمشاركة الواسعة التي شهدها المؤتمر.
وشهد الافتتاح تكريم الجهات الراعية والداعمة لهذا الحدث الطبي الضخم بما فيها تكريم الوفود العربية المشاركة في القمة ورئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك تقديرا لدورهم ودعمهم المستمر لتطوير القطاع الطبي.
كما رافق انطلاق المؤتمر تنظيم معرض مصاحب، ضم مجموعة من الشركات المحلية والعالمية قدمت أحدث الأبحاث العلمية والأدوية والاجهزة الجديدة والتي تساعد على تحسين مستوى الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار الطبي.
المؤتمر من تنظيم شركة (إس إم).
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