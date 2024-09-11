Thursday, 12 September 2024 04:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بحضور رئيس الأعلى للصحة.. انطلاق مؤتمر وملتقى الهيئات العربية للصحة في نسخته الأولى

9/11/2024 7:11:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬لمياء‭ ‬ابراهيم‭ ‬


نظمت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أمس‭ ‬مؤتمر‭ ‬وملتقى‭ ‬الهيئات‭ ‬العربية‭ ‬للصحة‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬وبمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المملكة،‭ ‬يستعرضون‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬البلدان‭ ‬العربية،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وبحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬فريق‭ ‬طبيب‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬ووزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬جواد،‭ ‬والدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬ورؤساء‭ ‬الهيئات‭ ‬الصحية‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬بالمجال‭ ‬الطبي‭. ‬كما‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المؤتمر‭ ‬ملتقى‭ ‬الدائرة‭ ‬المستديرة‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬لمناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬والتحديات‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬والأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬والصحة‭ ‬العامة‭ ‬واستحداث‭ ‬استراتيجيات‭ ‬لوضع‭ ‬الهيئات‭ ‬التنظيمية‭ ‬العربية‭ ‬كقادة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

وخلال‭ ‬حديثه‭ ‬مع‭ ‬الصحافة‭ ‬صرح‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يأتي‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لإنجازات‭ ‬تحققها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية،‭ ‬وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬اقامة‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬تنظيم‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬الموضوعات‭ ‬والمبادرات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدان‭ ‬العربية،‭ ‬منوها‭ ‬بأهمية‭ ‬استمرارية‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬لتحقيق‭ ‬الصحة‭ ‬والرفاه‭ ‬للجميع‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باستضافة‭ ‬ودعم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الصحية‭ ‬والعلمية‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬واستدامة‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بما‭ ‬يتواكب‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المستجدات‭ ‬العلمية‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭. ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬والملتقى‭ ‬والمعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬له‭ ‬داعما‭ ‬لهذا‭ ‬التوجه‭ ‬ولتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬مواصلة‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الطبية‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬ارتقاء‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬يشكل‭ ‬فرصة‭ ‬لمناقشة‭ ‬المستجدات‭ ‬الطبية‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭ ‬والذي‭ ‬ينعكس‭ ‬ايجابا‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬المؤتمر‭. ‬

وشهد‭ ‬الافتتاح‭ ‬تكريم‭ ‬الجهات‭ ‬الراعية‭ ‬والداعمة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الطبي‭ ‬الضخم‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬تكريم‭ ‬الوفود‭ ‬العربية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬ورئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬ووزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬وذلك‭ ‬تقديرا‭ ‬لدورهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬المستمر‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭.‬

كما‭ ‬رافق‭ ‬انطلاق‭ ‬المؤتمر‭ ‬تنظيم‭ ‬معرض‭ ‬مصاحب،‭ ‬ضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬قدمت‭ ‬أحدث‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬والأدوية‭ ‬والاجهزة‭ ‬الجديدة‭ ‬والتي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬الطبي‭.‬

المؤتمر‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬شركة‭ (‬إس‭ ‬إم‭).‬

MENAFN11092024000055011008ID1108664186

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث