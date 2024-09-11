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نواب يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق حول ((استغلال العقارات الحكومية))

9/11/2024 7:11:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭: ‬


تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬بطلب‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬برلمانية‭ ‬بشأن‭ ‬استغلال‭ ‬العقارات‭ ‬الحكومية‭ ‬وجدوى‭ ‬استئجار‭ ‬عقارات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭. ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم،‭ ‬جليلة‭ ‬السيد،‭ ‬محسن‭ ‬العسبول،‭ ‬محمود‭ ‬فردان،‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم،‭ ‬بهذا‭ ‬الطلب‭ ‬بغرض‭ ‬ترشيد‭ ‬الاستهلاك‭ ‬والاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬لأملاك‭ ‬الدولة،‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬باستغلال‭ ‬العقارات‭ ‬بشكل‭ ‬أمثل‭ ‬وتقليل‭ ‬النفقات‭ ‬المرتبطة‭ ‬باستئجار‭ ‬عقارات‭ ‬خاصة‭ ‬ودراسة‭ ‬جدواها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استغلال‭ ‬العقارات‭ ‬الحكومية‭ ‬غير‭ ‬المستخدمة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬المستغلة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬استثمارية‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الدولة‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬أحد‭ ‬مقدمي‭ ‬طلب‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬المحاور‭ ‬تعنى‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬الاستغلال‭ ‬الأمثل‭ ‬للعقارات‭ ‬الحكومية‭ ‬المخصصة‭ ‬للجهات‭ ‬العامة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬جدوى‭ ‬استئجار‭ ‬عقارات‭ ‬لاستخدامها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬العامة‭.‬

وأضاف‭ ‬المحفوظ‭ ‬إن‭ ‬طلب‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬يأتي‭ ‬انسجاما‭ ‬مع‭ ‬توجه‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬ترشيد‭ ‬النفقات‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬المنشود،‭ ‬وضمان‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭ ‬العقارية‭ ‬للمصلحة‭ ‬العامة‭ ‬وتقليل‭ ‬بنود‭ ‬المصروفات‭ ‬للوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬وتوجيه‭ ‬الميزانيات‭ ‬لقطاعات‭ ‬تنموية‭ ‬أخرى‭.‬

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