نواب يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق حول ((استغلال العقارات الحكومية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت ياسمين العقيدات:
تقدم عدد من النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن استغلال العقارات الحكومية وجدوى استئجار عقارات من قبل الجهات الحكومية. حيث تقدم كل من النواب جلال كاظم، جليلة السيد، محسن العسبول، محمود فردان، حسن إبراهيم، بهذا الطلب بغرض ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لأملاك الدولة، نظرًا إلى أهمية قيام الحكومة باستغلال العقارات بشكل أمثل وتقليل النفقات المرتبطة باستئجار عقارات خاصة ودراسة جدواها، بالإضافة إلى استغلال العقارات الحكومية غير المستخدمة أو غير المستغلة لتلبية احتياجات الجهات الحكومية، أو في مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الدولة.
وأكد النائب جلال كاظم أحد مقدمي طلب تشكيل اللجنة أن المحاور تعنى بالتحقيق في الاستغلال الأمثل للعقارات الحكومية المخصصة للجهات العامة، إضافة إلى التحقق من جدوى استئجار عقارات لاستخدامها من قبل الجهات العامة.
وأضاف المحفوظ إن طلب تشكيل اللجنة يأتي انسجاما مع توجه الحكومة في ترشيد النفقات وتحقيق التوازن المالي المنشود، وضمان الاستفادة من أملاك الدولة العقارية للمصلحة العامة وتقليل بنود المصروفات للوزارات والهيئات الحكومية وتوجيه الميزانيات لقطاعات تنموية أخرى.
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