علاقات متينة وروابط أخوية تجمع البحرين والإماراتالملك يبحث مع رئيس الإمارات تعزيز التعاون المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمس أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في مقر إقامة جلالته بأبوظبي في إطار الزيارة التي يقوم بها جلالته لدولة الإمارات.
وتبادل جلالة الملك المعظم مع أخيه سمو رئيس دولة الإمارات الأحاديث الودية وتطرقا إلى ما يجمع البلدين من علاقات أخوية متينة وحرص مشترك على مواصلة ترسيخها لما فيه الخير لشعبيهما الشقيقين.
كما تطرق اللقاء إلى ما تشهده علاقات التعاون من تقدم مستمر على جميع المستويات وأهمية تعزيز العمل المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، وذلك انطلاقا من الروابط الأخوية ورؤيتهما في تحقيق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.
حضر اللقاء سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي.
فيما حضر من الجانب الإماراتي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة
وعدد من المسؤولين.
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