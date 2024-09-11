علاقات متينة وروابط أخوية تجمع البحرين والإماراتالملك يبحث مع رئيس الإمارات تعزيز التعاون المشترك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتبادل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مع‭ ‬أخيه‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الأحاديث‭ ‬الودية‭ ‬وتطرقا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬أخوية‭ ‬متينة‭ ‬وحرص‭ ‬مشترك‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬ترسيخها‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬الخير‭ ‬لشعبيهما‭ ‬الشقيقين‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬وأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬أولويات‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬البلدين،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬ورؤيتهما‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬شعبيهما‭ ‬إلى‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬والشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭.‬

فيما‭ ‬حضر‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الإماراتي‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبوظبي‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمدان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرئاسة‭ ‬للشؤون‭ ‬الخاصة

وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬