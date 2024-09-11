الوجيه أحمد منصور العالي في ذمة اللهرائد قطاع المقاولات والعمل الخيري في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

انتقل‭ ‬إلى‭ ‬رحمة‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬الوجيه‭ ‬الحاج‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬طويل‭ ‬مع‭ ‬المرض،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬رواد‭ ‬قطاع‭ ‬المقاولات‭ ‬والتصنيع‭ ‬والعمل‭ ‬الخيري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ورمزًا‭ ‬للأخلاق‭ ‬النبيلة‭ ‬إذ‭ ‬كرس‭ ‬حياته‭ ‬لخدمة‭ ‬وطنه‭ ‬ومجتمعه‭. ‬

وولد‭ ‬الوجيه‭ ‬أحمد‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬عام‭ ‬1930،‭ ‬في‭ ‬كنف‭ ‬أسرة‭ ‬متواضعة‭ ‬وكان‭ ‬والده‭ ‬منصور‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬يعمل‭ ‬مزارعا‭ ‬في‭ ‬فلاحة‭ ‬النخيل،‭ ‬وبدأ‭ ‬دراسته‭ ‬كبقية‭ ‬الطلبة‭ ‬آنذاك‭ ‬في‭ ‬الكتّاب‭ (‬المطاوعة‭).‬

وأسس‭ ‬الوجيه‭ ‬أحمد‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬مجموعة‭ ‬أحمد‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1949،‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬حيث‭ ‬اتجه‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الإنشاءات‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬الكسارات‭ ‬وبدأ‭ ‬العمل‭ ‬باستخدام‭ ‬الحمير‭.‬

ومع‭ ‬بداية‭ ‬تأسيس‭ ‬شركته‭ ‬اشترى‭ ‬كسارة‭ ‬ميكانيكية‭ ‬لكنها‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬كانت‭ ‬بدائية‭ ‬وكان‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬البر‭ ‬الذي‭ ‬موقعه‭ ‬الآن‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬ويقوم‭ ‬بتكسير‭ ‬الصخور‭ ‬الكبيرة‭ ‬إلى‭ ‬كونكريت‭ ‬وتطور‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وأسس‭ ‬مصنعا‭ ‬للطابوق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السلمانية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬السلمانية‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬الطرق‭ ‬فكان‭ ‬يشتري‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬الزيت‭ ‬المحروق‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬بابكو‮»‬‭ ‬ويجهز‭ ‬أحواض‭ ‬الزيت‭ ‬التي‭ ‬يخلط‭ ‬فيها‭ ‬الكونكريت‭ ‬لإنشاء‭ ‬الشوارع،‭ ‬وأول‭ ‬شارع‭ ‬أنشأه‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السلمانية‭ ‬ثم‭ ‬قامت‭ ‬شركته‭ ‬بإنشاء‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وكذلك‭ ‬قام‭ ‬بأعمال‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬سلمان‭ ‬وكان‭ ‬آنذاك‭ ‬قد‭ ‬استورد‭ ‬أول‭ ‬آلة‭ ‬رفع‭ (‬كرين‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬1969‭ ‬وكانت‭ ‬الأغلى‭ ‬آنذاك‭.‬

في‭ ‬السبعينيات‭ ‬قام‭ ‬بمشاريع‭ ‬الدفان‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬النعيم‭ ‬وكذلك‭ ‬المنطقة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬وفي‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬كان‭ ‬يستخدم‭ ‬كسارة‭ ‬صخور‭ ‬هولندية‭ ‬الصنع،‭ ‬ولعل‭ ‬أكبر‭ ‬مشروع‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬مشروع‭ ‬دفن‭ ‬منطقة‭ ‬ميناء‭ ‬سلمان‭ ‬بعد‭ ‬إنشاء‭ ‬مدرج‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬بعمليات‭ ‬دفان‭ ‬الحوض‭ ‬الجاف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الكورية‭. ‬

ربطته‭ ‬بالأمير‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه،‭ ‬علاقة‭ ‬طيبة‭ ‬وكان‭ ‬يزوره‭ ‬في‭ ‬مجلسه‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬أحد‭ ‬وكان‭ ‬كل‭ ‬هدفه‭ ‬هو‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬كثيرة‭ ‬ومنها‭ ‬تسلمه‭ ‬مسؤولية‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1994‭.‬

ويعد‭ ‬الوجيه‭ ‬المرحوم‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الذين‭ ‬افتتحوا‭ ‬مصانع‭ ‬الخرسانة‭ ‬والطابوق،‭ ‬واستطاع‭ ‬أن‭ ‬يطور‭ ‬ويوسع‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬شركته‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وامتد‭ ‬نشاطها‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬وتملك‭ ‬حاليا‭ ‬عدة‭ ‬فروع‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭. ‬تولى‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬منها‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭. ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭. ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭. ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬التكافل‭. ‬والرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لصندوق‭ ‬عالي‭ ‬الخيري‭.‬

أفرد‭ ‬الوجيه‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬مساحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬حياته‭ ‬للمساهمات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬في‭ ‬قريته‭ ‬عالي‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭ ‬وشملت‭ ‬تلك‭ ‬المشروعات‭ ‬الإنسانية‭ ‬جوانب‭ ‬مختلفة‭ ‬منها‭ ‬تعليم‭ ‬وتأهيل‭ ‬أبناء‭ ‬البلد‭ ‬حتى‭ ‬استحدثت‭ ‬مجموعته‭ ‬برنامجا‭ ‬تعليميا‭ ‬جامعيا‭ ‬لابتعاث‭ ‬الطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭ ‬للدراسات‭ ‬الجامعية‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬بلاده‭ ‬البحرين‭ ‬ونهضتها‭ ‬مؤمنا‭ ‬بأن‭ ‬ذلك‭ ‬واجبه‭ ‬الديني‭ ‬والوطني‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬شهرته‭ ‬بلغت‭ ‬الآفاق‭ ‬لدوره‭ ‬الجلي‭ ‬في‭ ‬النهضة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والعمرانية‭ ‬ما‭ ‬جعلته‭ ‬شخصية‭ ‬بارزة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭.‬

وتقف‭ ‬جمعية‭ ‬عالي‭ ‬الخيرية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬شاهدا‭ ‬على‭ ‬أياديه‭ ‬البيضاء،‭ ‬إذ‭ ‬تستفيد‭ ‬منها‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬المتعففة‭. ‬وتتكون‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬لجان‭ ‬وأعضاء،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬7‭ ‬لجان‭ ‬تعمل‭ ‬طيلة‭ ‬السنة،‭ ‬وتبذل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬الطوعية‭ ‬الخيرية،‭ ‬ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬أعضائها‭ ‬80‭ ‬عضوًا‭. ‬والقضايا‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬الجمعية‭ ‬تتركز‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬محاور‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬محور‭ ‬الخدمات‭ ‬والدعم،‭ ‬ويشمل‭ ‬الخدمات‭ ‬والدعم‭ ‬المباشر‭ ‬‮«‬النقدي‭ ‬والعيني‮»‬،‭ ‬للأسر‭ ‬ذات‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬وبعض‭ ‬البرامج‭ ‬المهمة‭ ‬مثل‭ ‬الزواج‭ ‬الجماعي‭ ‬والعقيقة‭ ‬ودعم‭ ‬المساجد‭ ‬والمقبرة‭. ‬

حصل‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬وسام‭ ‬الفارس‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق‭ ‬جاك‭ ‬شيراك‭ ‬لمساهمته‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التجارة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وفرنسا‭ ‬وفتح‭ ‬شركات‭ ‬فرنسية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬