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وزير الداخلية يترأس اجتماع مجلس الدفاع المدني ويؤكد أهمية إنشاء مركز وطني وتدريبي لإدارة الطوارئ المدنية

9/11/2024 7:11:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس،‭ ‬بحضور‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية،‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة،‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬الأشغال،‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬الصحة،‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬الإعلام،‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬ورئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬ووكيل‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬بالأعضاء،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬إجراءات‭ ‬الحماية‭ ‬المدنية‭ ‬والسلامة‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬استهلّ‭ ‬المجلس‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬بعرض‭ ‬إيجاز‭ ‬تضمن‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لإدارة‭ ‬الطوارئ‭ ‬المدنية،‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬والاستعداد‭ ‬الوطني،‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬زمنية‭ ‬واضحة‭ ‬لتثبيت‭ ‬واستدامة‭ ‬محطات‭ ‬الرصد‭ ‬الجديدة‭ ‬لقياس‭ ‬الإشعاع‭ ‬والإسراع‭ ‬في‭ ‬الربط‭ ‬الخليجي،‭ ‬الاستجابة‭ ‬الصحية‭ ‬للطوارئ‭ ‬المدنية،‭ ‬إعداد‭ ‬خطة‭ ‬الأمن‭ ‬المائي،‭ ‬إرشادات‭ ‬لترشيد‭ ‬استهلاك‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬إعداد‭ ‬خطة‭ ‬التوزيع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للأدوية،‭ ‬وخطة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الصناعي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطوارئ‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬بجهود‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لإدارة‭ ‬الطوارئ‭ ‬المدنية،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية‭ ‬لإدارة‭ ‬الحوادث‭ ‬والطوارئ‭ ‬المدنية،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحديث‭ ‬السجل‭ ‬الوطني‭ ‬للمخاطر‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬المتغيرات‭ ‬والتحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬المتلاحقة،‭ ‬مما‭ ‬يتطلب‭ ‬رفع‭ ‬الجاهزية‭ ‬العامة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬إنشاء‭ ‬وتجهيز‭ ‬مركز‭ ‬وطني‭ ‬لإدارة‭ ‬الطوارئ‭ ‬المدنية‭ ‬وإعداد‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬وطني،‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بإدارة‭ ‬المخاطر،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬المرونة‭ ‬والكفاءة‭ ‬وبناء‭ ‬فرق‭ ‬الاستعداد‭ ‬والتعافي‭ ‬من‭ ‬الطوارئ‭.‬

كما‭ ‬اطلع‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬ايجاز‭ ‬بشأن‭ ‬آلية‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬الوطنية،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬تحديد‭ ‬أهم‭ ‬المخاطر‭ ‬الوطنية‭ ‬وتطوير‭ ‬سجل‭ ‬المخاطر‭ ‬والقدرات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لإدارة‭ ‬الطوارئ‭ ‬والإنذار‭ ‬المبكر‭ ‬وتعزيز‭ ‬عمل‭ ‬جهات‭ ‬الاستجابة،‭ ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬سياسات‭ ‬وبرامج‭ ‬الوقاية،‭ ‬قدرات‭ ‬الاستعداد،‭ ‬الخطط‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والمعدات،‭ ‬بناء‭ ‬الجاهزية‭ ‬والدعم‭ ‬أثناء‭ ‬الأزمات،‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬والأزمات‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬ضرورة‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الآليات‭ ‬والأدوات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬آلية‭ ‬انتقال‭ ‬المعلومات،‭ ‬القيادة‭ ‬والسيطرة،‭ ‬قدرات‭ ‬الجهات‭ ‬المستجيبة،‭ ‬آلية‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬أثناء‭ ‬الأزمات،‭ ‬والاستجابة‭ ‬الميدانية،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬وطنية‭ ‬متطورة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الكوارث‭ ‬يتطلب‭ ‬استمرار‭ ‬جهود‭ ‬رفع‭ ‬الجاهزية‭ ‬العامة‭ ‬وزيادة‭ ‬الكفاءة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬الاستعداد‭ ‬والتخطيط‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬المخاطر‭ ‬بكافة‭ ‬أنواعها‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬ودورهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التدابير‭ ‬الوقائية‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الاستعداد‭ ‬والجاهزية‭ ‬لمواجهة‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة‭ ‬وزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬السلامة‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

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