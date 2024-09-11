وزير الداخلية يترأس اجتماع مجلس الدفاع المدني ويؤكد أهمية إنشاء مركز وطني وتدريبي لإدارة الطوارئ المدنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، صباح أمس، اجتماع المجلس، بحضور وزراء الخارجية، شؤون البلديات والزراعة، النفط والبيئة، المواصلات والاتصالات، الأشغال، شؤون الكهرباء والماء، الصحة، الإسكان والتخطيط العمراني، الإعلام، الصناعة والتجارة، ورئيس الأمن العام، ووكيل وزارة المالية.
في بداية الاجتماع، رحب وزير الداخلية رئيس المجلس بالأعضاء، منوها إلى أن الاجتماع يأتي في إطار العمل على تعزيز إجراءات الحماية المدنية والسلامة العامة، حيث استهلّ المجلس جدول الأعمال بعرض إيجاز تضمن ما حققته اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، في اطار العمل على إدارة المخاطر والاستعداد الوطني، ومن ذلك وضع خطة زمنية واضحة لتثبيت واستدامة محطات الرصد الجديدة لقياس الإشعاع والإسراع في الربط الخليجي، الاستجابة الصحية للطوارئ المدنية، إعداد خطة الأمن المائي، إرشادات لترشيد استهلاك المياه في حالات الطوارئ، إعداد خطة التوزيع الاستراتيجي للأدوية، وخطة تعزيز التعاون الصناعي في مجال الطوارئ.
وفي هذا السياق، أشاد وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني بجهود رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية، ودورها في العمل على بناء القدرات الوطنية لإدارة الحوادث والطوارئ المدنية، منوها إلى أهمية الاستمرار في تحديث السجل الوطني للمخاطر في ضوء المتغيرات والتحديات الأمنية المتلاحقة، مما يتطلب رفع الجاهزية العامة.
وأشار إلى أهمية إنشاء وتجهيز مركز وطني لإدارة الطوارئ المدنية وإعداد برنامج تدريبي وطني، تشارك فيه الجهات المعنية بإدارة المخاطر، بما يضمن المرونة والكفاءة وبناء فرق الاستعداد والتعافي من الطوارئ.
كما اطلع المجلس على ايجاز بشأن آلية إدارة المخاطر الوطنية، والتي تشمل تحديد أهم المخاطر الوطنية وتطوير سجل المخاطر والقدرات الاستراتيجية لإدارة الطوارئ والإنذار المبكر وتعزيز عمل جهات الاستجابة، كما تشمل سياسات وبرامج الوقاية، قدرات الاستعداد، الخطط والتكنولوجيا والمعدات، بناء الجاهزية والدعم أثناء الأزمات، التعاون مع فرق إدارة المخاطر والأزمات.
وأكد وزير الداخلية، خلال الاجتماع، ضرورة الارتقاء بمنظومة إدارة المخاطر الوطنية من خلال العمل على تطوير الآليات والأدوات التي تسهم في تحقيق ذلك، من بينها آلية انتقال المعلومات، القيادة والسيطرة، قدرات الجهات المستجيبة، آلية صنع القرار أثناء الأزمات، والاستجابة الميدانية، لافتا إلى أن بناء منظومة وطنية متطورة للحد من مخاطر الكوارث يتطلب استمرار جهود رفع الجاهزية العامة وزيادة الكفاءة والقدرة على الاستعداد والتخطيط للتعامل مع المخاطر بكافة أنواعها.
وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس ودورهم في تطوير آليات التعاون والتنسيق بهدف تعزيز التدابير الوقائية للحماية المدنية والوقوف على مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة المخاطر المحتملة وزيادة معدلات السلامة لجميع المواطنين والمقيمين.
MENAFN11092024000055011008ID1108664180
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.