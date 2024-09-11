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تكريم 12 شخصية عربية ملهمة في حفل جائزة الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي في 17 سبتمبر

9/11/2024 7:11:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لجائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬موعد‭ ‬إقامة‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬للنسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لجمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭.‬

وتنظم‭ ‬الجائزة‭ ‬جمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬سبتمبر،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتطوع،‭ ‬وبرعاية‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ (‬جيبك‭) ‬وبنك‭ ‬السلام،‭ ‬وشركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬تقام‭ ‬برعاية‭ ‬صحفية‭ ‬من‭ ‬صحيفة‭ ‬البلاد،‭ ‬وصحيفة‭ ‬الأيام،‭ ‬وصحيفة‭ ‬الوطن‭.‬

وسيقام‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لجمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭.‬

وسيشهد‭ ‬الحفل‭ ‬تكريم‭ ‬12‭ ‬شخصية‭ ‬عربية‭ ‬ملهمة‭ ‬حققت‭ ‬طفرات‭ ‬نوعية‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬وساهموا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنجازاتهم‭ ‬بدفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬بلدانهم‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مستويات،‭ ‬تم‭ ‬اختيارهم‭ ‬وفقًا‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬أبرزها‭: ‬المستوى‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬دائرة‭ ‬التأثير‭ ‬التطوعي،‭ ‬الشمول‭ ‬الوطني،‭ ‬سلامة‭ ‬التأريخ‭ ‬الوطني‭ ‬والوظيفي،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬تكريم‭ ‬6‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬التطوعية‭ ‬الرائدة‭ ‬والجمعيات‭ ‬التطوعية‭ ‬الفائزة‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مشروع‭ ‬تطوعي‭ ‬بحريني‭ ‬بنسختها‭ ‬الثامنة،‭ ‬وسيتم‭ ‬منح‭ ‬جائزة‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المجتمعي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬وطنية‭ ‬ساهمت‭ ‬بإحداث‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬السنوية‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭.‬‮

وأطلقت‭ ‬جائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2011م،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬المتطوعين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬لمختلف‭ ‬التحديات‭ ‬والأزمات،‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والعربي‭ ‬من‭ ‬جانب،‭ ‬وتنمية‭ ‬قدرات‭ ‬ومواهب‭ ‬وإبداعات‭ ‬المتطوعين‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬ونقل‭ ‬خبراتهم‭ ‬المختلفة‭ ‬إلى‭ ‬الفئات‭ ‬المستهدفة‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬مشاريعهم‭ ‬الإبداعية‭.‬

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