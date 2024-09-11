تكريم 12 شخصية عربية ملهمة في حفل جائزة الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي في 17 سبتمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت اللجنة العليا لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي موعد إقامة الحفل الختامي للنسخة الرابعة عشرة، بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة وبحضور عدد من الشخصيات البارزة على مستوى مملكة البحرين والعالم العربي.
وتنظم الجائزة جمعية الكلمة الطيبة في 17 من سبتمبر، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع، وبرعاية شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) وبنك السلام، وشركة سوليدرتي البحرين، كما تقام برعاية صحفية من صحيفة البلاد، وصحيفة الأيام، وصحيفة الوطن.
وسيقام حفل توزيع الجوائز بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة وعدد من الشخصيات البارزة على مستوى مملكة البحرين والعالم العربي.
وسيشهد الحفل تكريم 12 شخصية عربية ملهمة حققت طفرات نوعية للعمل التطوعي وساهموا من خلال إنجازاتهم بدفع عجلة التنمية في بلدانهم على عدة مستويات، تم اختيارهم وفقًا لمجموعة من المعايير أبرزها: المستوى الاجتماعي، دائرة التأثير التطوعي، الشمول الوطني، سلامة التأريخ الوطني والوظيفي، كما سيتم تكريم 6 من أصحاب المشاريع التطوعية الرائدة والجمعيات التطوعية الفائزة بجائزة أفضل مشروع تطوعي بحريني بنسختها الثامنة، وسيتم منح جائزة الريادة في العمل المجتمعي لمؤسسة وطنية ساهمت بإحداث أثر إيجابي في المجتمع، وذلك ضمن فعاليات الدورة السنوية الرابعة عشرة من جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي.
وأطلقت جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي في سبتمبر 2011م، وتهدف إلى تشجيع المتطوعين على تقديم حلول مبتكرة لمختلف التحديات والأزمات، ونشر ثقافة العمل التطوعي على المستوى المحلي والعربي من جانب، وتنمية قدرات ومواهب وإبداعات المتطوعين من جانب آخر، ونقل خبراتهم المختلفة إلى الفئات المستهدفة والاستفادة من مشاريعهم الإبداعية.
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