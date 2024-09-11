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نائبة الرئيس الامريكي: سنواصل الضغط على الحكومة الاسرائيلية لمعرفة ملابسات مقتل الناشطة أيغي

9/11/2024 3:27:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 11 – 9 (كونا) –- قالت نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس اليوم الاربعاء ان الادارة الامريكية ستواصل "الضغط" على حكومة الاحتلال الاسرائيلي للحصول على اجابات والاطلاع المتواصل على التحقيق بشأن مقتل الناشطة الامريكية عائشة نور ازجي في الضفة الغربية.
وقالت هاريس في بيان صحفي ان "مقتل عائشة أيغي مأساة مروعة وما كان ينبغي أن تحصل .. كانت تتظاهر بشكل سلمي في الضفة الغربية وتعترض على توسيع المستوطنات وتم انهاء حياتها اليافعة دون أي مغزى" مضيفة انه "يجب الا يتعرض احد للقتل بسبب المشاركة في مظاهرة سلمية".
واكدت ان "إطلاق النار الذي تسبب بمقتلها غير مقبول ويطرح أسئلة مشروعة بشأن سلوكيات عناصر جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية" مطالبة حكومة الاحتلال باتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان عدم وقوع حوادث أخرى مماثلة.
وحول مسار التحقيق قالت هاريس "ان التحقيق الأولي الذي أجرته الحكومة الاسرائيلية اشار إلى أن مقتلها كان نتيجة لخطأ فادح يتحمل جيش الدفاع الإسرائيلي مسؤوليته" مشددة على "اننا سنواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للاطلاع المتواصل على نتائج التحقيق حتى نثق باستنتاجاته".
واكدت ان الولايات المتحدة ستواصل محاسبة أي شخص يثير أعمال العنف ويقوض السلام والاستقرار في الضفة الغربية "إسرائيليا كان أو فلسطينيا". (النهاية)

أ م م / ر ج



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