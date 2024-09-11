نائبة الرئيس الامريكي: سنواصل الضغط على الحكومة الاسرائيلية لمعرفة ملابسات مقتل الناشطة أيغي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 11 – 9 (كونا) –- قالت نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس اليوم الاربعاء ان الادارة الامريكية ستواصل "الضغط" على حكومة الاحتلال الاسرائيلي للحصول على اجابات والاطلاع المتواصل على التحقيق بشأن مقتل الناشطة الامريكية عائشة نور ازجي في الضفة الغربية.
وقالت هاريس في بيان صحفي ان "مقتل عائشة أيغي مأساة مروعة وما كان ينبغي أن تحصل .. كانت تتظاهر بشكل سلمي في الضفة الغربية وتعترض على توسيع المستوطنات وتم انهاء حياتها اليافعة دون أي مغزى" مضيفة انه "يجب الا يتعرض احد للقتل بسبب المشاركة في مظاهرة سلمية".
واكدت ان "إطلاق النار الذي تسبب بمقتلها غير مقبول ويطرح أسئلة مشروعة بشأن سلوكيات عناصر جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية" مطالبة حكومة الاحتلال باتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان عدم وقوع حوادث أخرى مماثلة.
وحول مسار التحقيق قالت هاريس "ان التحقيق الأولي الذي أجرته الحكومة الاسرائيلية اشار إلى أن مقتلها كان نتيجة لخطأ فادح يتحمل جيش الدفاع الإسرائيلي مسؤوليته" مشددة على "اننا سنواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للاطلاع المتواصل على نتائج التحقيق حتى نثق باستنتاجاته".
واكدت ان الولايات المتحدة ستواصل محاسبة أي شخص يثير أعمال العنف ويقوض السلام والاستقرار في الضفة الغربية "إسرائيليا كان أو فلسطينيا". (النهاية)
أ م م / ر ج
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