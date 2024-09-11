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وزير الداخلية القطري يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السعودي

9/11/2024 3:27:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 11 – 9 (كونا) -- عقد وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) القطري الشيخ خليفة بن حمد اليوم الأربعاء جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود.
وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان إنه جرى خلال الجلسة مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها.
وذكر البيان أنه في بداية الجلسة رحب وزير الداخلية قائد قوة (لخويا) بأخيه وزير الداخلية السعودي والوفد المرافق له مثمنا حرص القيادة في البلدين الشقيقين على العمل لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات لاسيما المجال الأمني.
وشهد الوزيران التوقيع على اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وعلى مذكرة تفاهم أخرى للتعاون في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.
ووقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم عن وزارة الداخلية القطرية وكيل الوزارة عبدالله الكعبي وعن وزارة الداخلية السعودية مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام الفالح. (النهاية)

س س س / خ ع م



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