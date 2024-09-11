وزير الداخلية القطري يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السعودي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 11 – 9 (كونا) -- عقد وزير
الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) القطري الشيخ خليفة بن حمد اليوم الأربعاء جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود.
وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان إنه جرى خلال الجلسة مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها.
وذكر البيان أنه في بداية الجلسة رحب وزير الداخلية قائد قوة (لخويا) بأخيه وزير الداخلية السعودي والوفد المرافق له مثمنا حرص القيادة في البلدين الشقيقين على العمل لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات لاسيما المجال الأمني.
وشهد الوزيران التوقيع على اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وعلى مذكرة تفاهم أخرى للتعاون في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.
ووقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم عن وزارة الداخلية القطرية وكيل الوزارة عبدالله الكعبي وعن وزارة الداخلية السعودية مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام الفالح. (النهاية)
س س س / خ ع م
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