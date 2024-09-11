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القوات الهندية تقتل مسلحين اثنين في مواجهة ولاية جامو وكشمير

9/11/2024 3:27:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 11 - 9 (كونا) -- اعلن الجيش الهندي اليوم الاربعاء مقتل مسلحين اثنين في عملية امنية بمحافظة (أودامبور) التابعة لولاية (جامو وكشمير) شمالي البلاد.
وذكرت وكالة (برس تراست اوف انديا) الهندية ان الجيش والشرطة اطلقا العملية بشكل مشترك وأن المسلحين قتلا في تبادل لاطلاق النيران بعد الظهر بالتوقيت المحلي.
وقال المسؤولون الامنيون انهم انتشلوا جثة المسلحين وكمية كبيرة من الاسلحة والذخائر من مكان الحادث فيما أرسلت السلطات تعزيزات امنية كما تم تمديد العملية إلى مقاطعتي (كودواه) و(رايتشاك) المجاورتين لتعقب مسلحين آخرين.
وتتهم نيودلهي إسلام آباد بدعم وتمويل ومساعدة الجماعات المسلحة في كشمير بينما تنفي اسلام اباد هذه الاتهامات وتؤكد ان الكشميريين يدافعون عن حريتهم. (النهاية)

أ ت ك / ر ج



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