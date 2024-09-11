القوات الهندية تقتل مسلحين اثنين في مواجهة ولاية جامو وكشمير

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 11 - 9 (كونا) -- اعلن الجيش الهندي اليوم الاربعاء مقتل مسلحين اثنين في عملية امنية بمحافظة (أودامبور) التابعة لولاية (جامو وكشمير) شمالي البلاد.
وذكرت وكالة (برس تراست اوف انديا) الهندية ان الجيش والشرطة اطلقا العملية بشكل مشترك وأن المسلحين قتلا في تبادل لاطلاق النيران بعد الظهر بالتوقيت المحلي.
وقال المسؤولون الامنيون انهم انتشلوا جثة المسلحين وكمية كبيرة من الاسلحة والذخائر من مكان الحادث فيما أرسلت السلطات تعزيزات امنية كما تم تمديد العملية إلى مقاطعتي (كودواه) و(رايتشاك) المجاورتين لتعقب مسلحين آخرين.
وتتهم نيودلهي إسلام آباد بدعم وتمويل ومساعدة الجماعات المسلحة في كشمير بينما تنفي اسلام اباد هذه الاتهامات وتؤكد ان الكشميريين يدافعون عن حريتهم. (النهاية)
أ ت ك / ر ج
MENAFN11092024000071011013ID1108663787
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.