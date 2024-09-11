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وزير (الشباب) يهنئ منتخب الكويت لكرة اليد للناشئين بتأهله إلى كأس العالم في سلوفينيا 2025

9/11/2024 3:27:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 9 (كونا) -- هنأ وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري منتخب الكويت لكرة اليد للناشئين بتأهله إلى نهائيات كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في سلوفينيا العام المقبل بعد تصدره لمجموعته في البطولة الآسيوية العاشرة المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمان.
وأشاد الوزير المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بما قدمه لاعبو المنتخب في هذه البطولة ما مكنهم من إحراز هذا التأهل المهم معربا عن أمله أن يواصل لاعبو المنتخب أداءهم القوي بالبطولة بعد وصولهم لنصف النهائي عن جدارة واستحقاق.
واعتبر أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للدعم المستمر من قبل القيادة السياسية للرياضة والرياضيين في البلاد إضافة الى التخطيط الجيد والعمل الدؤوب للاتحاد الكويتي لكرة اليد والطواقم الفنية والإدارية للمنتخب ما أثمر عن هذا الانجاز المميز.
وأكد حرص الهيئة العامة للرياضة على تقديم كافة الدعم للمنتخب الواعد لضمان استعداد مميز لهذا المحفل الرياضي العالمي المهم بهدف تحقيق نتائج مميزة فيه.
وكان منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد قد ضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين في سلوفينيا 2025 بعد فوزه على نظيره الياباني بنتيجة (27 - 23) في وقت سابق مساء اليوم ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة الآسيوية العاشرة المقامة في العاصمة عمان والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم. (النهاية)

ف ش ا / أ م ح




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