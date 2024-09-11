وزير (الشباب) يهنئ منتخب الكويت لكرة اليد للناشئين بتأهله إلى كأس العالم في سلوفينيا 2025

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 11 - 9 (كونا) -- هنأ وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري منتخب
الكويت لكرة اليد للناشئين بتأهله إلى نهائيات كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في سلوفينيا العام المقبل بعد تصدره لمجموعته في البطولة الآسيوية العاشرة المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمان.
وأشاد الوزير المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بما قدمه لاعبو المنتخب في هذه البطولة ما مكنهم من إحراز هذا التأهل المهم معربا عن أمله أن يواصل لاعبو المنتخب أداءهم القوي بالبطولة بعد وصولهم لنصف النهائي عن جدارة واستحقاق.
واعتبر أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للدعم المستمر من قبل القيادة السياسية للرياضة والرياضيين في البلاد إضافة الى التخطيط الجيد والعمل الدؤوب للاتحاد الكويتي لكرة اليد والطواقم الفنية والإدارية للمنتخب ما أثمر عن هذا الانجاز المميز.
وأكد حرص الهيئة العامة للرياضة على تقديم كافة الدعم للمنتخب الواعد لضمان استعداد مميز لهذا المحفل الرياضي العالمي المهم بهدف تحقيق نتائج مميزة فيه.
وكان منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد قد ضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين في سلوفينيا 2025 بعد فوزه على نظيره الياباني بنتيجة (27 - 23) في وقت سابق مساء اليوم ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة الآسيوية العاشرة المقامة في العاصمة عمان والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم. (النهاية)
ف ش ا / أ م ح
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