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الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات اضافية لأوكرنيا بقيمة تفوق 700 مليون دولار

9/11/2024 3:27:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 11 – 9 (كونا) –- اعلنت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الاربعاء تقديم حزمة مساعدات اضافية لأوكرانيا تفوق قيمتها 700 مليون دولار وذلك لتلبية الاحتياجات الامنية والانسانية في حربها ضد روسيا.
وذكرت وزارة الخارجية الامريكية في بيان ان الحزمة الجديدة ستدعم البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وستوفر مساعدات إنسانية حيوية للنازحين داخليا واللاجئين الأوكرانيين كما ستؤمن الدعم اللازم لعمليات إزالة الألغام واستعادة البنية التحتية المدنية وتسهيل التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية.
واوضحت الوزارة "ان 325 مليون دولار من المساعدات ستوجه لدعم جهود البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في خضم الهجمات الروسية المستمرة" مشيرة الى انها ستساعد في "جهود إصلاح واستعادة مرافق توليد الطاقة التي تضررت من الهجمات الروسية ونشر تقنيات الطاقة الجديدة وتوفير الطاقة الاحتياطية الطارئة للخدمات الحيوية".
واضافت انه سيتم تخصيص 290 مليون دولار أخرى للجهود الانسانية للشعب الاوكراني بما في ذلك مياه الشرب الآمنة والغذاء والمأوى والرعاية الصحية وسبل العيش وخدمات الحماية والتعليم من خلال دعم الشركاء الدوليين والمحليين.
وأشارت الى ان هذا التمويل الاضافي سيسمح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة مثل المولدات والوقود ومعدات التدفئة خلال فصل الشتاء في اوكرانيا حيث تستهدف روسيا شبكات الطاقة والكهرباء.
ولفتت الى ان 102 مليون دولار ستوجه للمساعدة في جهود ازالة الألغام الارضية والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها القوات الروسية ودعم التعافي الاقتصادي والأمن المدني في أوكرانيا بما يتماشى مع استراتيجية مكافحة الألغام الوطنية هناك. (النهاية)

أ م م / ر ج



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