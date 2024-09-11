الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات اضافية لأوكرنيا بقيمة تفوق 700 مليون دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 11 – 9 (كونا) –- اعلنت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الاربعاء تقديم حزمة مساعدات اضافية لأوكرانيا تفوق قيمتها 700 مليون دولار وذلك لتلبية الاحتياجات الامنية والانسانية في حربها ضد روسيا.
وذكرت وزارة الخارجية الامريكية في بيان ان الحزمة الجديدة ستدعم البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وستوفر مساعدات إنسانية حيوية للنازحين داخليا واللاجئين الأوكرانيين كما ستؤمن الدعم اللازم لعمليات إزالة الألغام واستعادة البنية التحتية المدنية وتسهيل التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية.
واوضحت الوزارة "ان 325 مليون دولار من المساعدات ستوجه لدعم جهود البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في خضم الهجمات الروسية المستمرة" مشيرة الى انها ستساعد في "جهود إصلاح واستعادة مرافق توليد الطاقة التي تضررت من الهجمات الروسية ونشر تقنيات الطاقة الجديدة وتوفير الطاقة الاحتياطية الطارئة للخدمات الحيوية".
واضافت انه سيتم تخصيص 290 مليون دولار أخرى للجهود الانسانية للشعب الاوكراني بما في ذلك مياه الشرب الآمنة والغذاء والمأوى والرعاية الصحية وسبل العيش وخدمات الحماية والتعليم من خلال دعم الشركاء الدوليين والمحليين.
وأشارت الى ان هذا التمويل الاضافي سيسمح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة مثل المولدات والوقود ومعدات التدفئة خلال فصل الشتاء في اوكرانيا حيث تستهدف روسيا شبكات الطاقة والكهرباء.
ولفتت الى ان 102 مليون دولار ستوجه للمساعدة في جهود ازالة الألغام الارضية والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها القوات الروسية ودعم التعافي الاقتصادي والأمن المدني في أوكرانيا بما يتماشى مع استراتيجية مكافحة الألغام الوطنية هناك. (النهاية)
أ م م / ر ج
MENAFN11092024000071011013ID1108663784
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