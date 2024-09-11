السعودية والصين تبحثان أوجه التعاون المشترك بين البلدين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 11 - 9 (كونا) -- بحث ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ اليوم الأربعاء أوجه التعاون المشترك بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشتركة السعودية - الصينية رفيعة المستوى والتي ترأسها من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان ومن الجانب الصيني لي تشيانغ في الديوان الملكي بالرياض.
وأضاف البيان ان الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين خاصة مجالات التنسيق في الجوانب السياسية والأمنية والفرص التجارية ومجالات الطاقة والاستثمار والثقافة والتقنية بالإضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على المستوى الدولي وجهود البلدين تجاهها.
وأشار البيان إلى أن الجانبين عقب الاجتماع وقعا على محضر أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة السعودية الصينية رفيعة المستوى. (النهاية)
ع ش / ر ج
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