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السعودية والصين تبحثان أوجه التعاون المشترك بين البلدين

9/11/2024 3:27:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 9 (كونا) -- بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ اليوم الأربعاء أوجه التعاون المشترك بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشتركة السعودية - الصينية رفيعة المستوى والتي ترأسها من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان ومن الجانب الصيني لي تشيانغ في الديوان الملكي بالرياض.
وأضاف البيان ان الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين خاصة مجالات التنسيق في الجوانب السياسية والأمنية والفرص التجارية ومجالات الطاقة والاستثمار والثقافة والتقنية بالإضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على المستوى الدولي وجهود البلدين تجاهها.
وأشار البيان إلى أن الجانبين عقب الاجتماع وقعا على محضر أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة السعودية الصينية رفيعة المستوى. (النهاية)

ع ش / ر ج



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