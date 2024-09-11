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منتخب الكويت للناشئين لألعاب القوى يصل الى الطائف للمشاركة في البطولة العربية

9/11/2024 3:27:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 11 - 9 (كونا) -- وصل منتخب الكويت للناشئين لألعاب القوى اليوم الاربعاء الى مدينة (الطائف) بالمملكة العربية السعودية وذلك للمشاركة في البطولة العربية العاشرة للناشئين والناشئات.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لألعاب القوى سعد خليفة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المنتخب مستعد لتحقيق نتائج ايجابية وحصد الميداليات والمراكز المتقدمة في البطولة.
واشار خليفة الى المعسكر التدريبي الذي اقامه منتخب الناشئين في تركيا للتجهيز للبطولة العربية مؤكدا استعداد اللاعبين وجاهزيتهم بدينا وفنيا.
وتحتضن مدينة الملك فهد الرياضية ب(الطائف) البطولة المذكورة التي ستنطلق غدا وتستمر حتى 15 سبتمبر الجاري.
ويشارك في البطولة 18 منتخبا هي الكويت السعودية والأردن والإمارات ومصر واليمن والبحرين وقطر وعمان وسوريا ولبنان والجزائر والسودان والعراق والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا ويمثلها 241 لاعبا يتنافسون في 20 مسابقة. (النهاية)

ف ن / ر ج



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