منتخب الكويت للناشئين لألعاب القوى يصل الى الطائف للمشاركة في البطولة العربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 11 - 9 (كونا) -- وصل منتخب الكويت للناشئين لألعاب القوى اليوم الاربعاء الى مدينة (الطائف) بالمملكة العربية السعودية وذلك للمشاركة في البطولة العربية العاشرة للناشئين والناشئات.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لألعاب القوى سعد خليفة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المنتخب مستعد لتحقيق نتائج ايجابية وحصد الميداليات والمراكز المتقدمة في البطولة.
واشار خليفة الى المعسكر التدريبي الذي اقامه منتخب الناشئين في تركيا للتجهيز للبطولة العربية مؤكدا استعداد اللاعبين وجاهزيتهم بدينا وفنيا.
وتحتضن مدينة الملك فهد الرياضية ب(الطائف) البطولة المذكورة التي ستنطلق غدا وتستمر حتى 15 سبتمبر الجاري.
ويشارك في البطولة 18 منتخبا هي الكويت السعودية والأردن والإمارات ومصر واليمن والبحرين وقطر وعمان وسوريا ولبنان والجزائر والسودان والعراق والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا ويمثلها 241 لاعبا يتنافسون في 20 مسابقة. (النهاية)
ف ن / ر ج
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