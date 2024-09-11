Thursday, 12 September 2024 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نادي خيبر ملتقى لهواة التراث والموروث الشعبي

9/11/2024 3:17:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يشكل نادي خيبر التراثي، أحد أندية البوابة الوطنية للهوايات ((هاوي))، ملتقى لهواة التراث والموروث الشعبي في المحافظة، وبحسب محمد الخيبري، قائد النادي، فإن تأسيس النادي جاء رغبة من أبناء المحافظة في ممارسة هواياتهم المتعلقة بالتراث ضمن بيئة تحافظ على الإرث الثقافي الغني الذي تزخر به خيبر.
وأضاف الخيبري أن النادي يسعى لأن يكون مصدرًا للمعلومات التراثية، ويعمل على ربط الأجيال الجديدة بتراثهم الأصيل، موائمًا بين الماضي والحاضر، مشيرا إلى أن دعم البوابة الوطنية للهوايات ((هاوي)) كان له دور كبير في تسهيل تحقيق أهداف النادي، إذ ساهمت ((هاوي)) في تسهيل كافة العقبات التي تواجه أعضاء النادي، مما مكنهم من ممارسة هوايتهم المفضلة بكل يسر وسهولة.
ويضم نادي خيبر التراثي أكثر من 79 عضوا، يهدفون إلى توفير بيئة حاضنة للهواة المهتمين بالتراث، وتعريف الأجيال الجديدة بالموروث الثقافي للمحافظة.
وتعتبر ((هاوي)) إحدى المبادرات الرائدة ضمن برنامج جودة الحياة، وتهدف إلى تعزيز قطاع الهوايات في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تشجيع الأنشطة المجتمعية وتوفير خيارات تعزز أنماط الحياة الإيجابية. ويعد نادي خيبر التراثي مثالًا حيًا على الدور الذي تلعبه ((هاوي)) في دعم الهواة والحفاظ على التراث الوطني.
وتعد محافظة خيبر واحدة من أبرز المحافظات التاريخية في المملكة، حيث تتميز بتضاريسها الطبيعية الفريدة ومعالمها الثقافية الغنية. تحتضن هذه المحافظة أكثر من 8 حصون تاريخية، و6 سدود، و32 عينًا جارية، فضلاً عن العديد من الآثار التي تم اكتشافها حديثًا، مثل كهف أم الجرسان. تقع خيبر في شمال غرب المملكة، على بعد حوالي 168 كيلومترًا من المدينة المنورة، وتتكون من حرة مغطاة بالحجارة السوداء، مما يضفي عليها جمالًا طبيعيًا فريدًا.

MENAFN11092024000089011017ID1108663726

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث