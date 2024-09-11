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الثروة السمكية بجدة تضبط مخالفين لأنظمة الصيد

9/11/2024 3:17:33 PM
(MENAFN- Al Watan) باشرت فرق الرقابة بوحدة الثروة السمكية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بمحافظة جدة، بلاغ مخالفة لنظام الزراعة ولائحته التنظيمية قام بها اثنين من المقيمين.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بجدة المهندس أحمد القرني، أنه ورد بلاغ من مركز حرس الحدود بخليج سلمان تم استلامه من قبل ادارة الطوارئ بفرع الوزارة بالمنطقة وتم تحويله للمختصين بمكتب جدة لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله، حيث تم ضبط مخالفين لنظام الزراعة ومصادرة 6 شباك صيد نايلون (شوار)، لافتًا إلى أنه جرى تحرير محضر ضبط مشترك بالمخالفة وتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.
من جانبه أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف على أهمية اتباع الصيادين والمتنزهين لتعليمات الوزارة في هذا الصدد، مشدداً على تكثيف الجولات الرقابية من قبل المختصين للحد من مخالفات نظام الزراعة بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية؛ مبينا أنه تم خلال هذا العام 2024 تسجيل أكثر من 20 مخالفة صيد بساحل جده البحري.

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