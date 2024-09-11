الثروة السمكية بجدة تضبط مخالفين لأنظمة الصيد

(MENAFN
- Al Watan)
باشرت فرق الرقابة بوحدة الثروة السمكية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بمحافظة جدة، بلاغ مخالفة لنظام الزراعة ولائحته التنظيمية قام بها اثنين من المقيمين.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بجدة المهندس أحمد القرني، أنه ورد بلاغ من مركز حرس الحدود بخليج سلمان تم استلامه من قبل ادارة الطوارئ بفرع الوزارة بالمنطقة وتم تحويله للمختصين بمكتب جدة لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله، حيث تم ضبط مخالفين لنظام الزراعة ومصادرة 6 شباك صيد نايلون (شوار)، لافتًا إلى أنه جرى تحرير محضر ضبط مشترك بالمخالفة وتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.
من جانبه أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف على أهمية اتباع الصيادين والمتنزهين لتعليمات الوزارة في هذا الصدد، مشدداً على تكثيف الجولات الرقابية من قبل المختصين للحد من مخالفات نظام الزراعة بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية؛ مبينا أنه تم خلال هذا العام 2024 تسجيل أكثر من 20 مخالفة صيد بساحل جده البحري.
MENAFN11092024000089011017ID1108663725
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.