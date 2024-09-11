سدايا تطلق منصة وبريد ومساحات ديم الذكية

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم منصة "ديم" الذكية بميزة سحابية لتقدم مجموعة حلول مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء تساعد على القيام بعمليات تحليلية وتنبؤية متقدمة تخدم العملاء لاتخاذ القرارات السليمة في وقت قياسي.
ويأتي إطلاق منصة "ديم" الذكية في إطار جهود "سدايا" لتحقيق التحول الرقمي في المملكة، وتفعيل مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة في هذا المجال. ويتزامن إطلاق المنصة مع أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المنعقدة حالياً في الرياض، حيث تتم عمليات المنصة عبر تحويل المرافق إلى بيئات ذكية بالاعتماد على بيانات أجهزة الاستشعار البيئية والكاميرات، ويقوم على تشغيلها مركز المعلومات الوطني.
يذكر أن سحابة "ديم" تقدم أكثر من 50 خدمة وخاصية لأكثر من 180 جهة حكومية، وذلك بعد دمج أكثر من 250 مركز بيانات؛ بهدف توفير أصول تقنية عالية الاعتمادية والمرونة والكفاءة للجهات الحكومية والاستفادة المثلى من الموارد التقنية.
كما تسهم "ديم" اليوم في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة كبيرة لدى أكثر من 180 جهة حكومية. ووفقًا لدراسة مشتركة بين "سدايا" وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ لحساب الأثر المالي لسحابة ديم خلال الفترة من 2018م - 2023م ، فقد انخفض متوسط التكلفة لكل جهة حكومية من قرابة 12 مليون ريال قبل الانتقال لسحابة "ديم" إلى 900 ألف ريال سنويًا بعد الاستضافة في السحابة.
وتتيح سحابة ديم رفع الملفات ومزامنتها وتخزينها بين الجهات الحكومية كافة، ثم الوصول لها بكل سهولة، إضافةً إلى تقديم خدمات الأصول التقنية لجميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية بكل أمان واعتمادية ومرونة، فضلًا عن تقديمها حلولاً تقنية للاستفادة من خدماتها بشكل فوري. مساحات ديم
كما أطلقت "سدايا" خدمة مساحات "ديم" من خلال كفاءات الهيئة الوطنية بهدف تحقيق التكامل السلس بين الجهات الحكومية، وتقديم تجربة موحدة تعزز التعاون الجماعي الحكومي، وتتيح إنشاء مجموعات تتشارك المعلومات والملفات بشكل آمن وبمعايير أمان رفيعة المستوى. بريد ديم الوطني
وأطلقت الهيئة أيضا خدمة بريد "ديم" الوطني من خلال السحابة الحكومية (ديم) والمطور بالكامل من خلال كفاءات الهيئة الوطنية، بهدف تعظيم توفير التكاليف للعمليات الحكومية، ورفع مستوى الأمان إلى أعلى المعايير بالإضافة الى تحقيق السيادة الكاملة على نظام البريد
MENAFN11092024000089011017ID1108663724
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.