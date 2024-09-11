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سدايا تطلق منصة وبريد ومساحات ديم الذكية

9/11/2024 3:17:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم منصة "ديم" الذكية بميزة سحابية لتقدم مجموعة حلول مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء تساعد على القيام بعمليات تحليلية وتنبؤية متقدمة تخدم العملاء لاتخاذ القرارات السليمة في وقت قياسي.
ويأتي إطلاق منصة "ديم" الذكية في إطار جهود "سدايا" لتحقيق التحول الرقمي في المملكة، وتفعيل مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة في هذا المجال. ويتزامن إطلاق المنصة مع أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المنعقدة حالياً في الرياض، حيث تتم عمليات المنصة عبر تحويل المرافق إلى بيئات ذكية بالاعتماد على بيانات أجهزة الاستشعار البيئية والكاميرات، ويقوم على تشغيلها مركز المعلومات الوطني.
يذكر أن سحابة "ديم" تقدم أكثر من 50 خدمة وخاصية لأكثر من 180 جهة حكومية، وذلك بعد دمج أكثر من 250 مركز بيانات؛ بهدف توفير أصول تقنية عالية الاعتمادية والمرونة والكفاءة للجهات الحكومية والاستفادة المثلى من الموارد التقنية.
كما تسهم "ديم" اليوم في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة كبيرة لدى أكثر من 180 جهة حكومية. ووفقًا لدراسة مشتركة بين "سدايا" وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ لحساب الأثر المالي لسحابة ديم خلال الفترة من 2018م - 2023م ، فقد انخفض متوسط التكلفة لكل جهة حكومية من قرابة 12 مليون ريال قبل الانتقال لسحابة "ديم" إلى 900 ألف ريال سنويًا بعد الاستضافة في السحابة.
وتتيح سحابة ديم رفع الملفات ومزامنتها وتخزينها بين الجهات الحكومية كافة، ثم الوصول لها بكل سهولة، إضافةً إلى تقديم خدمات الأصول التقنية لجميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية بكل أمان واعتمادية ومرونة، فضلًا عن تقديمها حلولاً تقنية للاستفادة من خدماتها بشكل فوري.
مساحات ديم
كما أطلقت "سدايا" خدمة مساحات "ديم" من خلال كفاءات الهيئة الوطنية بهدف تحقيق التكامل السلس بين الجهات الحكومية، وتقديم تجربة موحدة تعزز التعاون الجماعي الحكومي، وتتيح إنشاء مجموعات تتشارك المعلومات والملفات بشكل آمن وبمعايير أمان رفيعة المستوى.
بريد ديم الوطني
وأطلقت الهيئة أيضا خدمة بريد "ديم" الوطني من خلال السحابة الحكومية (ديم) والمطور بالكامل من خلال كفاءات الهيئة الوطنية، بهدف تعظيم توفير التكاليف للعمليات الحكومية، ورفع مستوى الأمان إلى أعلى المعايير بالإضافة الى تحقيق السيادة الكاملة على نظام البريد

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