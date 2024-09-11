24 ألف م3 مخلفات بناء برفحاء

(MENAFN
- Al Watan)
رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، خلال شهر أغسطس 2024م، 24.364 مترًا مكعبًا من مخلفات الهدم والبناء، و7.232 طنًا من النفايات.
وقامت الأمانة بصيانة 642 من أعمدة الإنارة والفوانيس، و21 مجسمًا جماليًا، و2030 من الأعمدة الديكورية، و3.528 مترًا طوليًا من الكوابل، ومعالجة وضع 73 حاوية، وإصلاح 750 مترًا مربعًا من الأرصفة، و6.500 متر طولي من بردورات الأرصفة، و 24.495 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 14 من المظلة والهناجر المخالفة، ومعالجة 11.896 من النفايات، ومكافحة آفات الصحة العامة، ونفّذت 18 جولة ميدانية، وعالجت خلالها 431 حاوية، و4 بلاغات، و112 مترًا من المستنقعات، وبلغت المساحة المخدومة 1.722 كيلو مترًا مربعًا؛ كما تم إعادة تأهيل وصيانة وتطوير 21 مجسمًا جماليًا في عدد من الميادين، والدورات ومعالجتها، وتأهيل وإعادة سفلتة عدد من الطرق الرئيسة والشوارع داخل نطاق المحافظة، بكمية 94.550 مترًا مربعًا من الأسفلت، وإزالة الطبقات القديمة بالكامل، شملت أجزاء من طريق الشمال الدولي لطريق (حفر الباطن - رفحاء) بكمية 55.000 متر مربع، وجزءًا من شارع زبيدة بكمية 29.000 متر مربع، وجزء من طريق الأمير سعود بن جلوي بكمية 4.800 متر مربع، وجزءًا من الطريق الدولي طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بكمية 3.000 متر مربع، ودوار تقاطع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز مع طريق الأمير سعود بن جلوي بكمية 2.750 مترًا مربعًا.
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