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24 ألف م3 مخلفات بناء برفحاء

9/11/2024 3:17:33 PM
(MENAFN- Al Watan) رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، خلال شهر أغسطس 2024م، 24.364 مترًا مكعبًا من مخلفات الهدم والبناء، و7.232 طنًا من النفايات.
وقامت الأمانة بصيانة 642 من أعمدة الإنارة والفوانيس، و21 مجسمًا جماليًا، و2030 من الأعمدة الديكورية، و3.528 مترًا طوليًا من الكوابل، ومعالجة وضع 73 حاوية، وإصلاح 750 مترًا مربعًا من الأرصفة، و6.500 متر طولي من بردورات الأرصفة، و 24.495 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 14 من المظلة والهناجر المخالفة، ومعالجة 11.896 من النفايات، ومكافحة آفات الصحة العامة، ونفّذت 18 جولة ميدانية، وعالجت خلالها 431 حاوية، و4 بلاغات، و112 مترًا من المستنقعات، وبلغت المساحة المخدومة 1.722 كيلو مترًا مربعًا؛ كما تم إعادة تأهيل وصيانة وتطوير 21 مجسمًا جماليًا في عدد من الميادين، والدورات ومعالجتها، وتأهيل وإعادة سفلتة عدد من الطرق الرئيسة والشوارع داخل نطاق المحافظة، بكمية 94.550 مترًا مربعًا من الأسفلت، وإزالة الطبقات القديمة بالكامل، شملت أجزاء من طريق الشمال الدولي لطريق (حفر الباطن - رفحاء) بكمية 55.000 متر مربع، وجزءًا من شارع زبيدة بكمية 29.000 متر مربع، وجزء من طريق الأمير سعود بن جلوي بكمية 4.800 متر مربع، وجزءًا من الطريق الدولي طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بكمية 3.000 متر مربع، ودوار تقاطع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز مع طريق الأمير سعود بن جلوي بكمية 2.750 مترًا مربعًا.

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