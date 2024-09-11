ارتفاع معدل التضخم في المملكة 1.73%



وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، الى ان من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك حتى نهاية شهر آب من هذا العام، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 9.70 بالمئة، والمياه والصرف الصحي بنسبة 7.34 بالمئة، والمساهمة في النقابات بنسبة 5.86 بالمئة، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 4.72 بالمئة، والإيجارات بنسبة 3.92 بالمئة.



وفي الوقت ذاته، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من هذا العام، ليصل إلى النقطة 111.17 مقابل 109.13 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.87 بالمئة.



وساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي، كل من مجموعات الأمتعة الشخصية بنسبة 15.41 بالمئة والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 9.67 بالمئة والمياه والصرف الصحي بنسبة 7.34 بالمئة والمساهمة في النقابات بنسبة 5.86 بالمئة والثقافة والترفية بنسبة 5.07 بالمئة، في حين ساهم في الحد من الارتفاع مجموعات الأثاث والسجاد والمفارش بانخفاض نسبته 3.01 بالمئة والزيوت والدهون بنسبة 2.07 بالمئة والملابس بنسبة 1.58 بالمئة وخدمات صيانة المسكن بنسبة 1.42 بالمئة.



ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي لشهر آب من العام الحالي بنسبة 0.15 بالمئة، ليصل إلى النقطة 111.17 مقابل 111.00 للشهر الذي سبقه من نفس العام.



ولدى مقارنة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب الماضي مقارنة مع شهر تموز الذي سبقه، فقد ساهمت مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 8.02 بالمئة، والأمتعة الشخصية بنسبة 2.54 بالمئة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 1.26 بالمئة، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بنسبة 0.99 بالمئة، والنقل بنسبة 0.54 بالمئة.