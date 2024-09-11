86.87 الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في 7 أشهر

ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي حتى نهاية تموز الماضي مع نفس الفترة ذاتها من عام 2023، انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.84 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 7.82 بالمئة، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 5.63 بالمئة.



وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في تموز من العام الحالي بنسبة 0.63 بالمئة، ليصل إلى 90.84 نقطة مئوية مقابل 90.27 نقطة لنفس الفترة من 2023.



وعلى مستوى القطاعات، وبمقارنة الرقم القياسي لتموز الماضي، مع الشهر ذاته من عام 2023، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.23 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 11.25 بالمئة، وانخفضت كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 2.38 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في تموز لهذا العام بنسبة 1.29 بالمئة، ليبلغ 90.84 نقطة، مقابل 89.69 نقطة مقارنة مع حزيران الماضي.



وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لتموز من 2024 مقارنة مع حزيران الماضي، نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.58 بالمئة، وارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.02 بالمئة، وانخفضت كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 1.95 بالمئة. بترا