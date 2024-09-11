86.87 الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في 7 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تموز الماضي 86.87 نقطة، مقابل 86.91 نقطة لنفس الفترة من العام السابق، بانخفاض نسبته 0.04 بالمئة.
ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي حتى نهاية تموز الماضي مع نفس الفترة ذاتها من عام 2023، انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.84 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 7.82 بالمئة، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 5.63 بالمئة.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في تموز من العام الحالي بنسبة 0.63 بالمئة، ليصل إلى 90.84 نقطة مئوية مقابل 90.27 نقطة لنفس الفترة من 2023.
وعلى مستوى القطاعات، وبمقارنة الرقم القياسي لتموز الماضي، مع الشهر ذاته من عام 2023، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.23 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 11.25 بالمئة، وانخفضت كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 2.38 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في تموز لهذا العام بنسبة 1.29 بالمئة، ليبلغ 90.84 نقطة، مقابل 89.69 نقطة مقارنة مع حزيران الماضي.
وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لتموز من 2024 مقارنة مع حزيران الماضي، نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.58 بالمئة، وارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.02 بالمئة، وانخفضت كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 1.95 بالمئة. بترا
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