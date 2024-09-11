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كيف يسهم الاستثمار بمواجهة الكوارث الطبيعية؟ (1 - 2)

9/11/2024 3:16:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واشنطن - يقع أكثر من 400 كارثة طبيعية في جميع أنحاء العالم كل عام، مما يعرض ملايين الأشخاص لمخاطر، لا سيما أولئك الذين يعيشون في بلدان تدعمها المؤسسة الدولية للتنمية.
وفي عام 2023، أسفرت هذه الكوارث عن خسائر فادحة بلغت 250 مليار دولار وأودت بحياة 74 ألف شخص على مستوى العالم.
وكانت العواصف الشديدة على مستوى المناطق مسؤولة عن 76 % من الخسائر الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ الذي يلوح في الأفق إلى أحداث مناخية أكثر تدميراً في المناطق الساحلية في جميع أنحاء العالم، مما يؤكد الطابع الملح لهذا الوضع.
وينطوي تعريف الكارثة على إشكالية نظراً لوجود العديد من التعاريف الرسمية. ويعرف معجم أكسفورد الإنجليزي الكارثة بأنها "حدث أو واقعة ذات طبيعة مدمرة أو مؤلمة للغاية؛ أو مصيبة، وبالأخص حادثة مفاجئة أو كارثة طبيعية تسبب ضرراً كبيراً أو خسائر في الأرواح".
ويمكن أن تكون الكوارث طبيعية (مثل الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات) ومن صنع الإنسان (مثل الحروب وتغير المناخ والحوادث). وإذا تم الاستعداد للأخطار الطبيعية، فلن تسفر بالضرورة عن أحداث كارثية.
تعرض أفريقيا لمخاطر الكوارث
أفريقيا القارة الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث. بين عامي 2015 و 2022، سجلت أكثر من 700 كارثة أثرت على أكثر من 80 مليون شخص وأودت بحياة أكثر من 66 ألف شخص. وأثرت موجات الجفاف والأعاصير والفيضانات على المزيد من الناس وقوضت التنمية الاقتصادية.
ويعد نجاح موزمبيق في الصمود في مواجهة الإعصار فريدي نموذجا مقنعاً للدروس المستفادة والمنفذة بعد الإعصار إيداي في عام 2019. وفي 5 شباط 2023، تحول اضطراب طفيف في الطقس قبالة ساحل شمال غرب أستراليا إلى أطول إعصار استوائي على الإطلاق، وهو إعصار فريدي. وانطلق هذا الإعصار 5000 ميل عبر المحيط الهندي وضرب جنوب موزامبيق بعد ثلاثة أسابيع تقريباً.
وما يزال الدمار الذي خلفه الإعصار إيداي حاضرا في أذهان الناس. وبمساعدة من المؤسسة الدولية للتنمية، طورت موزامبيق نظاماً جديداً للإنذار المبكر لتتبع الأخطار المحتملة والحد منها، واتخاذ إجراءات مبكرة لإنقاذ الأرواح. وسمح نظام الإنذار المبكر هذا لأفيلينو والمجتمعات المحلية الأخرى بالاستعداد والعثور على مأوى سريعاً.
الانتقال من الاستجابة إلى القدرة على الصمود
اشتد الإعصار فريدي بقوة بعد ذلك وضرب موزمبيق وملاوي مرة أخرى في 11 مارس/ آذار 2023، مما تسبب في فيضانات مدمرة مع هطول أمطار غزيرة وعواصف عاتية على الشواطئ. ومما يؤسف له أن هذا الإعصار تسبب في وفاة أكثر من 1000 شخص وأدى إلى نزوح وتهجير مئات الآلاف في ملاوي. وقد أعادت المؤسسة الدولية للتنمية توجيه التمويل المخصص للمعونات الأساسية، وتم تقدير الاحتياجات بعد وقوع الكوارث بنحو 600 مليون دولار للأضرار وبنحو 700 مليون دولار لاحتياجات التعافي. واستشرافاً للقادم على المدى الطويل، تعد المؤسسة برنامجاً شاملاً للاستجابة للأزمات وبناء القدرة على الصمود لمساعدة ملاوي على توسيع نطاق الأعمال الحيوية في الأراضي المتدهورة.
المساعدة في مواجهة الأزمات
على الرغم من أن منع جميع الأزمات أمر مستحيل، فإن المؤسسة تتبع نهجاً شاملاً ومتعدد القطاعات لتدعيم الأنظمة والمؤسسات.
وتعزز الأدوات الخاصة بمعالجة الأزمات، مثل خيار السحب المؤجل لمواجهة مخاطر الكوارث، المناقشات بشأن السياسات والإصلاحات المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود. وتخصص المؤسسة مبالغ تمويل المشروعات غير المستخدمة للتصدي للأزمات باستخدام مكونات الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة. وتشكل هذه الأدوات تمويلاً معد سلفاً يمكن للبلدان الحصول عليه بسرعة في حالة وقوع كارثة.
في عالم اليوم الذي يكتنفه عدم اليقين حيث يتعرض الناس، وخاصة في العديد من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، لمخاطر الظواهر المناخية بالغة الشدة والأوبئة والجوائح والصراعات والعنف، فإن الاستعداد لمواجهة الأزمات غاية في الأهمية.
وتعتبر المؤسسة الاستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات أولوية على مستوى السياسات، وذلك بهدف تعزيز فهم البلدان لمخاطر الأزمات الأساسية وتدعيم قدراتها على إدارة مجموعة متنوعة من الصدمات. وتحقيقا لهذه الغاية، تقدم المؤسسة دليلاً شاملاً لمساعدة البلدان على إدارة مخاطر الأزمات التي تواجهها. وهذا الدليل يغطي أنواعاً مختلفة من الأزمات في مراحل مختلفة من بداية المخاطر، من أول بناء القدرة على الصمود إلى الإجراءات التدخلية بعد انتهاء الأزمة.
ومن بين الأدوات المهمة التي تستخدمها المؤسسة نافذة التصدي للأزمات. وتقدم هذه النافذة تمويلاً إضافياً للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة كملاذ أخير لمعالجة آثار الكوارث الطبيعية الحادة وحالات الطوارئ الصحية العامة والأزمات الاقتصادية. وتستخدم المؤسسة أيضا آلية تمويل الاستجابة المبكرة للمساعدة في الأحداث الصغيرة التي يمكن أن تتطور إلى أزمات كبيرة لكنها ما تزال في مراحلها الأولى. ويوفر هذا التمويل مساندة فورية ويعزز القدرة على الصمود، وهو جانب حيوي لإدارة الكوارث على المدى
الطويل. - (البنك الدولي)

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