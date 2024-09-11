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هل يسهم مجلس النواب الجديد بتحسين حال المواطن الاقتصادي؟

9/11/2024 3:16:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- مع وصول أعضاء مجلس النواب العشرين إلى مقاعدهم تبدأ تكهنات المواطنين عما سيقدمه ممثلوهم الجدد من منجزات تحسن واقعهم المعيشي وهل سيتمكن هؤلاء من تحقيق ما عجز عنه سابقوهم.
ومع دخول النواب الجدد في تشكيلة غير مسبوقة أوجدها قانون الانتخاب الجديد، يتساءل مواطنون عما إذا كانت الحلة الجديدة للمجلس، ستعطيه صلاحية وأهلية جلب ما ينعكس على حالهم الاقتصادي، الأمر الذي يشكل الشغل الشاغل لتفكيرهم.
المواطن عبد الرحمن بشير يقول: "إن مجالس متعاقبة أخفقت في التوصل إلى حلول فعلية للمشكلة الأهم التي تواجه جيلا كاملا من الأردنيين وهي البطالة، فعدد الشباب والشابات العاطلين عن العمل كبير وهو يزداد كل عام مع تخرج آلاف الطلبة سنويا".
وتشير أحدث الأرقام الرسمية إلى استقرار معدل البطالة للربع الثاني العام الحالي، عند 21.4 %، وبمقارنة الربع الثاني من العام الحالي مع العام الماضي، أظهر التقرير انخفاض معدل البطالة بما مقداره 0.9 %.
وبلغ معدل البطالة عند الذكور
18.9 %، في هذه الفترة مقابل معدل بطالة بين الإناث بلغ 31 % خلال الفترة ذاتها، بينما بلغت آخر نسبة معلنة للفقر 15.7 %.
كما يرى أن الأجور والرواتب في القطاع الحكومي ولشريحة واسعة من موظفي القطاع الخاص لم تتحسن منذ سنوات، مقابل نسب التضخم العالية وارتفاعات الأسعار التي طالت جميع مناحي الحياة، وهذا يستدعي التوجه للدفع نحو زيادة هذه الأجور بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية عموما.
أما عن أسعار الطاقة، فيقول عبدالرحمن: "إنها تحتاج قرارات جريئة من قبل النواب بما يضغط على الحكومة لإعادة النظر فيها، خصوصا بما يتعلق بالضريبة الثابتة على المشتقات النفطية وهي السبب الأساسي في الأسعار العالية للمحروقات التي تأكل نسبة كبيرة من دخولهم.
وتفرض الحكومة على صنف البنزين أوكتان (95) 575 فلسا عن كل لتر، وبالنسبة للبنزين أوكتان 90، فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلسا فيما تفرض على الكاز ضريبة مقطوعة على كل لتر 165 فلسا.
محمود أحمد طالب جامعي كما يعمل في الوقت ذاته في مكتب خدمات جامعية لتأمين جزء من مصاريف دراسته، يقول: "إن الكلفة الكبيرة التي يتحملها الآن هي النقل، فهو لا يملك سيارة ولا يستطيع شراء واحدة".
ولذلك يرى أن تحسين واقع النقل وأجوره أهم ما يتمنى أن يراه يتحقق في السنوات المقبلة، كما يأمل أن يجد وظيفة بدخل جيد بعد تخرجه فهو يتحمل جزءا من مصاريف البيت عونا لوالده.
من جهته، يقول أسامة عبدالله وهو صاحب بقالة صغيرة في أحد أحياء عمان: "إنه عاصر مجالس سابقة عدة، غير أنها لم تحقق ما هو ملموس بالنسبة لحياة المواطنين وحالهم الاقتصادي".
ويعتقد أن كل ما تم في الفترات السابقة مجرد أحاديث وخطب لم ينعكس أي منها على واقع المواطن.
ويرى الخبير الاقتصادي زيان زوانة "ضرورة عدم رفع توقعاتنا بما ننتظره من أداء اقتصادي أو سياسي من مجلس النواب الجديد، وذلك لأن التجربة وفقا للصيغة الجديدة للمجلس عموما وتفاصيلها، ما تزال في بدايتها".
كذلك، فإن قوة النواب الحزبيين حتى لو كانت بالمستوى المطلوب، فإن قدرتهم على التأثير محكومة بعددهم وقدرتهم التشبيكية مع زملائهم، كما أن هذا يعتمد على مدى تجاوب الحكومة معهم، بحسب زوانة.
وأضاف، أن هذا "الأمر يتطلب من النواب استشارة المختصين باختلاف ميادين تخصصهم، علما أن النتائج العامة ستبقى معتمدة أيضا على واقع الأمور وحقائقها الاقتصادية والمالية والسياسية، من دون أوهام وأحلام، والمهم هو التنفيذ من الأطراف المعنية جميعها بعيدا عن الشعارات الرنانة".

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