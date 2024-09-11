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الانتخابات ترفع حركة الإنترنت 30 %

9/11/2024 3:16:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ابراهيم المبيضين أكدت مصادر متطابقة من شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية أمس أن الانتخابات التي جرت الثلاثاء رفعت حركة الإنترنت في المملكة بنسبة تجاوزت الـ30 % على مختلف شبكات الاتصالات وذلك مقارنة بالأيام العادية.
وبينت المصادر لـ"الغد" أن هذه الزيادة شملت حركة الإنترنت بقسميها: الإنترنت السلكي الثابت وخصوصا عبر شبكات "الفايبر"، والإنترنت المتنقل عريض النطاق عبر الهواتف الذكية عبر شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس.
وقالت المصادر إن زيادة حركة الإنترنت تأتي في وقت لم تطرأ زيادات كبيرة على الحركة الصوتية للهواتف المتنقلة حيث اعتمد الناس على الإنترنت وسيلة أساسية للتواصل وخصوصا في مجال النشاط والحراك الانتخابي.
يأتي ذلك في وقت تظهر فيه التقديرات أن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة يتجاوز الـ11 مليونا وبأن عدد اشتراكات الخلوي يتجاوز الـ7.8 مليون اشتراك أكثرها تعتمد على الإنترنت المتنقل والهواتف الذكية في الاتصال والتواصل.
إلى ذلك بينت المصادر أن زيادة حركة الإنترنت جاءت بسبب الاعتماد الكبير على تطبيقات التراسل والتواصل الاجتماعي في التواصل بين الناس وبين المترشحين والناخبين، ولتشجيع الناس على عملية الانتخاب، فضلا عن زيادة كبيرة في الإقبال على المواقع الإلكترونية الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لمتابعة أخبار الانتخابات، لا سيما في ساعات المساء بعد إغلاق صناديق الاقتراع، فضلا عن نشاط ملحوظ استهلك جزءا كبيرا من حركة الإنتنرنت تمثل في خدمات البث الفيديوي المباشر لمواطنين وثقوا نشاطهم الانتخابي أو لرصد الحركة الانتخابية من قبل مواطنين وإعلاميين في مراكز الاقتراع.
واكدت المصادر اهمية خدمات الانترنت الثابت والمتنقل في المملكة ودورها الكبير ايضا في عمليات الربط بين مراكز الاقتراع والهيئة المستقلة للانتخاب والخدمات الالكترونية التي قدمت للناخبين لتسهيل عملية الانتخاب او في مجال رصد نسب الاقتراع والنتائج.

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