الانتخابات ترفع حركة الإنترنت 30 %

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين
أكدت مصادر متطابقة من شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية أمس أن الانتخابات التي جرت الثلاثاء رفعت حركة الإنترنت في المملكة بنسبة تجاوزت الـ30 % على مختلف شبكات الاتصالات وذلك مقارنة بالأيام العادية.
وبينت المصادر لـ"الغد" أن هذه الزيادة شملت حركة الإنترنت بقسميها: الإنترنت السلكي الثابت وخصوصا عبر شبكات "الفايبر"، والإنترنت المتنقل عريض النطاق عبر الهواتف الذكية عبر شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس.
وقالت المصادر إن زيادة حركة الإنترنت تأتي في وقت لم تطرأ زيادات كبيرة على الحركة الصوتية للهواتف المتنقلة حيث اعتمد الناس على الإنترنت وسيلة أساسية للتواصل وخصوصا في مجال النشاط والحراك الانتخابي.
يأتي ذلك في وقت تظهر فيه التقديرات أن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة يتجاوز الـ11 مليونا وبأن عدد اشتراكات الخلوي يتجاوز الـ7.8 مليون اشتراك أكثرها تعتمد على الإنترنت المتنقل والهواتف الذكية في الاتصال والتواصل.
إلى ذلك بينت المصادر أن زيادة حركة الإنترنت جاءت بسبب الاعتماد الكبير على تطبيقات التراسل والتواصل الاجتماعي في التواصل بين الناس وبين المترشحين والناخبين، ولتشجيع الناس على عملية الانتخاب، فضلا عن زيادة كبيرة في الإقبال على المواقع الإلكترونية الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لمتابعة أخبار الانتخابات، لا سيما في ساعات المساء بعد إغلاق صناديق الاقتراع، فضلا عن نشاط ملحوظ استهلك جزءا كبيرا من حركة الإنتنرنت تمثل في خدمات البث الفيديوي المباشر لمواطنين وثقوا نشاطهم الانتخابي أو لرصد الحركة الانتخابية من قبل مواطنين وإعلاميين في مراكز الاقتراع.
واكدت المصادر اهمية خدمات الانترنت الثابت والمتنقل في المملكة ودورها الكبير ايضا في عمليات الربط بين مراكز الاقتراع والهيئة المستقلة للانتخاب والخدمات الالكترونية التي قدمت للناخبين لتسهيل عملية الانتخاب او في مجال رصد نسب الاقتراع والنتائج.
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