وسام أبو علي يسجل هدفا تاريخيا لفلسطين أمام النشامى

وسجّل منتخب فلسطين أول هدف له في التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال عن طريق أبو علي في الدقيقة 41 بضربة رأس رائعة، بعد أن تقدم يزن النعيمات بهدف للأردن في الدقيقة الخامسة، لكن فرحة فلسطين لم تدم طويلا حيث تمكن النعيمات من تسجيل الهدف الثاني له وللنشامى في الدقيقة 51، قبل أن يحرز نور الدين الروابدة الهدف الثالث للأردن في الدقيقة 72.



وتضم المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم بجانب فلسطين والأردن، منتخبات الكويت والعراق وعمان وكوريا الجنوبية.



واستهل منتخب فلسطين مشواره في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال بالتعادل سلبيا مع كوريا الجنوبية في الوقت الذي تعادلت فيه الأردن مع الكويت 1-1. (الجزيرة)

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