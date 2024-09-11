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وسام أبو علي يسجل هدفا تاريخيا لفلسطين أمام النشامى

9/11/2024 3:16:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حفر وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي المصري، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ منتخب فلسطين لكرة القدم بتسجيله هدفا تاريخيا غير مسبوق للفدائي في المواجهة أمام منتخب النشامى، يوم أمس الثلاثاء بكوالالمبور، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية من التصفيات النهائية لقارة آسيا والمؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

وسجّل منتخب فلسطين أول هدف له في التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال عن طريق أبو علي في الدقيقة 41 بضربة رأس رائعة، بعد أن تقدم يزن النعيمات بهدف للأردن في الدقيقة الخامسة، لكن فرحة فلسطين لم تدم طويلا حيث تمكن النعيمات من تسجيل الهدف الثاني له وللنشامى في الدقيقة 51، قبل أن يحرز نور الدين الروابدة الهدف الثالث للأردن في الدقيقة 72.


وتضم المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم بجانب فلسطين والأردن، منتخبات الكويت والعراق وعمان وكوريا الجنوبية.


واستهل منتخب فلسطين مشواره في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال بالتعادل سلبيا مع كوريا الجنوبية في الوقت الذي تعادلت فيه الأردن مع الكويت 1-1. (الجزيرة)

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