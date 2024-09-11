ناشئو اليد يخسر أمام إيران بالبطولة الآسيوية

ناشئو اليد يخسر أمام إيران بالبطولة الآسيوية
التاريخ
9/11/2024 3:16:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خسر المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد، اليوم الأربعاء، أمام نظيره الإيراني بنتيجة 24-27 في المباراة التي جرت بصالة الأميرة سمية، في إطار منافسات البطولة الآسيوية المقامة في عمان.
وبتلك الخسارة سيلعب المنتخب في المباراة المقبلة على المركزين الـ7 و8، بعد أن فقد في وقت سابق فرصة المنافسة على مراكز متقدمة.
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