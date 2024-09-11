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ناشئو اليد يخسر أمام إيران بالبطولة الآسيوية

9/11/2024 3:16:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خسر المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد، اليوم الأربعاء، أمام نظيره الإيراني بنتيجة 24-27 في المباراة التي جرت بصالة الأميرة سمية، في إطار منافسات البطولة الآسيوية المقامة في عمان.


وبتلك الخسارة سيلعب المنتخب في المباراة المقبلة على المركزين الـ7 و8، بعد أن فقد في وقت سابق فرصة المنافسة على مراكز متقدمة.

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فرصة أخيرة لـ"ناشئي اليد" بالبطولة الآسيوية اليوم

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