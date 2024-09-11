ناشئو اليد يخسر أمام إيران بالبطولة الآسيوية



وبتلك الخسارة سيلعب المنتخب في المباراة المقبلة على المركزين الـ7 و8، بعد أن فقد في وقت سابق فرصة المنافسة على مراكز متقدمة.

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