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لا، شكرًا لكم.. تفاصيل عرض الهلال الذي رفضه رافينيا من أجل برشلونة

9/11/2024 3:16:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) برشلونة رحب بالعرض رغم موقف اللاعب
أسرار جديدة تظهر حول مستقبل الجناح البرازيلي رافينيا، والتي تؤكد أن اللاعب كان قريبًا للغاية من الرحيل عن برشلونة إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.


رافينيا كان من الأسماء المقترحة على طاولة مجلس إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوان لابورتا، من أجل التخلي عنه بالميركاتو الصيفي، للمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العملاق الكتالوني منذ سنوات.


صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن الهلال تقدم بعرض لضم رافينيا قيمته 100 مليون يورو يشمل المتغيرات المستقبلية، وهو العرض الذي رحب به برشلونة كثيرًا وأخبر النادي السعودي بقبوله، لتكون الكرة وقتها في ملعب الجناح البرازيلي.


الهلال عرض على رافينيا مبلغ 100 مليون يورو صافي لمدة 4 مواسم، مما يعني حصوله على 25 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ما كان سيؤدي إلى مضاعفة راتبه مع برشلونة أربع مرات، ولكن رد اللاعب كان مختصرًا وحاسمًا :"لا، شكرًا لكم".

وأشارت "سبورت" إلى أن رافينيا تحدث مع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، قبل ذهابه للمشاركة مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا 2024، وأخبره بعدم وجود أي نية لديه لمغادرة النادي تحت أي ظرف.

ولم يكن الهلال السعودي هو النادي الوحيد الذي حاول التعاقد مع رافينيا، حيث كانت هناك تكهنات كذلك حول آرسنال ونيوكاسل يونايتد، ولكن الرد كان بالرفض القاطع أيضًا.


يذكر أن مستوى رافينيا في الموسم الجديد مع برشلونة يؤكد أن النادي الكتالوني كان سيندم في حالة بيعه، لأنه يعيش واحدة من أفضل فتراته الفنية، بتسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم في 4 مباريات بالدوري الإسباني تحت قيادة المدرب هانز فليك. (جول)

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