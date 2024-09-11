وفاة مدرب الإسماعيلي المصري إيهاب جلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن النادي الإسماعيلي وفاة إيهاب جلال مدرب الفريق بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة عن عمر يناهز 57 عاماً.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "ينعي النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عقب صراع طويل مع المرض.
وتعرض جلال لوعكة صحية مفاجئة بعد أيام قليلة من خسارة الفريق أمام زد في نصف نهائي كأس مصر.
وخاض جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري
المصري أبرزها الزمالك، كما تولى تدريب منتخب مصر لفترة قصيرة.
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