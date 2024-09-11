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وفاة مدرب الإسماعيلي المصري إيهاب جلال

9/11/2024 3:16:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن النادي الإسماعيلي وفاة إيهاب جلال مدرب الفريق بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة عن عمر يناهز 57 عاماً.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "ينعي النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عقب صراع طويل مع المرض.

وتعرض جلال لوعكة صحية مفاجئة بعد أيام قليلة من خسارة الفريق أمام زد في نصف نهائي كأس مصر.

وخاض جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري أبرزها الزمالك، كما تولى تدريب منتخب مصر لفترة قصيرة.

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