الفيصلي يعلن تعاقده مع هادي الحوراني
التاريخ
9/11/2024 3:16:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- تعاقد النادي الفيصلي َمع المدافع هادي الحوراني ليمثل الفريق لمدة نصف موسم.
وعاد الحوراني من تجربة احترافية مع فريق الفتح المغربي، وسبق له اللعب مع فريق الرمثا.
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