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الصياحين يغادر الفيصلي بالتراضي ويقترب من الجزيرة

9/11/2024 3:16:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - فسخ النادي الفيصلي، عقد لاعبه خالد الصياحين بالتراضي بين الطرفين، وفمهت "الغد" أن اللاعب سيوقع على كشوف نادي الجزيرة اليوم، وقبل ساعات من انتهاء فترة القيد الأولى عند منتصف الليلة.
وخلت كشف النادي الفيصلي من اسم اللاعبين كريم زيتون وحسين عارف.

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