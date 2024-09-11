الصياحين يغادر الفيصلي بالتراضي ويقترب من الجزيرة
التاريخ
9/11/2024 3:16:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - فسخ النادي الفيصلي، عقد لاعبه خالد الصياحين بالتراضي بين الطرفين، وفمهت "الغد" أن اللاعب سيوقع على كشوف نادي الجزيرة اليوم، وقبل ساعات من انتهاء فترة القيد الأولى عند منتصف الليلة.
وخلت كشف النادي الفيصلي من اسم اللاعبين كريم زيتون وحسين عارف.
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