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الأرجنتين تلوم ركلة جزاء ظالمة.. ومدرب البرازيل يعتذر عن الخسارة

9/11/2024 3:16:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أكد مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، أن ركلة الجزاء التي تم احتسابها لصالح كولومبيا غيرت مسار المباراة التي انتهت بفوز "لوس كافتيريوس" بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباراة التي أقيمت أول من أمس بالتوقيت المحلي في بارانكيا بكولومبيا، قال سكالوني: "(دانيال) مونيوز (المدافع الكولومبي الذي تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53) كان الوحيد الذي لم يحتج".
وأضاف: "الوحيد الذي رأى ركلة الجزاء هو الحكم وحكام (الفار) الخمسة، قمنا بالأمر الأكثر صعوبة وهو إدراك التعادل مع بداية الشوط الثاني، لكن ركلة الجزاء غيرت مسار كل شيء".
ومع ذلك، اعتبر المدرب الأرجنتيني أن فريقه "قام بعمل جيد رغم الظروف، قدمنا أفضل ما لدينا طوال الوقت، وحتى في لحظة معينة كان من الممكن أن نحقق الفوز، لكن ركلة الجزاء غيرت الأمور".
وبهذه النتيجة، تجرع بطل أميركا الجنوبية مرارة الخسارة الثانية له في التصفيات، بعد السقوط في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2023 في الجولة الخامسة بثنائية نظيفة في عقر داره على يد أوروجواي، لتتوقف انتصاراته في آخر جولتين.
ومع ذلك، ما تزال الأرجنتين في صدارة السباق نحو المونديال المقبل، برصيد 18 نقطة.
في الجهة المقابلة، أكد نيستور لورينزو مدرب منتخب كولومبيا، أن الفوز على الأرجنتين تطلب من لاعبيه القيام بأداء جيد في كثير من الجوانب.
وصرح المدرب الأرجنتيني عقب المباراة، بأن تحقيق "الفوز على أفضل فريق بالوقت الحالي لا يقوم على عنصر أساسي واحد فحسب، بل عليك أن تفعل أشياء كثيرة بشكل جيد. ورغم أنها كانت مباراة متكافئة للغاية، حيث كان الأداء جيدا في جوانب كثيرة، فإن اللعب لم يكن جذابا بقدر كبير".
وتابع: "أظهر الفريق أنه عندما كان عليه التسجيل، فقد سجل، وحينما كان يتعين عليه اللعب، أتيحت له الفرصة لتسجيل هدف آخر".
فيما يتعلق باللعبة المُختلف عليها التي انتهت بركلة جزاء، بدا لورينزو حذرا، على عكس مواطنه سكالوني الذي اعتبر أنه لم يكن هناك أي خطأ.
وقال في هذا الصدد: "لقد رأيت ذلك وبدا لي أنها ركلة جزاء"، مضيفا أن الأمر في النهاية مسألة "تأويلات".
وتحت قيادة لورينزو، فازت كولومبيا على البرازيل والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا. ويرى المدرب الأرجنتيني أن ذلك يُظهر أن فريقه يريد دائمًا مجابهة أفضل الخصوم، مبرزا أن الهدف هو البقاء على هذا المستوى المتميز.
وأضاف: "الفريق ينمو عندما يحقق انتصارًا مهمًا. بأي معنى؟ بمعنى أنه يعرف ما يجب عليه فعله لتحقيق الفوز. سرعان ما يمكنك أن تتعلم من الهزيمة ما لا ينبغي عليك فعله لتجنب الخسارة".
من ناحية ثانية، أكد مدرب المنتخب البرازيلي دوريفال جونيور، أنه يتحمل مسؤولية هزيمة فريقه بهدف دون رد على يد باراجواي، وأقر بأن لاعبيه افتقروا إلى "أشياء كثيرة" للخروج بشكل جيد.
وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت أول من أمس في أسونسيون، قال المدرب البرازيلي: "افتقرنا إلى أشياء كثيرة اليوم. أنا مسؤول عن ذلك ولا أريد أن أخص لاعبا بعينه بالإشارة".
وأوضح دوريفال أنه مع وجود فريقه في المركز الخامس في الترتيب برصيد 10 نقاط فقط من أصل 24 ممكنة، يجب على الفريق العمل، مشيرا إلى أن اللاعبين يحتاجون إلى "مزيد من الوقت حتى يتمكنوا من الوصول إلى المستوى المتفوق" المنتظر دائمًا من منتخب "الكناري".
وحول المباراة، اعتبر دوريفال أنهم بدأوا بشكل جيد وكانوا مسيطرين حتى سجل اللاعب الدولي دييجو جوميز هدف باراجواي الرائع من مسافة بعيدة، ليمنح منتخب بلاده النقاط الثلاث على أرضهم.
ورفعت باراجواي رصيدها إلى تسع نقاط في المركز السابع المؤهل لخوض الملحق، بينما تجمد رصيد البرازيليين عند 10 نقاط في المركز الخامس بفارق ثماني نقاط كاملة خلف الأرجنتين صاحبة الصدارة.
في الطرف الآخر، كشف جوستافو ألفارو مدرب منتخب باراجواي، عن أن الفوز على البرازيل كان ممكنا لأن لاعبيه نجحوا في إيقاظ هوية كرة القدم الباراجويانية "التي كانت خاملة".
وقال ألفارو: "كان مزيجا بين اللعب بالرأس والكفاح واعتقد أن الفتية بذلوا كل ما لديهم هذه الليلة لذا حققوا الفوز".
وحقق المدرب الأرجنتيني الجديد أول فوز له منذ توليه مسؤولية منتخب باراجواي، بعد نجاحه في استعادة الهوية المميزة لكرة القدم الباراجويانية.
وأوضح "ما فعلناه هو إبراز هوية، والكشف عن الطابع الذي لطالما تميزت به هذه البلاد، وقد أحيينا هذا الشعور، كان موجودا لكنه كان خامدا فقط. باراجواي هي باراجواي".
كما أكد المدرب أنه ركز منذ وصوله لمقعد المدير الفني لمنتخب باراجواي في 16 آب (أغسطس) الماضي، على تشكيل فريق "مليء بالمواهب".
أما لاعب الوسط دييجو جوميز، فأكد أن الهدف الذي سجله في مرمى البرازيل هو "أحد أفضل الأهداف" في مسيرته، وهو إنجاز كان يحلم به من أجل بلاده منذ أن كان طفلا.
وصرح لاعب إنتر ميامي عقب المباراة: "بالنسبة لي، نعم، إنه أحد أفضل (الأهداف) التي طالما حلمت بها منذ أن كنت طفلا، تسجيل هدف هنا مع منتخبي".
وأضاف اللاعب الباراجوياني البالغ من العمر 21 عاما: "كنا نبحث عن الفوز ولحسن الحظ جاء إلينا وإنني سعيد للغاية وفخور للغاية بزملائي الذين قدموا كل ما لديهم اليوم".
واغتنم جوميز الفرصة ليهدي هذا الفوز إلى الباراجويانيين الذين شجعوهم أول من أمس في أسونسيون.
إلى ذلك، أكد مدرب منتخب بوليفياأوسكار فييجاس، أن فريقه أراد تحقيق مفاجأة بالفوز على تشيلي، وقد حقق ذلك بالتسجيل في "اللحظات المناسبة" ليحقق انتصارًا تاريخيًا، حيث لم يسبق له الفوز على "لاروخا" في أي مباراة رسمية.
وفي مؤتمر صحفي عقب الفوز على تشيلي بنتيجة 1-2 في سانتياجو، قال مدرب بوليفيا: "لقد كانت مباراة صعبة للغاية. سجلنا في لحظات مناسبة، ثم هاجمتنا تشيلي بكل شيء، وجاء التعادل، وعندما أوشكت تشيلي أن تصبح نجمة المباراة، سجلنا الهدف الثاني".
وأكد فييجاس "نحن سعداء بالفوز، ولكن في الوقت نفسه حزينون للغاية بالنسبة لكارلوس لامبي، حيث يشير التقرير الطبي إلى أنه يعاني من تمزق في وتر أكيليس، وهي إصابة ستستغرق بعض الوقت، وبالتأكيد سيحتاج إلى تدخل جراحي".
وبهذا الفوز، رفعت بوليفيا رصيدها إلى تسع نقاط ارتقت بها إلى المرتبة الثامنة، في حين تجمد رصيد تشيلي عند خمس نقاط في المركز قبل الأخير.
وضمن التصفيات ذاتها، قاد إينر فالنسيا منتخب بلاده الإكوادور لانتصار بهدف نظيف على بيرو، التي ما تزال في ذيل ترتيب جدول التصفيات، بعد فشلها في تحقيق أي فوز طوال ثماني جولات.
سجل لفالنسيا، القائد والهداف التاريخي لمنتخب الإكوادور، هدف فريقه والمباراة الوحيد من رأسية في الدقيقة 54 من عمر اللقاء الذي أقيم بملعب رودريجو باز دلجادو في العاصمة الإكوادورية كيتو.
بهذا الانتصار، يرفع الإكوادوريون رصيدهم إلى 11 نقطة، بعد خصم ثلاث نقاط منهم بسبب العقوبة المفروضة عليهم من قبل محكمة التحكيم الرياضي على خلفية واقعة اللاعب بايرون كاستيو، ليصلوا إلى المركز الرابع، متقدمين بنقطة واحدة على البرازيل الخامسة.
في المقابل، تقبع بيرو في المركز الأخير ولديها ثلاث نقاط فحسب لتتضاءل آمالها بشدة في بلوغ المونديال. -(وكالات)

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