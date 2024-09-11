النصر يبحث عن طوق النجاة بـالمحترفات بلقاء الاستقلال اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يبحث فريق النصر عن مواصلة الحضور بدوري
المحترفات لكرة القدم
لموسم جديد، عندما يلتقي نظيره الاستقلال عند الساعة السابعة من مساء اليوم على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة والأخيرة من البطولة بنسختها السادسة.
ويضمن النصر البقاء لموسم آخر في حال تحقيقه نتيجة الفوز فقط، حيث إنه يملك 5 نقاط ويقبع في المركز السادس والأخير على سلم الترتيب، حيث تشير التعليمات إلى هبوط صاحب المركز الأخير لدوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.
ويتقدم على النصر بجدول الترتيب فريق الحسين إربد الذي يملك 8 نقاط، إلا أن فوز النصر وخسارة الحسين إربد في الجولة الحالية، يعني تعادلهما بعدد النقاط، واللجوء لفارق المواجهات لحسم مسألة الفريق الهابط لدوري الأولى، والكفة تميل لمصلحة النصر بفارق المواجهات نظرا لفوز الحسين إربد بهدف نظيف في لقاء الذهاب، وتعادلهما سلبا بلقاء الإياب، وتفوق النصر بثلاثية نظيفة في اللقاء الأخير.
وأقيمت أمس مباريات الجولة الأخيرة، والتي جمعت الاتحاد مع الحسين إربد على الملعب نفسه، حيث إن حصول الحسين إربد على نقطة واحدة يعني ضمانه الحضور لموسم آخر وهبوط النصر بشكل رسمي قبل لقاء اليوم، إلا أن الاتحاد حامل لقب النسخة الحالية، فاز في مباراتي الذهاب والإياب على الحسين (6-0) و(7-0)، ما يعني صعوبة تحقيق الحسين نتيجة إيجابية، والانتظار لنتيجة مباراة اليوم.
ولن تكن مهمة النصر الليلة سهلة أمام الاستقلال الذي يحتل المركز الرابع وبرصيد 11 نقطة، حيث تمكن الاستقلال من تسجيل الفوز على النصر بمواجهة الذهاب بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادلا من دون أهداف في لقاء الإياب، ما يجعل المهمة صعبة لسيدات النصر في حصد النقاط كاملة.
ويعول المدير الفني لفريق النصر فادي شاهين على الروح المعنوية وتطور فريقه في الفترات الماضية من أجل تسجيل الفوز، معتمدا في تشكيلته على كل: من سوزان أبو قرق، سناء مفلح، ميسم الأقطش، روبي موسى، مسار عثامنة، ديانا ويجي، عليا حسن، تحرير القواسمة، سارة الطميزي، مايا عويسات وجوانيتا أجوادزي.
وفي المقابل، يتطلع الاستقلال للخروج بنتيجة إيجابية بهدف تعزيز موقعه على سلم الترتيب، بعد ضمانه المركز الرابع والبقاء بالمشاركة في دوري المحترفات لموسم جديد، حيث إنه وفريق الأرثوذكسي الفريقان الوحيدان اللذان لم يغيبا عن أي نسخة بدوري المحترفات منذ انطلاقه في العام 2019.
ويعتمد المدير الفني لفريق الاستقلال ماهر أبو هنطش في قائمته الأساسية على كل من: جود العبادي، علا عوض، ياسمين الأجرب، نتالي المصاروة، جنى القبج، ريتال الشوبكي، ديما وديان، سبأ الصقور، صوفيا أدونجو، مينجيل نانا وفيرونيكا أبيا.
ويدير لقاء النصر والاستقلال طاقم تحكيمي مكون من حكم الساحة محمد أسامة، المساعد الأول مجد كافيه، المساعد الثاني عنود محيسن، والحكمة الرابعة هالة بني رشيد. وتختتم الجولة الأخيرة يوم غد بلقاء يجمع الأرثوذكسي وعمان اف سي على الملعب والتوقيت ذاتهما، فيما يقام اللقاء المؤجل بين الاتحاد والاستقلال عن الجولة الثالثة عشرة يوم الثلاثاء المقبل، والذي ستتم به مراسم تتويج الفرق الثلاثة الأولى بالميداليات الملونة، ومنح الاتحاد كأس البطولة، إضافة إلى توزيع الجوائز الفردية المتمثلة بأفضل لاعبة، وأفضل حارسة مرمى، وهدافة الدوري.
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