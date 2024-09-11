Thursday, 12 September 2024 12:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النصر يبحث عن طوق النجاة بـالمحترفات بلقاء الاستقلال اليوم

9/11/2024 3:16:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يبحث فريق النصر عن مواصلة الحضور بدوري المحترفات لكرة القدم لموسم جديد، عندما يلتقي نظيره الاستقلال عند الساعة السابعة من مساء اليوم على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة والأخيرة من البطولة بنسختها السادسة.
ويضمن النصر البقاء لموسم آخر في حال تحقيقه نتيجة الفوز فقط، حيث إنه يملك 5 نقاط ويقبع في المركز السادس والأخير على سلم الترتيب، حيث تشير التعليمات إلى هبوط صاحب المركز الأخير لدوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.
ويتقدم على النصر بجدول الترتيب فريق الحسين إربد الذي يملك 8 نقاط، إلا أن فوز النصر وخسارة الحسين إربد في الجولة الحالية، يعني تعادلهما بعدد النقاط، واللجوء لفارق المواجهات لحسم مسألة الفريق الهابط لدوري الأولى، والكفة تميل لمصلحة النصر بفارق المواجهات نظرا لفوز الحسين إربد بهدف نظيف في لقاء الذهاب، وتعادلهما سلبا بلقاء الإياب، وتفوق النصر بثلاثية نظيفة في اللقاء الأخير.
وأقيمت أمس مباريات الجولة الأخيرة، والتي جمعت الاتحاد مع الحسين إربد على الملعب نفسه، حيث إن حصول الحسين إربد على نقطة واحدة يعني ضمانه الحضور لموسم آخر وهبوط النصر بشكل رسمي قبل لقاء اليوم، إلا أن الاتحاد حامل لقب النسخة الحالية، فاز في مباراتي الذهاب والإياب على الحسين (6-0) و(7-0)، ما يعني صعوبة تحقيق الحسين نتيجة إيجابية، والانتظار لنتيجة مباراة اليوم.
ولن تكن مهمة النصر الليلة سهلة أمام الاستقلال الذي يحتل المركز الرابع وبرصيد 11 نقطة، حيث تمكن الاستقلال من تسجيل الفوز على النصر بمواجهة الذهاب بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادلا من دون أهداف في لقاء الإياب، ما يجعل المهمة صعبة لسيدات النصر في حصد النقاط كاملة.
ويعول المدير الفني لفريق النصر فادي شاهين على الروح المعنوية وتطور فريقه في الفترات الماضية من أجل تسجيل الفوز، معتمدا في تشكيلته على كل: من سوزان أبو قرق، سناء مفلح، ميسم الأقطش، روبي موسى، مسار عثامنة، ديانا ويجي، عليا حسن، تحرير القواسمة، سارة الطميزي، مايا عويسات وجوانيتا أجوادزي.
وفي المقابل، يتطلع الاستقلال للخروج بنتيجة إيجابية بهدف تعزيز موقعه على سلم الترتيب، بعد ضمانه المركز الرابع والبقاء بالمشاركة في دوري المحترفات لموسم جديد، حيث إنه وفريق الأرثوذكسي الفريقان الوحيدان اللذان لم يغيبا عن أي نسخة بدوري المحترفات منذ انطلاقه في العام 2019.
ويعتمد المدير الفني لفريق الاستقلال ماهر أبو هنطش في قائمته الأساسية على كل من: جود العبادي، علا عوض، ياسمين الأجرب، نتالي المصاروة، جنى القبج، ريتال الشوبكي، ديما وديان، سبأ الصقور، صوفيا أدونجو، مينجيل نانا وفيرونيكا أبيا.
ويدير لقاء النصر والاستقلال طاقم تحكيمي مكون من حكم الساحة محمد أسامة، المساعد الأول مجد كافيه، المساعد الثاني عنود محيسن، والحكمة الرابعة هالة بني رشيد. وتختتم الجولة الأخيرة يوم غد بلقاء يجمع الأرثوذكسي وعمان اف سي على الملعب والتوقيت ذاتهما، فيما يقام اللقاء المؤجل بين الاتحاد والاستقلال عن الجولة الثالثة عشرة يوم الثلاثاء المقبل، والذي ستتم به مراسم تتويج الفرق الثلاثة الأولى بالميداليات الملونة، ومنح الاتحاد كأس البطولة، إضافة إلى توزيع الجوائز الفردية المتمثلة بأفضل لاعبة، وأفضل حارسة مرمى، وهدافة الدوري.

MENAFN11092024000072011014ID1108663691

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث