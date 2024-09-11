شهر التوعية بسرطان الدم.. ما العلاقة بين اللوكيميا ودهون الجسم؟

وهناك علاقة بين الدهون الموجودة في الجسم وسرطان الدم، يستعرضها "الكونسلتو" في السطور التالية، وفقًا لموقع "Medical Express" والجمعية الأمريكية لأمراض الدم.



العلاقة بين سرطان الدم ودهون الجسم

ظلت العلاقة بين دهون الجسم وسرطان الدم محل اهتمام العلماء لسنوات طويلة، حتى توصلوا إلى أن الخلايا السرطانية في مرض اللوكيميا تعتمد على الأنسجة الدهنية كمصدر للطاقة للنمو والانتشار.



واكتشف العلماء حديثًا أن دور الدهون لا يقتصر على إمداد الخلايا السرطانية بالطاقة اللازمة للنمو والانتشار في الجسم، بل توفر لها حماية كبيرة ضد هجمات الجهاز المناعي.



وبحسب الدراسات الحديثة، تساعد بعض الأدوية المخصصة لتقليل إنتاج الدهون بالجسم -المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA- على تحفيز الجهاز المناعي ضد سرطان الدم.



ورغم عدم وضوح سبب الإصابة بسرطان الدم، يُعتقد أن هناك ارتباطًا بين مؤشر كتلة الجسم وارتفاع خطر الإصابة بمرض اللوكيميا، بحسب تحليل تلوي منشور بمجلة "Blood" في نوفمبر عام 2011.



وتبين للقائمين على هذا التحليل أن السمنة -التي تتراوح درجتها بين طفيفة ومتوسطة- تزيد من خطر التعرض لسرطان الدم بشكل عام بنسبة 19%.



وخلص التحليل إلى أن نسبة تدخل السمنة في الإصابة بسرطان الدم تختلف حسب نوع مرض اللوكيميا، كما هو موضح فيما يلي:



- تزيد السمنة من خطر الإصابة بسرطان الدم الليمفاوي الحاد ALL بنسبة 62%.

- تزيد السمنة من خطر الإصابة بسرطان الدم النقوي الحاد AML بنسبة 38%.



- تزيد السمنة من خطر الإصابة بسرطان الدم النقوي المزمن CML بنسبة 27%



- تزيد السمنة من خطر الإصابة بسرطان الدم الليمفاوي المزمن CLL بنسبة 17%.

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