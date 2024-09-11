8 اختراعات شهيرة كانت سبباً في وفاة مبتكريها

إلا أن هذا العقل نفسه، ورغم إبداعه وقدرته في تحدي المألوف، كان في بعض الأحيان نقمة على أصحابه، بعد أن دفع عدد من العلماء والمخترعين حياتهم ثمناً لاختراعاتهم وأفكارهم، التي أرادوا من خلالها أن يسهموا في تحسين البشرية وتطوير التكنولوجيا.



لقد كانت تجاربهم وابتكاراتهم تحمل في طياتها مخاطر كبيرة، ليس فقط على من حولهم بل على حياتهم الشخصية أيضاً.



إذ منذ فجر الثورة الصناعية، برزت بعض الحوادث المأساوية التي ارتبطت مباشرةً بالاختراعات، مما جعل أصحاب هذه الابتكارات يفارقون الحياة بشكل محزن.



قصص هؤلاء العلماء والمخترعين تشهد على شجاعة وإصرار غير محدودين، حيث لم يتوقفوا عند التحديات أو المخاطر المحتملة، بل استمروا في الدفع نحو الأمام لتحقيق إنجازات كانت تبدو للبعض مستحيلة.



إلا أن القدر كان لهم بالمرصاد، حيث كانت بعض ابتكاراتهم تشكل الفارق بين الحياة والموت، على الرغم من النجاح الهائل الذي حققه بعضهم، إلا أن الثمن الذي دفعوه كان حياتهم نفسها.



آلة الطباعة الدوارة.. ويليام بولوك

في عام 1863، قام ويليام بولوك، المخترع الأمريكي، بابتكار "آلة الطباعة الدوارة" التي أحدثت ثورة في عالم طباعة الصحف، إذ كانت تعمل بتغذية ذاتية باستخدام الورق الملفوف على بكرات.



أصبح اختراع بولوك واحداً من أهم الابتكارات التي ساعدت في تسريع عملية الطباعة، لكن مأساة وقعت في 3 أبريل 1867، عندما حاول بولوك ضبط أجزاء من آلته.



وأثناء محاولته تعديلها، علقت قدمه في أحد الأجزاء المتحركة للآلة، مما أدى إلى سحقها، ثم بعد أيام قليلة، أصيب بولوك بمضاعفات خطرة بسبب الجرح، وخضع لعملية بتر لساقه المصابة، لكنه للأسف، توفي على طاولة العمليات نتيجة المضاعفات.



هذه الحادثة المأساوية تلخص كيف يمكن أن يكون الابتكار سلاحاً ذا حدين؛ فقد قاد اختراع بولوك إلى تحسين حياة الكثيرين، لكن كلفه في النهاية حياته.

اختراعات: السرير ذو البكرات.. توماس ميدغلي

عندما كان الكيميائي الشهير توماس ميدغلي في سن 51 عامًا، قرر ابتكار نظام جديد يعتمد على البكرات والخيوط لمساعدته على النهوض من السرير.



إذ كان يعاني حينها من إعاقة جسدية نتيجة إصابته بشلل الأطفال، واعتقد أن هذا النظام سيتيح له العيش باستقلالية أكبر.



لكن المفارقة كانت أن هذا النظام نفسه كان سببًا في وفاته، ففي يوم 2 نوفمبر 1944، علقت إحدى الخيوط حول عنقه أثناء استخدامه لهذا النظام، مما أدى إلى اختناقه حتى الموت.



وقد عرف عن ميدغلي بإسهاماته الكبيرة في تطوير الوقود وتحضير الكلوروفلوروكربون، لكن نهاية حياته جاءت بسبب أداة كان يعتقد أنها ستساعده على تجاوز إعاقته.



سفينة التيتانيك.. توماس أندروز

توماس أندروز، المهندس البحري الذي صمم سفينة تيتانيك الشهيرة، لقبه البعض بالبطل لأنه قضى ساعاته الأخيرة يحاول إنقاذ أكبر عدد من الركاب بعد اصطدام السفينة بجبل جليدي في عام 1912.



كان أندروز قد اقترح إضافة 46 قارب نجاة إضافي، لكن اقتراحه لم يُؤخذ بجدية وتم الاكتفاء بـ20 قارباً فقط.



وبعد حادث السفينة الشهيرة، توفي أندروز مع غرق السفينة، لكن إرثه لا يزال حياً في الذاكرة الجماعية، من خلال العديد من الطرق، من بينها الفيلم الذي يحكي قصة السفينة.



الطائرة الشراعية.. أوتو ليلينتال

يُعتبر أوتو ليلينتال أحد رواد الطيران، حيث أطلق عليه لقب "ملك الطائرة الشراعية"، وكان ليلينتال أول شخص يقوم برحلات متكررة بطائرته الشراعية، مما ساهم في تطوير مفهوم الطيران الأثقل من الهواء.



لكن بتاريخ 9 أغسطس 1896، وأثناء إحدى رحلاته التجريبية، سقط ليلينتال من ارتفاع 17 مترًا، مما أدى إلى كسر عموده الفقري.



ثم توفي في اليوم التالي للحادثة، وكانت آخر كلماته الشهيرة هي: "يجب على الإنسان بذل بعض التضحيات الصغيرة."



وتعد إسهامات ليلينتال في مجال الطيران حجر الأساس في تطوير الطيران الحديث، لكن التضحيات التي قدمها كانت بحجم حلمه الكبير.



نقل الدم.. ألكسندر بوغدانوف

ألكسندر بوغدانوف كان طبيبًا روسيًا وعالمًا مبدعًا، وكان يعتقد أن نقل الدم يمكن أن يكون وسيلة لتجديد الشباب.



لذلك جرب على نفسه 11 عملية نقل دم، لكنه أصيب بأمراض عديدة وهي الملاريا والسل من جراء هذه التجارب، مما أدى إلى وفاته في النهاية.



كرسي الآلام الخمسة.. لي سيوهو

كرسي الآلام الخمسة كان أحد أدوات التعذيب المروعة في التاريخ القديم، وقد اخترعه لي سيوهو، الذي صممه ليكون أداة للإعدام البطيء والمؤلم.



إذ يتكون هذا الكرسي من حوالي 1300 مسمار موزعة في كل بقعة منه، ويجلس الضحية على الكرسي ويتم توثيقه بإحكام، ما يؤدي إلى اختراق المسامير لجسده تدريجياً حتى الموت.



إلا أن الغريب في الأمر أن لي سيوهو نفسه وقع ضحية اختراعه عندما اتهم بالخيانة، وبعد ذلك تم الحكم عليه بالإعدام باستخدام هذا الكرسي المميت.



الثور البرونزي.. بريلوس

الثور البرونزي كان عبارة عن أداة إعدام وتعذيب في اليونان القديمة، اخترعه النحات بريلوس كوسيلة لإعدام المجرمين.



فقد صنع بريلوس الثور من البرونز، وكان يوضع داخله الضحية ثم يشعل النار تحته حتى يحترق ببطء.



وبشكل مأساوي، انتهى بريلوس نفسه بأن يكون أول من يتعرض للتعذيب على هذا الجهاز عندما أمر الحاكم بتجربته عليه.



اختراعات: منطاد الهواء الساخن.. بلاتر دي روزييه

الفيزيائي الفرنسي بلاتر دي روزييه هو مبتكر منطاد الهواء الساخن، وهو جهاز كان يهدف إلى تسهيل التنقل عبر الهواء.



لكن في عام 1783، خطط روزييه برفقة ماركيز دي أرلاندس ليكونا أول من يعبر القناة الإنجليزية باستخدام هذا المنطاد.



وللأسف خلال الرحلة، وقع خطأ أدى إلى احتراق المنطاد وسقوطه، مما تسبب في وفاة روزييه وشريكه فوراً.



كانت تلك التجربة المأساوية، وهو إختراعات كانت مبتكرة، هي درساً في تحدي الطبيعة ومحاولة استغلال التكنولوجيا الجديدة بشكل أفضل، لتكون أكثر أمنا فيما بعد. (عربي بوست)