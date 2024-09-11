لماذا يُحدِث القولون العصبي آلاماً بالظهر؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يواجه مرضى القولون العصبي العديد من الأعراض ومن أهمها الألم الذي قد يظهر في أماكن مختلفة من الجسم إلا أنه يظهر بشكل أكثر شيوعاً في منطقة البطن أو الحوض وقد يمتد إلى الظهر حتى يعاني مرضى القولون العصبي من آلام الظهر، وقد يزداد الشعور بألم الظهر المرتبط بالقولون العصبي بعد تناول الطعام أو حركة الأمعاء وقد يتم الخلط بينه وبين ألم الزائدة الدودية وألم النوبة القلبية وغيرها.
وعلى الرغم من أن آلام الظهر ليست من الأعراض الأكثر ظهوراً لدى مرضى القولون العصبي والتي لا يتم ربطها في معظم الحالات بالقولون العصبي، إلا أن ألم الظهر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقولون العصبي وأعراضه وذلك نتيجة للأسباب التالية:
تراكم الغازات في الجهاز الهضمي.
تشنج القولون الشديد.
ألم رجعي ينشأ في القولون أو أي جزء في الجهاز الهضمي ويتم الشعور به في الظهر مثل الغازات والانتفاخ وغيرها.
وجود مشاكل صحية لدى مرضى القولون العصبي تسبب آلام الظهر ومنها:
التهاب المفاصل الروماتويدي.
التهاب المثانة الخلالي.
الألم العضلي الليفي.
ينصح بضرورة زيارة الطبيب المختص للتأكد أن الأعراض لديك لا تتعلق بمشاكل صحية أخرى، مع مراعاة اتباع النصائح التالية:
ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق.
تجنب التوتر والقلق.
اتباع العلاج السلوكي المعرفي.
استشارة الطبيب حول العلاج عن طريق الوخز بالإبر.
استشارة الطبيب حول العلاج عن طريق التنويم المغناطيسي.
استشارة الطبيب حول ممارسة التمارين الرياضية الخاصة بآلام الظهر.
لا يعتبر ألم الظهر عند مرضى القولون العصبي أمرا مثيرا للقلق ولكن يفضل مراجعة الطبيب لتحديد الأسباب المحتملة وتعديل العلاج المستخدم في حال لزم الأمر، كما أن زيارة الطبيب المختص تصبح أمر حتمي في حال ظهور أي أعراض تدل على وجود خطر ومؤشرات خطيرة ومنها:
النزيف من المستقيم.
فقدان الوزن بشكل غير مبرر.
التاريخ العائلي للإصابة بسرطان القولون.
الحمى.
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