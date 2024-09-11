لماذا يُحدِث القولون العصبي آلاماً بالظهر؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وعلى الرغم من أن آلام الظهر ليست من الأعراض الأكثر ظهوراً لدى مرضى القولون العصبي والتي لا يتم ربطها في معظم الحالات بالقولون العصبي، إلا أن ألم الظهر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقولون العصبي وأعراضه وذلك نتيجة للأسباب التالية:تراكم الغازات في الجهاز الهضمي.



تشنج القولون الشديد.



ألم رجعي ينشأ في القولون أو أي جزء في الجهاز الهضمي ويتم الشعور به في الظهر مثل الغازات والانتفاخ وغيرها.



وجود مشاكل صحية لدى مرضى القولون العصبي تسبب آلام الظهر ومنها:



التهاب المفاصل الروماتويدي.

التهاب المثانة الخلالي.

الألم العضلي الليفي.



ينصح بضرورة زيارة الطبيب المختص للتأكد أن الأعراض لديك لا تتعلق بمشاكل صحية أخرى، مع مراعاة اتباع النصائح التالية:



ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق.

تجنب التوتر والقلق.

اتباع العلاج السلوكي المعرفي.

استشارة الطبيب حول العلاج عن طريق الوخز بالإبر.

استشارة الطبيب حول العلاج عن طريق التنويم المغناطيسي.

استشارة الطبيب حول ممارسة التمارين الرياضية الخاصة بآلام الظهر.



لا يعتبر ألم الظهر عند مرضى القولون العصبي أمرا مثيرا للقلق ولكن يفضل مراجعة الطبيب لتحديد الأسباب المحتملة وتعديل العلاج المستخدم في حال لزم الأمر، كما أن زيارة الطبيب المختص تصبح أمر حتمي في حال ظهور أي أعراض تدل على وجود خطر ومؤشرات خطيرة ومنها:



النزيف من المستقيم.

فقدان الوزن بشكل غير مبرر.

التاريخ العائلي للإصابة بسرطان القولون.

الحمى.

القولون العصبي التي تظهر أعراضه بعد سن الـ50. (ويب طب)

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